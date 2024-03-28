錦州街對於在行天宮和中山國小附近的上班族來說是一條超級美食街，裡面充滿各式各樣的餐廳，從小吃、火鍋到精緻餐點都有，這間「禾牧麵食料理」就是其中一間人氣排隊美食，招牌的牛肉麵香濃湯頭搭配軟嫩牛肉，經典的良心雞湯麵濃郁滑順，不管是清淡還是重口味湯頭這裡都有，菜單上敢放上「良心」二字是真的用料實在，讓大家甘願耐心排隊也要品嘗它的好味道。

餐廳資訊

從捷運文湖線中山國中站步行5分鐘，或是中和新蘆線行天宮站3號出口步行13分鐘左右就可以抵達

餐廳環境

店內用餐的環境還滿寬敞的，中間預留的走道可以兩個人交錯而過

餐具在最裡面的桌子上，醬料跟酸菜在隔壁桌，酸菜的味道是微辣口感，直接看外觀就能明顯注意到辣椒的顏色

菜單

餐點都是麵食類為主，如果想吃其他的種類還有手工水餃可以選

小菜的部分也是在店內的最裡面，全部都是自由取用，只要拿完後在菜單上標示數量即可

最大的亮點之一就是玲瑯滿目的小菜，全部都是均一價40元，內用的時候小菜區高機率要排隊，因為種類多到會讓人猶豫不決

餐點介紹

這次一共點了兩碗麵跟拿三樣小菜，分別是「豬頭皮」、「豬肝」跟「苦瓜」

第一樣是「苦瓜」，燉煮到滿軟爛的苦味也沒有想像中那麼強烈，尾韻還帶點回甘的感覺

第二樣是「豬肝」，口感十分脆口不會有太多粉粉的感覺，食材處理的非常好不會有內臟的腥味

第三樣是「豬頭皮」，吃起來的非常脆口多汁，裡面的蔥跟胡椒更能提出食材的鮮味

接著是主餐「禾牧招牌紅燒牛肉麵」跟「禾牧良心雞湯麵」，兩種口味剛好是清燉跟紅燒濃郁的對比

第一碗是「禾牧良心雞湯麵」，湯頭熬煮到呈現乳白色的不斷飄出陣陣的雞湯香味

香菇吸飽湯汁之後變得非常飽滿，一口咬下香甜多汁

杏鮑菇是切成薄片狀的，吃起來十分紮實，咀嚼的過程中杏包菇獨特的香氣會慢慢散發出來

玉米吃起來非常甜又多汁，可惜只有一小塊，如果是一整塊的玉米吃起來會更過癮

麵條選的是「Q彈細麵」，吃起來的口感跟拉麵有點像，不過稍微再軟一點

雞湯頭喝起來非常濃郁，嘴唇會有一層油脂包覆，順口的口感讓人一口接一口喝不停

第二碗是「禾牧招牌紅燒牛肉麵」，裡面除了常見的配料外還有紅蘿蔔跟溏心蛋增加視覺的豐富度

溏心蛋中間還有一些液態的樣子，吃起來軟嫩Q彈蛋香味十足

青菜的部分吸飽湯汁吃起來清爽軟嫩，看蔬菜的色澤非常的新鮮

蘿蔔吸飽湯汁後已經明顯變顏色，吃起來非常香濃輕輕一咬就在嘴中化開

麵條選的是「家常寬麵」，口感非常Q彈紮實，大口吸麵的同時還能帶上湯汁讓口感更加豐富

牛肉的部分燉煮到非常軟嫩，牙齒一咬就斷開牛肉香十分濃郁，有些肉塊上面還會帶點筋，但也是軟嫩好入口不會咬不到影響到口感

湯頭跟一般的紅燒湯頭比起來清爽一點，可能是有加入大量的蔬菜熬煮，喝起來不會覺得油膩或是過鹹

結語

這間店是聽朋友介紹來品嚐看看，兩種湯頭喝過後就可以知道為何這間店的評價如此好，加了新鮮蔬菜熬煮的紅燒湯頭，口味濃郁卻多了清爽感，雞湯則是燉煮到乳白色湯頭，香濃富含膠質的口感讓人一喝就愛上，還有非常多樣的小菜一開始真的會出現選擇障礙，即便口味多樣但每一樣都十分好吃。不過用餐時間建議要提早來不然會需要等候一段時間。