隱藏在花店二樓的藍嵐珈琲真的是超級隱密，從它開店以來就一直在口袋名單許久，沒有醒目的招牌，一樓是唯美浪漫的乾燥花店，二樓就是神秘的咖啡廳，出入口都是同一個，直接走上二樓即可，店內走復古懷舊文青風，搭配上綠色植栽點綴，空間不大，說話間需要輕聲細語，喜歡獨處享受靜謐氛圍感這裡就很適合，菜單有咖啡、飲品、蛋糕、甜點等，價位落在$75~$210之間，咖啡、甜點都相當不錯～

藍嵐珈琲 在哪？

藍嵐珈琲位在大坪頂公園對面的君悅社區大樓，就在揪食在旁的花店樓上，地點真的相當隱密，只有簡約的小招牌，千萬不要懷疑，走進去上樓梯就對了，開車的話路邊有停車格，停滿對面也有收費停車場，停車相當便利，距離林口長庚醫院開車大約3分鐘車程，林口交流道開車大約5分鐘車程，長庚醫院捷運站走路大約12分鐘，交通相當便利

店內空間

店內空間不大，大約可以容納11人左右，適合1~2人前往，大片的窗景讓人覺得舒適宜人，窗景外就是公園一片綠蔭，坐在窗邊欣賞美景相當放鬆，店內擺放不少復古傢具傢飾，充滿著文青氛圍感

菜單MENU

菜單有咖啡、飲品、蛋糕、甜點等，價位落在$75~$210之間，手作甜點以當天提供的為主，每月公休日也都會公佈在店家IG上，想前往記得先看一下公休日唷！！

當然來到這真的要注意一下菜單上的注意事項，老闆相當注重音量，店內回音較高，要聊天要注意一下不要太大聲，想看影片也記得戴上耳機，以免打擾到其他客人唷！！

餐點

髒髒

髒髒咖啡跟我們以為的上層撒上可可粉或者咖啡粉不同，咖啡較濃郁，比一般的拿鐵還濃厚些，建議一上桌就趕緊喝，需要傾斜45度角，入口是濃厚的咖啡香再來是濃郁奶香的層次口感，放久了味道就會融在一起唷！！

小山園抹茶牛奶-若竹

抹茶控一定要來上一杯，抹茶可以選擇若竹或者是五十鈴，五十鈴得抹茶口感較濃郁鮮明，而若竹就比較廣為人知，甘甜味與澀味相當平衡，搭配上濃郁的鮮奶，相當好喝順口

綠葡萄玄米茶鮮奶油蛋糕

蛋糕意外相當好吃，蛋糕體口感輕柔帶點濕潤，奶油也不膩口，綠葡萄甜度相當高，不過整體吃起來果甜味香濃又不甜膩，相當好吃

可可威士忌蛋糕捲

可可威士忌的酒香超濃郁，搭配可可的苦甜口感，整體吃起來相當不錯，是大人味的蛋糕

香草可麗露

可麗露真的是相當喜愛，咬起來外層酥脆度超脆口，內層口感濕潤，有著香草的香氣，真的超級推

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店家/景點資訊

店家名稱：藍嵐珈琲

所在地址：333臺灣桃園市龜山區公園路16號1樓

營業時間：一 二 四 五 六 12:00-18:00

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每月店休日公佈於店家IG

✔免收服務費

✔內用限時120分鐘

✔每人低消一杯飲品 Google即時導航

交通資訊

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