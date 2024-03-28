善導寺站 | 挽肉と米遷華山新址 座位多2倍 線上預約制

挽肉と米台北華山店 3/12 新開幕！新店舖亮點劇場型座位區是原先中山店的2倍，已開放線上訂位預約，不需要頂著烈日排隊。使用日本鹿兒島頂級A5極黑和牛，當日新鮮現絞，手拍肉排並採炭火燒烤，肉質軟嫰多汁。

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挽肉と米台北華山店 新開幕

日本人氣漢堡排店「挽肉と米」 於東京吉祥寺本、涉谷、京都已有三間分店，是很多人到日本必訪的美食。2023 年 7 月在台北中山開設第四間店，也是第一間海外分店；今年三月「挽肉と米」搬遷至台北華山店，於 3/12 正式開幕。整個空間大升級，可事先線上預約也很方便。

善導寺站美食推薦 挽肉と米台北華山店

挽肉と米台北華山店從中山站赤峰街搬遷新址，從附近的捷運善導寺站，6號出口步行4分鐘即可抵達。門前就是的公車站牌。

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挽肉と米台北華山店 預約須知及候位指示：

之前挽肉と米中山店開幕只能現場排隊，甚至出現開幕前一天有人搭帳篷等待還上了新聞，現在可以線上預約就比較人性化了！

【挽肉と米台北華山店線上預約須知】

１．僅接受線上預訂座位（無接受電話預訂或現場排隊）。

２．沒有預訂到座位的客人，將無法安排入場。

３．每週五早上 9:00 會開放下週二至週日的座位，舉例 8/25（五）早上 9:00 開放預約 9/1（五）至 3（日）的座位；9/1（五）早上 9:00 開放預約 9/5（二）至 10（日）的座位。訂位系統會於用餐日前一晚 23:00 關閉。

４．無法預訂用餐日當天座位。

５．每筆訂單，最多可購買四個座位。

6・預訂每一個座位，即須支付一個套餐 650 元，限時70分鐘。

【挽肉と米台北華山店預約後須知】

１．請於用餐當天向店員出示訂購完成的郵件。

２．請於購買時間前到店，並在店外等候店員的指示。

３．會按照訂購順序安排座位。

４．如遇颱風或不可抗拒因素未營業時，將退回 100% 費用。

５．用餐日 3 天前取消訂位，可免費取消；用餐日 2 日內取消訂位，收取 100% 費用。

挽肉と米專設一間挽肉室，保持恆溫 10 度，採用日本鹿兒島頂級A5極黑和牛，每天早上製作新鮮絞肉，管控時間與溫度來維持漢堡肉的最佳新鮮度。

挽肉と米 套餐價位

挽肉と米每人低消是一份 650 元的套餐，包含 3 個 90g 手打漢堡排、無限續的白飯、味增湯和一顆生雞蛋。

由於在預約時就要預付每人一份套餐的費用，如果要加點飲料、酒品、湯品或漢堡排，則是在入座前由服人員引導到自動點餐機點餐付費，單點一塊漢堡排的價格為 180 元。湯品及生雞蛋續加都需要加價。除此之外，也提供多種飲品，包括清爽的日本招牌煎茶、以及使用和歌山縣產熟成梅子的梅酒沙瓦、自製檸檬沙瓦等。接受信用卡及LINE Pay。

挽肉と米台北華山店 劇場型座位設計

挽肉と米在空間設計上，完全復刻日本店的室內設計，採「劇場型座位設計」，為了讓顧客立刻享用剛烤好的漢堡排，烤好後一秒就會送上桌，採圓桌環繞著烤爐的吧台座位，所有座位皆為「新鮮現烤的搖滾區」。燒烤師傅會觀察客人的用餐速度邊烤下一塊肉，配合客人用餐的速度送上餐點。

座位底下設置物籃，並有設置插座，可供3C用品充電。

挽肉と米台北華山店的空間比中山店寬敞許多，由一個大圓形變成兩個座位區，而且座位數從原本的10個提升到26個，因此即便是線上預約，應該都會比之前來得容易一些。

重新開幕日本「挽肉と米」創辦人山本昇平先生也到場，甚至拍了影片上傳社群平台。

備有專門的掛衣櫥，不用擔心烤漢堡肉的味道染上衣服。

冰水及生蛋自助區。

生雞蛋是每人一顆，若要加購請跟服務人員說。

每人一個座位一個抽屜，其中有一張紙條，詳細介紹自家及的特色。

說明紙的背面則是介紹搭配的配料，一個個很仔細。

將紙張拿出來後，附有兩個盤子可以放罝配料及調味醬料，另外有濕紙巾、筷子，還有三罐不同的鹽。

配料區用高於桌面的小平台放置，這樣不會佔用到用餐空間，也不致於弄倒，是節省空間的好設計。

比照說明書，上排由左至右，分別是特調麻辣粉、椒麻醬、炸蒜碎。下排由左至右，分別是生醬油、青辣椒鹽漬檸檬及油漬青辣椒。

另外兩個大份量的是裝梅醋漬白菜及豆瓣醬油。

我們利用小盤子裝了每一種配料及搭配的漬白菜及豆瓣醬油。另外拿了一顆生雞蛋、水，接著白飯及味噌湯是由服務人員送上的。

接下來就是期待 小鮮肉 服務人員們開始製作漢堡排了！

首先在塑形時為了降低手掌溫度帶來的影響，會迅速地反覆拍打絞肉來製作漢堡排。然後灑上少許的胡椒粉，就會放到烤網上。

完全採用木炭來烤漢堡排，讓每塊漢堡肉都染上炭香。

劇場型的座位區，讓每個座位都能零死角地觀賞到烤肉的過程，整個視覺、嗅覺及味覺都被照顧到了！

挽肉と米強調他們有特別挑選畜牧場，只有這一家不用美澳進口飼料，而是用日本在地飼料和牧草飼養牛隻，才能提供品質最優質的肉品。

在座位上一直見到烤肉的過程，整個食慾也被大大地提升。

每人的桌面都有一個鐵網，服務人員見我們坐定，就會先上第一塊漢堡排。香噴噴且帶著鐵網紋的漢堡排，看起來實在太可口了！

拍一張組合照給大家看一下，這樣的漢堡排有3個，加上這些配料，就是一個完整的套餐。其中的白飯是無限續，然後配菜及調味醬料也是免費自取。

挽肉と米 3 種吃法介紹

「挽肉と米」官方建議 3 種吃法，首先「 第一塊漢堡排要直接咬下去 」。

現烤的漢堡排首先什麽都不要沾，直接品嚐一口，享受咬下去的那瞬間，口中滿溢的牛肉滋味，以及炭烤的香氣，口感比想像中紮實而且富含肉汁。

接著上第二塊漢堡肉時，店員會送上蘿蔔泥跟自製柚子醋。

也可以選擇自己喜愛的調味醬料，搭配漢堡排享用。艾方妮特別喜愛，油漬青辣椒加上椒麻醬及炸蒜酥等，增添漢堡肉豐富的風味。

大家有沒有想過，服務人員怎麼會記得哪位客人已經上到第幾塊漢堡排了呢？

原來在鐵網前有一小塊長型木頭，每一面有數字，當轉到 時，就是代表已上了第三塊，準備結束了喔！

官方建議最後一塊搭配生蛋拌飯享用。

瞧瞧這個蛋黃閃耀著黃澄澄的亮澤，光是生蛋拌飯就可以吃掉一大碗白飯。

官方建議是生蛋拌飯可以加上豆瓣醬油，但自己喜愛加上蒙古特調辣椒粉及炸蒜碎。

自己真的很愛油漬青辣椒的味道，搭配起來真美味！三塊漢堡肉都有自己喜愛的搭配吃法，吃到最後都不顯膩！

挽肉と米在米飯上選用日本宮城縣出產的「一見鐘情」米，搭配用日本進口羽釜鍋，每 15 分鐘就會煮一次飯，先大火煮再小火悶，送上最熱騰騰的米飯。未來會與日本同步、定期換米，盡可能去找沒有出口過日本的米款供給消費者。

不過這天我試了加一次飯，好友小可加了兩次飯，我們發現第一鍋的米飯，是我們最喜愛的乾爽口感，第二碗及第三碗都顯得太濕潤了！

這個在牆上有著白飯放上漢堡排的圖案，在大門的玻璃上也有，可以說是挽肉と米給大家最深刻的印象了！

這次謝謝好友的快手搶到挽肉と米，也能順利嚐到來自日本天花板的漢堡排，一份有3塊，配合客人食用速度，才上的熱騰騰漢堡排，整個套餐650元沒有另收服務費。其間服務週到，餐點也美味，個人相當喜歡！若是喜愛漢堡排的朋友，掌握好訂位規則及時間，就可以訂到位置囉！

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挽肉と米台北華山店 店家資訊

地點：台北市中正區忠孝東路二段 9 號

營業時間為 11:00-15:00、17:00-21:00

線上預約連結：https://lurl.cc/dCpJEX

日本官網：https://www.hikinikutocome.com/

台北店 Instagram：https://www.instagram.com/hikiniku.to.come_taiwan/