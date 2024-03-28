2024.03.22

星空漫漫輕奢渡假露營區｜獨立衛浴輕奢露營 可BBQ燒烤及烹飪 櫻花螢火蟲滿天星空的陪伴

現在豪華露營愈來愈多，大型的帳篷已經不稀奇，現在要把獨立衛浴設置在帳棚內才是王道，不論是冬天或是夏天不需要再走出帳篷才能盥洗才是真正的豪華露營~星空漫漫輕奢渡假露營區有獨立衛浴，晚上還可以自己BBQ燒烤及火鍋，這樣才有露營的FU~櫻花季及螢火蟲季超美的，加上滿天星空的陪伴，讓人真正的放鬆~

~星空漫漫Starry sky~

露營地點：新竹縣尖石鄉28-1號

訂房電話：03-6221387

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星空漫漫Starry sky｜地理位置

星空漫漫Starry sky位於尖石鄉，是許多露營地的勝地，開車上來路蠻大條的不會很難開，藍色星空漫漫的牌子就在路邊，開導航快到目的地時就要注意路邊招牌，不然很容易就錯過囉～～看到牌子就可以往旁邊的小路開下來就到星空漫漫了～

星空漫漫Starry sky｜環境設施

開車下來就會看到黃色的招待大廳，同時也是享用點心及早餐的地方～

車子可先開到停車場後在到接待大廳報到，行李可先下車，會有工作人員用車子幫忙將行李載到帳篷附近～

工作人員相當親切，注意事項講得非常清楚，記得10點過後不要大聲喧嘩以免吵到隔壁鄰居唷～

櫃台有提供茶包及耳塞，若晚上怕吵的朋友可以帶著耳塞睡覺~

戶外也有用餐區，晚上想烹煮東西這個場域也可以使用~一旁備有桌遊及羽球拍可以借用~

星空漫漫的園區相當大，帳篷區有分B、C、D三區，最下方的A區則是露營車區~~滿園區的櫻花，盛開時一定超美的~可惜來的時間晚了一兩週，因為大雨櫻花都謝了~

帳篷房間內不能烹煮，但設有公用的用餐區，在這裡可以烹飪烤肉，食材可以請營區準備也可以自己攜帶~~營區也有鍋碗瓢盆可以借用，使用完洗乾淨歸還就可以了!!

一旁的空地應該是給自搭帳篷區，備有洗手台相當方便，需要清洗食材或鍋碗瓢盆可以在這裡洗滌~~

星空漫漫Starry sky｜房間設施

星空漫漫的營地挺美的，帳篷區都是木板且鋪上人工草坪，有大自然的感覺卻沒有泥土的泥濘，環境乾淨許多~

帳篷區蠻密集的很好拍，每個帳棚都超級長，超期待帳篷內的環境~這樣的長度已經媲美小木屋了吧!!

最下方是露營車，營區內的路有點陡，對於喜愛爬山及常在散步的旅客來說相當輕鬆，但從上面走到露營車再走回來，腿真的會軟啊!!

帳篷區的平台乾淨又有草坪的感覺，隨處可見綠意盎然的樹木，露營就是要這樣親近大自然!!

連玩具都是木頭做的搖搖馬，真的太可愛了!!

帳篷外一定要有露營桌的啊!!雖然不能在這裡烹煮，但是吃零食喝酒聊天打屁還是很可以的，露營就是要在戶外聊天吃東西才有FU阿~帳篷的們不是拉鍊而是鐵門，感覺像是露營又像是住飯店，結合了現代人的習慣及想露營的心，相當不錯耶!

打開房間讓人驚艷，空間上果然沒有讓人失望，以前住的帳棚都是小小的，星空漫漫的帳棚竟然可以放下四張單人床，而且彼此之間還有間隔距離，這房間也太大了!!小朋友在裡面奔跑都不適問題~

很少看到四張單人床的房型，超級適合朋友們一起來露營，住一起又不會尷尬，感覺相當不錯呢~對於企鵝家族來說，那就是一人睡一張床啦!!彼此間不會干擾搶被被，企鵝麻終於可以自己睡了~~偷笑…

帳棚內不僅有四張單人床，還有長條座椅及舒適的沙發，更有一個小圓桌可以放置東西，鋪上地毯裝飾，房間內整個質感UP!!UP!!UP!!

房間內有衛生紙、杯子及熱水器，還有空氣清淨機，配備野蠻齊全的~

房間內也有放置拋棄式拖鞋，若不喜歡光腳ㄚ在室內走來走去，可以穿上舒適的拖鞋在屋內活動~

浴室就位於帳棚後方，房間內也有冷暖氣，冬天不用擔心太冷，夏天不用煩惱熱到睡不著，所以就不要自己帶電器來囉~~以免造成跳電!!

獨立衛浴乾濕分離，不會因為洗完澡就地板溼答答的~洗手台與馬桶在一起，馬桶旁還有置物架，放置手機很適合~~

牙刷、香皂也都有準備，其他的盥洗備品就須自己攜帶囉!!

衛浴是使用淋浴的方式，可沖水也有花灑，洗起來相當舒服~

沐浴用品是法國密碼的三合一，所以洗澡洗頭都可以使用!!

浴室備有小朋友的澡盆，若有小小朋友前來不用擔心洗澡問題~

房間舒適到大家一進到房間就玩成一團了~~

星空漫漫Starry sky｜點心餐點

星空漫漫傍晚時有準備魯肉飯及紅豆湯，還沒烤肉吃火鍋前若肚子餓可以先到接待大廳先用點餐墊墊胃，也可以跟自備的晚餐一起享用唷!!

這天的晚餐是請園區準備的酸菜白肉鍋火烤兩吃，份量十足一家人絕對吃不完，當然也可以自己在帶喜歡吃的食材上來烹煮烤肉~~園區會提供烹煮的瓦斯爐及烤肉爐，鍋碗瓢盆也可以跟園區借用，所以就是帶自己想吃的食材上來就可以了!!

很少豪華露營區會讓人自己烹煮及烤肉，星空漫漫真的是聽到大家的心聲，露營就是要烤肉啊!!!所以特別規劃了一區烹飪區，不論是要烤肉或是要煮食材、用餐通通都在這裡，還可盡情的談天說地，讓露營更加有趣了!!

露營烤肉就是要搭配酒啊!!大家各自帶了喜歡喝的酒類飲品來，竟然擺滿一整排，看著都醉了XD~

飯後當然也要煮點甜點，園區剛好有提供的紅豆湯放入自帶的湯圓在用炭火熬煮，露營竟然可以吃到炭火紅豆湯圓也太幸福了吧!!古早味外面吃不到的唷XD~~大家真是太可愛了~~

露營就是要大家聚在一起吃吃喝喝談笑風生才迷人，但要記得過了10點要放低音量不要吵到其他住宿的客人唷~~

星空漫漫Starry sky｜早餐

星空漫漫晚上天氣好的時候可以看到滿天星空，早晨天氣好的時不僅能遠眺山中優美的景緻，同時也能呼吸到新鮮空氣，讓人一早起床就神清氣爽~

星空漫漫的早餐有吐司麵包、中式清粥小菜、西式薯餅、蘿蔔糕、茶葉蛋等，營養又健康，種類也很多，既可暖胃又有飽足感適合各年齡層的口味~

吃完飯後又開始玩起桌遊及羽毛球，園區內備有多款桌遊及羽毛球(球網是小企鵝自己帶的)，小朋友來玩耍也可以帶一些球類來玩耍，既然都出來露營了就不要在拿著3C用品划了吧!!小企鵝及小海豚玩到不想回家了呢~

星空漫漫Starry sky超適合喜歡露營又不想自己搭帳的族群，且可以自己煮火鍋及烤肉，重點式帳棚超大又有獨立衛浴，且價格相當親民，推薦給想體驗輕奢露營又想烤肉的朋友唷!!