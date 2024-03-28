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漢來海港一直都是台灣吃到飽餐廳推薦的海鮮吃到飽指標之一，這間新開的島語自助餐廳更是漢來集團最新的人氣吃到飽，剛開幕就預定到爆炸，如果不是運氣好可是不一定可以訂到的喔！價位約在1490~2090元之間，算是新鮮又彭湃的高級吃到飽價位！

島語自助餐廳位於台北漢來大飯店2樓

一進到漢來大飯店一樓，就被這個彭湃的氣勢嚇到

可以選擇搭手扶梯上到二樓，二樓目前只有島語自助餐廳

如果你有開車的話可以停在地下室，電梯可以直達二樓喔

依照排段餐期入場

島語自助餐區分四個不同餐期，早餐是提供給在漢來大飯店的住客使用，每個餐期的價位也不太一樣

基本上時間到才會開放入場，在餐期入場時間到之前，外面可都是滿滿的人呢！

早餐6:30~10:00(限住客)

午餐11:30~14:00

下午餐14:30~16:30(限假日)

晚餐17:30~21:30

島語自助餐廳價位

除了早餐之外，其他時間的價位在自助餐中算是高一些些的

平日午餐：1490元

平日晚餐：1790元

假日午餐：1790元

假日限定下午茶：1490元

假日晚餐：2090元

以上皆需另外加上一成服務費喔！蕭貴！

島語自助餐廳用餐環境

漢來大飯店的島語自助餐廳空間很寬闊，最棒的就是他有一些座位就像是海中島嶼一樣，旁邊更是圓弧形的就像是海平面一樣寬闊感

很多流線型的設計，增加了許多像似水的流動感，整體設計是滿明亮舒服的

8大餐檯不同料理方式

島語的概念是以島嶼出發，將大海、河川、溪流、田野、山林的食物食材廣納，再透過8個不同的料理方式呈現出來，分別為「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」，每個餐檯都有自己的故事，很精彩！

沁-飲料餐酒區

盛-日本料理區

爍-烤物炸物區

膳-中式料理區

鮮-海鮮料理區

炙-西式料理區

煲-煲湯鍋物區

繽-甜點水果區

最特別的是每一區都會有自己餐區適合的配餐酒，所以很建議大家可以搭乘大眾交通工具，這樣才可以完整地享受這邊的餐食喔

※開車不喝酒喝酒不開車，未成年請勿飲酒

沁-飲料餐酒區

島語自助餐廳的飲料區主要推薦果汁跟酒精飲品，雖然也有代表台灣的茶葉

但是點了一個金萱，淡的跟清水一樣～

除了果汁跟調酒不錯，茶葉的部分真的就建議大家可以不用喝喔

爍-烤物炸物區

爍區的烤物最讓人注目的是烤生蠔！

生蠔比饗a joy 新鮮好吃！不如說海鮮整體表現都比他新鮮好吃！

而且大顆！視覺味覺都很精彩

其他烤物跟炸物的部分表現倒是一般

其中香魚也是一大注目焦點

但是比起 饗a joy 的香魚，有比較小隻一點

炙-西式燒烤區

這個區域是讓大家爆走的一區，香煎干貝超大顆超好吃～鮮美奶香大家用搶的

那個大明蝦也是很搶～因為食材都很新鮮，所以明蝦很甜很Q

牛排羊排跟戰斧豬排也在這區喔

鮮-海鮮料理區

這個區域也是拿爆！

那個三點蟹跟鱈場蟹太讓人流口水了～

但幾乎都是冰冷的食材，所以吃起來會有一點點不夠過癮

海鮮種類相當多

皆是冷盤

盛-日本料理區

日本料理區當然有很多的壽司

壽司都很順口！新鮮程度也很不錯

生魚片的部份很推

厚度切得很夠，沒有在怕你吃喔！

旁邊有一些海膽手捲可以拿

海膽是甜的！很推！

煲-煲湯鍋物區

這邊的酒悶蛤蜊很推

蛤蜊都滿大顆，很鮮甜～雖然沒有滿滿一碗啦

膳-中式料理區

中式料理區的調味偏普通

只要不是海鮮的就會讓人覺得普普通通，但是選擇也是很豐富啦～

烤鴨還不錯吃，雖然沒有到很脆皮

但滿香的

繽-甜點區

甜點區最讓人印象深刻就是這個義式冰淇淋

Gelato的綿密口感很不錯，水果的風味跟口感都很道地！

其他小甜點的選擇很多

味道也都很不錯

除了飲料區，在甜點區這邊也有一些果汁飲料可以拿，也有花草茶可以沖泡喔～

整體吃下來，島語自助餐 ISLAND BUFFET，在餐點選擇上確實是很多很豐富，海鮮的新鮮程度比饗a joy更好，但是在料理的方式比較單一，饗a joy在料理的變化就比較多元，除了海鮮之外的表現比較一般，如果你是很喜歡吃海鮮的話，這個島語自助餐吃到飽算是很不錯的選擇喔！

店家/景點資訊

店家名稱：島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT

所在地址：115臺灣台北市南港區經貿一路168號2

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 0ˊ:00-21:30

店家電話：0227881568 Google即時導航





交通資訊

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