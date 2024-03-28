漢來海港一直都是台灣吃到飽餐廳推薦的海鮮吃到飽指標之一，這間新開的島語自助餐廳更是漢來集團最新的人氣吃到飽，剛開幕就預定到爆炸，如果不是運氣好可是不一定可以訂到的喔！價位約在1490~2090元之間，算是新鮮又彭湃的高級吃到飽價位！
島語自助餐廳位於台北漢來大飯店2樓
一進到漢來大飯店一樓，就被這個彭湃的氣勢嚇到
可以選擇搭手扶梯上到二樓，二樓目前只有島語自助餐廳
如果你有開車的話可以停在地下室，電梯可以直達二樓喔
依照排段餐期入場
島語自助餐區分四個不同餐期，早餐是提供給在漢來大飯店的住客使用，每個餐期的價位也不太一樣
基本上時間到才會開放入場，在餐期入場時間到之前，外面可都是滿滿的人呢！
- 早餐6:30~10:00(限住客)
- 午餐11:30~14:00
- 下午餐14:30~16:30(限假日)
- 晚餐17:30~21:30
島語自助餐廳價位
除了早餐之外，其他時間的價位在自助餐中算是高一些些的
- 平日午餐：1490元
- 平日晚餐：1790元
- 假日午餐：1790元
- 假日限定下午茶：1490元
- 假日晚餐：2090元
以上皆需另外加上一成服務費喔！蕭貴！
島語自助餐廳用餐環境
漢來大飯店的島語自助餐廳空間很寬闊，最棒的就是他有一些座位就像是海中島嶼一樣，旁邊更是圓弧形的就像是海平面一樣寬闊感
很多流線型的設計，增加了許多像似水的流動感，整體設計是滿明亮舒服的
8大餐檯不同料理方式
島語的概念是以島嶼出發，將大海、河川、溪流、田野、山林的食物食材廣納，再透過8個不同的料理方式呈現出來，分別為「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」，每個餐檯都有自己的故事，很精彩！
- 沁-飲料餐酒區
- 盛-日本料理區
- 爍-烤物炸物區
- 膳-中式料理區
- 鮮-海鮮料理區
- 炙-西式料理區
- 煲-煲湯鍋物區
- 繽-甜點水果區
最特別的是每一區都會有自己餐區適合的配餐酒，所以很建議大家可以搭乘大眾交通工具，這樣才可以完整地享受這邊的餐食喔
※開車不喝酒喝酒不開車，未成年請勿飲酒
沁-飲料餐酒區
島語自助餐廳的飲料區主要推薦果汁跟酒精飲品，雖然也有代表台灣的茶葉
但是點了一個金萱，淡的跟清水一樣～
除了果汁跟調酒不錯，茶葉的部分真的就建議大家可以不用喝喔
爍-烤物炸物區
爍區的烤物最讓人注目的是烤生蠔！
生蠔比饗a joy 新鮮好吃！不如說海鮮整體表現都比他新鮮好吃！
而且大顆！視覺味覺都很精彩
其他烤物跟炸物的部分表現倒是一般
其中香魚也是一大注目焦點
但是比起 饗a joy 的香魚，有比較小隻一點
炙-西式燒烤區
這個區域是讓大家爆走的一區，香煎干貝超大顆超好吃～鮮美奶香大家用搶的
那個大明蝦也是很搶～因為食材都很新鮮，所以明蝦很甜很Q
牛排羊排跟戰斧豬排也在這區喔
鮮-海鮮料理區
這個區域也是拿爆！
那個三點蟹跟鱈場蟹太讓人流口水了～
但幾乎都是冰冷的食材，所以吃起來會有一點點不夠過癮
海鮮種類相當多
皆是冷盤
盛-日本料理區
日本料理區當然有很多的壽司
壽司都很順口！新鮮程度也很不錯
生魚片的部份很推
厚度切得很夠，沒有在怕你吃喔！
旁邊有一些海膽手捲可以拿
海膽是甜的！很推！
煲-煲湯鍋物區
這邊的酒悶蛤蜊很推
蛤蜊都滿大顆，很鮮甜～雖然沒有滿滿一碗啦
膳-中式料理區
中式料理區的調味偏普通
只要不是海鮮的就會讓人覺得普普通通，但是選擇也是很豐富啦～
烤鴨還不錯吃，雖然沒有到很脆皮
但滿香的
繽-甜點區
甜點區最讓人印象深刻就是這個義式冰淇淋
Gelato的綿密口感很不錯，水果的風味跟口感都很道地！
其他小甜點的選擇很多
味道也都很不錯
除了飲料區，在甜點區這邊也有一些果汁飲料可以拿，也有花草茶可以沖泡喔～
整體吃下來，島語自助餐 ISLAND BUFFET，在餐點選擇上確實是很多很豐富，海鮮的新鮮程度比饗a joy更好，但是在料理的方式比較單一，饗a joy在料理的變化就比較多元，除了海鮮之外的表現比較一般，如果你是很喜歡吃海鮮的話，這個島語自助餐吃到飽算是很不錯的選擇喔！
店家/景點資訊
- 店家名稱：島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
- 所在地址：115臺灣台北市南港區經貿一路168號2
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 0ˊ:00-21:30
- 店家電話：0227881568
交通資訊
延伸閱讀
-
饒河街美食-冠捷脆皮黃金肉圓，台北少見脆皮肉圓，酥脆噴香口感獨特超推薦!
-
漢來大飯店島語自助餐廳台北最新buffet吃到飽，海鮮滿滿吃到爽，8大區域菜色超過200道料理豐富又好吃
-
長廊粵式腸粉-松山站必吃米香腸粉!不管是中、晚餐都能吃到!Q潤柔滑的腸粉，搭配手撥鮮蝦真的超美味，隱藏在市場的美食
-
下新莊隱藏版居酒屋 新莊藏九居，只賣當地社區藏在警察局旁的新北日式料理！
-
台北市吃到飽推薦 甩泰150元吃到飽！泰式咖哩、飯無限吃，還可邊看101
-
台北必吃的麵線五天王之一樂業蚵仔麵線，必吃綜合麵線!滷大腸超夠味，鮮顆肥美多汁，食尚玩家也推薦銅板美食
-
松山區火鍋推薦 石石鍋創，google評分4.8超高分隱藏版排隊台北火鍋
-
中山捷運站新開幕!李掌櫃功夫製麵，這間太狂拉~超過10樣中式小菜吃到飽+汽水喝到飽，必推麻辣牛三寶麵