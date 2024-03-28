很多人喜歡吃路邊攤
尤其是銅板價格的食物
特別有迷人的味道
因此，今天一樣要來跟大家介紹一家路邊攤
這家路邊攤有一個特色
那就是老闆的態度很兇，不是很好
但他的東西味道好吃又便宜
吃過的都讚不絕口
食物這麼有魅力
卻不受歡迎的老闆路邊攤
就位於板橋新海路上的
無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅
酥酥脆脆，便宜又好吃的無名蔥油餅
店內的餐點以餅類為主
有蔥油餅、韭菜盒、豬肉餡餅
三種不同的餅類
價格從25元起跳
比起一般店家還要便宜5~15元以上
非常的佛心價
鐵鍋上
會看到一塊又一塊的餅
老闆煎的非常焦黃酥脆
看起來非常的迷人
韭菜盒裡面
滿滿都是韭菜還有冬粉
外皮煎的超級無敵酥脆
光用看的就非常的可口
一口吃下
果然沒有讓人失望
酥脆的口感
帶著鹹香的滋味
超級迷人的啦~
裡面的韭菜盒
味道也是不馬虎
搭配醬油和辣醬一起吃
味道特別的好
餅脆韭菜鮮美可口
我絕對是推薦這一家
因為韭菜盒真的好吃
皮這麼脆的韭菜盒第一次吃到
跟內餡的韭菜搭配
有一種迷人的滋味
喜歡韭菜盒的朋友
千千萬萬不要錯過
不然會後悔~
營業時間：06:30~11:30 15:30~19:30 日休
地址：220新北市板橋區新海路136號旁
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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