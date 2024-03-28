很多人喜歡吃路邊攤

尤其是銅板價格的食物

特別有迷人的味道

因此，今天一樣要來跟大家介紹一家路邊攤

這家路邊攤有一個特色

那就是老闆的態度很兇，不是很好

但他的東西味道好吃又便宜

吃過的都讚不絕口

食物這麼有魅力

卻不受歡迎的老闆路邊攤

就位於板橋新海路上的

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅

酥酥脆脆，便宜又好吃的無名蔥油餅

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 目錄

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 菜單

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 推薦餐點

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 評價

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 影片介紹

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 店家資訊

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 菜單

店內的餐點以餅類為主

有蔥油餅、韭菜盒、豬肉餡餅

三種不同的餅類

價格從25元起跳

比起一般店家還要便宜5~15元以上

非常的佛心價

鐵鍋上

會看到一塊又一塊的餅

老闆煎的非常焦黃酥脆

看起來非常的迷人

韭菜盒裡面

滿滿都是韭菜還有冬粉

韭菜盒 35元

外皮煎的超級無敵酥脆

光用看的就非常的可口

一口吃下

果然沒有讓人失望

酥脆的口感

帶著鹹香的滋味

超級迷人的啦~

裡面的韭菜盒

味道也是不馬虎

搭配醬油和辣醬一起吃

味道特別的好

餅脆韭菜鮮美可口

如有人問我板橋最好吃的韭菜盒

我絕對是推薦這一家

因為韭菜盒真的好吃

皮這麼脆的韭菜盒第一次吃到

跟內餡的韭菜搭配

有一種迷人的滋味

喜歡韭菜盒的朋友

千千萬萬不要錯過

不然會後悔~

無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅 影片介紹

2024板橋推薦80家美食

店名：無名蔥油餅韮菜盒豬肉餡餅

營業時間：06:30~11:30 15:30~19:30 日休

地址：220新北市板橋區新海路136號旁

地圖：



檢視較大的地圖

聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

延伸閱讀，繼續看下去：

​ 大仁街炸蛋蔥油餅｜板橋好吃的爆蛋蔥油餅​

​ 第一家 鹹酥雞｜４０元超便宜鹹酥雞店，每天只開五小時，晚來吃不到

板橋美食、小吃、餐廳

(直接點擊連結)

台北美食、旅遊一次搞定

(其它介紹)

台北旅遊一次搞定

(其它介紹)