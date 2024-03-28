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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市士林區搬家人氣不減，依舊人潮大爆棚！開業超過５０年老字號小攤販，只賣２樣東西，大家就不斷的一來再來，甚至要

台北市士林區搬家人氣不減，依舊人潮大爆棚！開業超過５０年老字號小攤販，只賣２樣東西，大家就不斷的一來再來，甚至要

2024-03-28 15:25:09 布咕布咕 人氣：102
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2147篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：木根大腸手工麵線
place台北市士林區144號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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說到社子最有名的麵線、豬血糕

就不得不提到

位於台北士林社中街上的

木根大腸手工麵線

搬家過後人氣依舊爆棚的小吃店

這家店原本是在社正路上

現在到這裡了~

搬家之後人氣不減

來帶大家介紹有什麼魅力

 

木根大腸手工麵線 目錄

木根大腸手工麵線 店內環境

木根大腸手工麵線 菜單

木根大腸手工麵線 推薦餐點

木根大腸手工麵線 評價

木根大腸手工麵線 影片介紹

木根大腸手工麵線 店家資訊

 

木根大腸手工麵線店內環境

店家的室內空間是在騎樓底下

騎樓擺放二張桌子和數張椅子

可以內用

但夏熱冬冷~

木根大腸手工麵線菜單

這裡只賣二樣東西

一個是大腸麵線

另一樣是豬血糕

就只有賣這二樣東西沒有其它的了

豬血糕 25元

原本想說也買一下麵線

但看了一下大家評價

大家比較推豬血糕

就買豬血糕來吃~

豬血糕還滿大隻的

不止長度非常的長

還帶有一點厚度

上面滿滿的香菜和花生粉

豬血糕吃起來

軟滑軟滑的口感

非常的迷人~

不需要太多的力氣就可以咬動

口感相當不錯

此外，裡面還有裏上醬油膏

帶有鹹甘的口感

花生粉的味道又非常的迷人~

味道也非常的香

這家的豬血糕

絕對稱的上是社子最美味的豬血糕店

至於麵線之前有吃過

也不錯~有機會也可以試一試

 

木根大腸手工麵線 影片介紹

 

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

 (直接點擊連結)

 

 

店名：木根大腸手工麵線

營業時間：早上07:40~14 週一公休

地址： 台北市士林區社中街144號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

【台北美食】社子古早味豆花｜ＣＰ值爆表豆花店，超好吃又超大碗，絕對必嚐必吃！

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