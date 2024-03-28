說到社子最有名的麵線、豬血糕

就不得不提到

位於台北士林社中街上的

木根大腸手工麵線

搬家過後人氣依舊爆棚的小吃店

這家店原本是在社正路上

現在到這裡了~

搬家之後人氣不減

來帶大家介紹有什麼魅力

木根大腸手工麵線 目錄

木根大腸手工麵線 店內環境

木根大腸手工麵線 菜單

木根大腸手工麵線 推薦餐點

木根大腸手工麵線 評價

木根大腸手工麵線 影片介紹

木根大腸手工麵線 店家資訊

木根大腸手工麵線店內環境

店家的室內空間是在騎樓底下

騎樓擺放二張桌子和數張椅子

可以內用

但夏熱冬冷~

木根大腸手工麵線菜單

這裡只賣二樣東西

一個是大腸麵線

另一樣是豬血糕

就只有賣這二樣東西沒有其它的了

豬血糕 25元

原本想說也買一下麵線

但看了一下大家評價

大家比較推豬血糕

就買豬血糕來吃~

豬血糕還滿大隻的

不止長度非常的長

還帶有一點厚度

上面滿滿的香菜和花生粉

豬血糕吃起來

軟滑軟滑的口感

非常的迷人~

不需要太多的力氣就可以咬動

口感相當不錯

此外，裡面還有裏上醬油膏

帶有鹹甘的口感

花生粉的味道又非常的迷人~

味道也非常的香

這家的豬血糕

絕對稱的上是社子最美味的豬血糕店

至於麵線之前有吃過

也不錯~有機會也可以試一試

木根大腸手工麵線 影片介紹

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店名：木根大腸手工麵線

營業時間：早上07:40~14 週一公休

地址： 台北市士林區社中街144號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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