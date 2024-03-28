說到社子最有名的麵線、豬血糕
就不得不提到
位於台北士林社中街上的
木根大腸手工麵線
搬家過後人氣依舊爆棚的小吃店
這家店原本是在社正路上
現在到這裡了~
搬家之後人氣不減
來帶大家介紹有什麼魅力
店家的室內空間是在騎樓底下
騎樓擺放二張桌子和數張椅子
可以內用
但夏熱冬冷~
這裡只賣二樣東西
一個是大腸麵線
另一樣是豬血糕
就只有賣這二樣東西沒有其它的了
原本想說也買一下麵線
但看了一下大家評價
大家比較推豬血糕
就買豬血糕來吃~
豬血糕還滿大隻的
不止長度非常的長
還帶有一點厚度
上面滿滿的香菜和花生粉
豬血糕吃起來
軟滑軟滑的口感
非常的迷人~
不需要太多的力氣就可以咬動
口感相當不錯
帶有鹹甘的口感
花生粉的味道又非常的迷人~
味道也非常的香
這家的豬血糕
絕對稱的上是社子最美味的豬血糕店
至於麵線之前有吃過
也不錯~有機會也可以試一試
營業時間：早上07:40~14 週一公休
地址： 台北市士林區社中街144號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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