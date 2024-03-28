五種湯頭任搭！一個人就能吃的麻辣鴛鴦鍋【SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物】，人氣平價小火鍋推薦，鍋物188元起、鴛鴦鍋238元起，附冰淇淋、白飯、飲料免費供應，網美風的用餐環境時尚活潑，不管是獨自用餐或是跟親友聚餐都很合適！

本店詳細菜單價位請看: https://saliha.pixnet.net/blog/post/576348580

最近發現一間很讚的個人式涮涮鍋【SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物】，他們家的小火鍋不貴，不到兩百元就有，不收服務費，還可免費享用自助吧，用餐環境也頗有設計感，難怪平日也客滿，而我最愛的一點就是「一個人就能吃麻辣鴛鴦鍋」，鴛鴦鍋238元起，相當平價，除了麻辣湯頭，其餘有五種湯頭免加價任搭，像我這種喜歡滋味豐富的人實在愛極了，可以避免陷入選擇障礙，哈哈～除了鴛鴦鍋，我也很推胡椒香菇雞腿鍋，香菇有夠大朵！而且有好幾朵，非常划算，這次吃完下次還想來～除了內用，也可以外帶喔！

中和人氣餐廳-小鍋極製麻辣鍋物

【SOGOOD小鍋極製麻辣鍋物】是「三顧茅廬」的新品牌，主打有好湯頭的個人式小火鍋，鍋物188元起，用餐還附免費的自助吧，主湯頭有六種：麻辣、豚骨、胡椒、泡菜、奶香、昆布，在這六種之下又延伸出其他風味，像「豚骨濃白湯」延伸出「麻油雞」，「白雪奶香湯」延伸出「蒜味奶香」，「黃金昆布」延伸出「剝皮辣椒雞」等，選擇實在很多，如果喜歡品嚐不同湯頭，推薦來【小鍋極製麻辣鍋物】用餐！也有提供外帶外送服務。目前有兩間分店，一間在桃園八德，一間在新北中和，今天來小鍋極製麻辣鍋物中和宜安店用餐，是位於捷運永安市場站附近餐廳。

小鍋極製麻辣鍋物中和宜安店用餐環境

【小鍋極製麻辣鍋物中和宜安店】以白色為底，配上鮮明繽紛的裝飾，牆上的美式圖案以及英文字使整個空間富有設計感且顯得相當活潑，每個座位上都有獨立的爐子，座位間不會太過擁擠，有多人座位也有單人式的座位，不管是獨自來用餐或是跟親友聚餐都很合適。別看照片好像很多空位，其實是因為我有提早來用餐，今天雖然是平日，但晚餐時間也是大客滿，過了七點後就差不多客滿了，一直到八點後還陸續有些客人入內用餐

小鍋極製麻辣鍋物免費自助吧

只要在【小鍋極製麻辣鍋物】內用就可享免費的自助吧，自助吧內容有醬料、白飯、飲料機、冰淇淋，飲料機口味有7種，不單單只是汽水，還有荔枝多多、冬瓜檸檬、烏梅汁等飲料，冰淇淋也有四種口味，哇～配上免費自助吧後cp值又更高了

本店詳細菜單價位請看: https://saliha.pixnet.net/blog/post/576348580

小鍋極製麻辣鍋物餐點心得

【小鍋極製麻辣鍋物】的小火鍋是綜合式的煮法，蔬菜盤跟火鍋料在上桌時都已經放入湯底中，只有主菜跟加點的配料需要自己煮，這個方式不錯，像我比較喜歡自己動手煮小火鍋，主菜的部分我就可以自行調整步調，而貓仔是比較喜歡懶人式的小火鍋，食材大部分都先下鍋了，他就可以省掉自己放的麻煩。

豆腐鴨血拚

【小鍋極製麻辣鍋物】是【三顧茅廬】的品牌，在滷味上也承襲了二十年的經驗，還蠻多人推薦這道「豆腐鴨血拚」，所以我也點來吃吃看。「豆腐鴨血拚」是可以直接吃的熟食，確實美味，麻辣香夠味卻不會很刺激，滋味溫和，麻辣香氣中又帶點舒緩的甘甜，我喜歡這個甜味，讓整個風味變得更宜人，加上鴨血多汁鮮嫩、豆腐軟香入味，兩者皆是入口會在口中爆出帶甜麻辣湯汁，非常享受！

麻辣鴛鴦鍋-沙朗牛肉(有再+39元肉量加大)

來【小鍋極製麻辣鍋物】推薦必點一份鴛鴦鍋，畢竟個人式的鴛鴦鍋在外面可是很少見的，不到250元就可以品嚐鴛鴦鍋實在很讚，滿足我這種不甘於只喝一種湯頭的人！不過因為是叫「麻辣鴛鴦鍋」，所以其中一款湯固定是「招牌麻辣湯」，另一款可以從其他五種主湯頭中任搭，我選了相對溫和不辣的「豚骨濃白湯」。

「招牌麻辣湯」是招牌嘛，所以敢吃辣的可以點來嚐嚐，他們家的麻辣湯頭是用數種四川椒種炒成麻辣醬，再佐以數十種中藥熬煮，跟剛剛的滷味一樣，麻辣香氣明顯卻不會太濃烈，辣度溫和，有微微的香麻餘韻，而麻辣味中又帶上中藥的甘甜，就算煮蔬菜也很不錯，不會辣到不好入口，很適合我這種只吃小辣的人，不過如果覺得不夠辣，也可以到自助區加點辣椒提味。

「豚骨濃白湯」則有著用豚骨精燉出的濃白湯色，加了一點藥酒入湯，除了療癒的豚骨香氣，還有個明顯的蒜香，醇香柔和，不會淡而無味，跟麻辣湯組成鴛鴦鍋是恰好的一柔一重。

主菜選了沙朗牛肉加大，原本的肉量是120g，加39元後會變成200g，如果怕吃肉吃不夠，加個39元就可以吃得更過癮～牛肉片上桌時是冷凍的狀態，捲得整整齊齊，涮好後口感有彈有嫩

胡椒香菇雞腿鍋

「胡椒香菇雞腿鍋」是「胡椒辛味湯」延伸出的口味，以黑白胡椒特製出胡椒醬，胡椒香氣渾厚，湯頭辛香鮮醇帶辣，煮什麼都好吃，直接喝也很可以！加入香菇跟雞腿後又多了另一種鮮香，以今天的三款湯頭來說，我跟貓仔都最愛胡椒湯，如果喜歡胡椒雞的人大推喝喝看這款湯頭。

主菜絕對是「胡椒香菇雞腿鍋」的重要亮點，除了有鮮嫩粉紅的雞腿切塊，那香菇量還蠻驚人耶，紮紮實實的放了七朵，而且都很大朵；柔嫩的香菇煮熟後吸滿胡椒湯汁，咬下去那辛鮮的湯汁在口中榨出，帶來美味也帶來飽足感，而雞腿肉也是相當軟嫩，好咬不柴。好喝的湯、紮實且口感好的主菜，種種加起來，大推可以吃吃看【小鍋極製麻辣鍋物】的「胡椒香菇雞腿鍋」。

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