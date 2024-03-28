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【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori - 日本人開的排隊熱門義大利麵餐廳，麵條有夠Q彈

2024-03-28 16:19:33 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：106
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：673篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：麵日和日式洋麵館
phone02-2581-9825
place台北市中山區南京東路一段13巷6弄8號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

 

這天心血來潮逛了台北林森北路的條通日式酒店，結果到了時候發現太早來酒店根本還沒開，草草結束了條通巡禮後跑去了麵日和吃晚餐，這間店的老闆是日本人，老闆親自掌廚管控品質，店內的裝潢擺設也散發著濃濃日本風味，他們的花枝明太子是許多網友推薦必點，每天開店門口總排了長長的人龍生意非常好！

搭乘捷運可至捷運中山站3號出口步行約5分鐘，開車可停附近的Times 中山北路二段停車場

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

▲剛到現場很幸運門口沒人店內又剛好有座位，離開時發現門口早就排了長長的隊伍，真是老天有保庇！

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

▲餐廳外觀非常低調沒有明顯招牌，只有這個麵日和的小木牌，真正厲害的店就是低調阿！

 

麵日和菜單3.jpg

麵日和菜單.jpg

麵日和菜單2.jpg

▲麵日和菜單：義大利麵有七種口味，另外還有沙拉、飲料啤酒等飲品。(菜單轉自google地圖)

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

▲店內內用空間為L型吧台和兩張四人座座位區，在日式吧台用餐一度以為我吃的是拉麵。

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

▲隔著吧台看著老闆表演廚藝，平底鍋冒出火光的瞬間對老闆的景仰又加深了一層。

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

▲桌上有起司粉和巴西里香料可自行取用，打卡還送飲料。

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

▲如果帶小朋友來還有免費果汁可享用，口味還可以選真的超棒。

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

經典和風培根蛋麵 240元：義大利麵的醬汁已完全收乾，整體口味適中鹹度剛好，麵條的麵心偏硬，口感較為彈牙。

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

▲這盤麵的培根絕對是很大的亮點，帶肥肉軟骨的培根切得很厚實，每一口都吃得出濃濃的油脂香氣。

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

 

【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

經典明太子麵 240元：使用木碗擺盤更有日式風味，表麵放了滿滿的海苔絲更讓我確信吃的是日式洋食，本想點網友推薦的花枝明太子但點錯，光吃明太子有些單調，好在明太子醬的味道很濃郁，可以吃到顆粒的口感！

 

 

 

 

 

雞蛋糕短評：店內空間不大座位不多常需要排隊候位，義大利麵口感Q彈有嚼勁，火腿肉質軟嫩醬汁夠味，是很有水準的義大利麵！


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★☆
CP值★★★☆


【麵日和日式洋麵館美食資訊】

地址：台北市中山區南京東路一段13巷6弄8號
電話：0225819825
官網：https://www.facebook.com/menbiyoritaipei/
線上訂位：無
營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00 (周六周日公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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