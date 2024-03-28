【台北食記】麵日和日式洋麵館 Men Biyori

這天心血來潮逛了台北林森北路的條通日式酒店，結果到了時候發現太早來酒店根本還沒開，草草結束了條通巡禮後跑去了麵日和吃晚餐，這間店的老闆是日本人，老闆親自掌廚管控品質，店內的裝潢擺設也散發著濃濃日本風味，他們的花枝明太子是許多網友推薦必點，每天開店門口總排了長長的人龍生意非常好！

搭乘捷運可至捷運中山站3號出口步行約5分鐘，開車可停附近的Times 中山北路二段停車場。

▲剛到現場很幸運門口沒人店內又剛好有座位，離開時發現門口早就排了長長的隊伍，真是老天有保庇！

▲餐廳外觀非常低調沒有明顯招牌，只有這個麵日和的小木牌，真正厲害的店就是低調阿！

▲麵日和菜單：義大利麵有七種口味，另外還有沙拉、飲料啤酒等飲品。(菜單轉自google地圖)

▲店內內用空間為L型吧台和兩張四人座座位區，在日式吧台用餐一度以為我吃的是拉麵。

▲隔著吧台看著老闆表演廚藝，平底鍋冒出火光的瞬間對老闆的景仰又加深了一層。

▲桌上有起司粉和巴西里香料可自行取用，打卡還送飲料。

▲如果帶小朋友來還有免費果汁可享用，口味還可以選真的超棒。

▲經典和風培根蛋麵 240元：義大利麵的醬汁已完全收乾，整體口味適中鹹度剛好，麵條的麵心偏硬，口感較為彈牙。

▲這盤麵的培根絕對是很大的亮點，帶肥肉軟骨的培根切得很厚實，每一口都吃得出濃濃的油脂香氣。

▲經典明太子麵 240元：使用木碗擺盤更有日式風味，表麵放了滿滿的海苔絲更讓我確信吃的是日式洋食，本想點網友推薦的花枝明太子但點錯，光吃明太子有些單調，好在明太子醬的味道很濃郁，可以吃到顆粒的口感！

雞蛋糕短評：店內空間不大座位不多常需要排隊候位，義大利麵口感Q彈有嚼勁，火腿肉質軟嫩醬汁夠味，是很有水準的義大利麵！



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★☆



【麵日和日式洋麵館美食資訊】

地址：台北市中山區南京東路一段13巷6弄8號

電話：0225819825

官網：https://www.facebook.com/menbiyoritaipei/

線上訂位：無

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00 (周六周日公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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