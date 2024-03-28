台中美食推薦。玖零牛肉麵每日限量推出「牛肋」做成的香醇牛肉麵真的是老饕等級美味，重點是超過兩公分厚的肉塊看上去就讓人受不了，湯頭有紅燒、招牌番茄、麻辣跟特色乾拌系列可以選擇，想要更滿足也別錯過肉肚雙拼的組合， 玖零牛肉麵還推出了麻辣鴨血跟豆腐…等超多好料，還有超特別的青醬風味的手工水餃，保證吃一次就愛上。

玖零牛肉麵

營業時間 11:00-13:30、17:00-20:30

電話 0906930910

地址 407台中市西屯區西屯路二段90-20號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

玖零牛肉麵位於台中西屯路跟重慶路口這裡，開車來的朋友不擔心附近有步行兩分鐘就有收費停車場啦~當然現在來用餐還可以搭台中捷運到「櫻花站」步行過來大約也只要五分鐘，真的非常方便。

玖零牛肉麵菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

【紅燒筋肉麵】加肉

這牛肉麵一端上桌就真的忍不住流口水啦~看玖零牛肉麵這肉塊真的不是開玩笑的，就是要切的這麼大塊這麼厚才過癮，小金自己非常推薦大家可以點「筋肉麵」，牛筋也是燉煮的非常的Q軟又不會過頭，還是能保留一點QQ的口感，真的一吃就會愛上的。

玖零牛肉麵這麼誘人的肉塊肯定是要特寫給大家看一下的，不開玩笑小金只差沒有拿尺出來量而已，這肉塊是目測就知道厚度一定超過兩公分，光是看肯定不夠大家一定要自己來吃吃看才知道。

玖零牛肉麵這中粗款式的麵條也是深得我心，這樣粗度的麵條吃吃來口感跟勁道都很適中，光是看師傅在煮麵時那熱呼呼的畫面就超想立刻來上一碗。

玖零牛肉麵的牛肉湯可是貨真價實用「牛肉塊」下去熬煮而成的，可想而知這個湯頭會有多麼的鮮香，一走到店舖前就被這整鍋牛肉湯跟一旁的牛肉香氣吸引了，而且紅燒蒜香系列的湯頭上桌時還會再加入一點蒜酥增加不同層次的風味，真的是獨一無二的享受。

【黑豬肉燥乾麵】

玖零牛肉麵的肉燥也是讓人很驚豔，本身也是切的比一般的肉燥再大塊一點點，看看這拌開的麵條上面巴著滿滿的醬汁跟肉燥，敢吃辣的朋友別忘了可以加一些他們特製的辣油下去，絕對是一口接著一口停不下來，這樣不吃牛的朋友也可以一同來這裡吃美食啦~

【青醬佐香菇玉米鮮肉水餃】

牛肉麵店賣水餃是不是大家都覺得是那麼的理所當然，但玖零牛肉麵的水餃肯定可以讓你留下深刻的記憶，餃子餡除了豬肉外加入了鮮甜的玉米粒還有香氣十足的香菇，水餃皮的厚薄也很剛好，我自己特別喜歡上桌後稍微放一下，等皮上的水份收乾點再吃特別棒。

玖零牛肉麵這水餃最最最特別的地方，是搭配了「青醬」一起吃，香Q的餃子再配上香氣十足的青醬完全是另外一個不同的新吃法，讚讚的

【麻辣鴨血/豆腐】

玖零牛肉麵這豆腐真的完全是小金的菜耶~豆腐本人札實又水嫩的口感真的不容易的~特別是這種板豆腐的毛孔能夠讓湯汁完全的吸收進去，每一口都非常的夠味，再灑上一點青蔥就完美啦！

玖零牛肉麵的鴨血也是有一定水準的，一上桌熱呼呼的就讓人忍不住大口咬下，不過真的要小心是會爆汁的喲~哈哈！軟嫩香辣的滋味真的越吃越開胃。

【有沒有厚切牛肚】

玖零牛肉麵光是看這名字就可以知道意思了吧~嘿嘿！每塊牛肚真的都是厚實Q彈，滷製的功夫真的不是蓋的，軟嫩好入口又不失牛肚應該要有的Q勁，這真的也很適合買些回家冰凍起來，想吃的時候、煮泡麵的時候都嘛很對味兒~

【蒜拌花椰菜】

玖零牛肉麵真的也是來客必點的，花椰菜用香醇的牛肉湯跟蒜酥去拌，小金看幾乎人人都會來上一份，吃那麼多肉肉也是要均衡一下飲食的呀~

玖零牛肉麵的湯頭認真是用「牛肉塊」下去熬煮的，這也是湯頭喝起來可以那麼香醇濃厚的原因，每次來到玖零牛肉麵店門口就可以聞到濃郁的香氣，我看外帶的客人也是一邊等一邊猛吞口水吧~哈哈哈！

玖零牛肉麵餐具醬料在自助區這自個兒取用，他們家的酸菜是帶點香辣風味的小金個人很喜歡，加到麵裡一起吃真的很讚，另外敢吃辣的朋也一定要試一下他們的辣椒，保證越吃越開胃。

玖零牛肉麵的用餐空間以牛肉麵店舖來說很舒適，有四人桌跟吧檯座位區，大約有二十多個座位，這次小金沒有吃到麻辣風味的牛肉麵，改天一定要再來嚐嚐才行！

玖零牛肉麵

營業時間 11:00-13:30、17:00-20:30

電話 0906930910

地址 407台中市西屯區西屯路二段90-20號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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