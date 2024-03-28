近捷運紅線 中正紀念堂站 南門市場附近餐廳 聯合醫院婦幼院區附近餐廳 ゆき日本料理 由紀日本料理
對我今天又來聯合醫院看醫生（離聯合婦幼大約走路5分鐘）
在去年12月我就有來由紀日本料理用餐過一次，這次帶著老公一起2訪！老公也很喜歡！
GOOGLE MAP上面有4.9左右的評價(評價數不多，但是東西真的是簡單好吃，又非常經濟實惠）
如果剛好在附近逛逛，或是附近的上班族學生，都非常的推薦可以來由紀日本料理 ゆき日本料理用餐！
我在2023年12月有曾經拜訪過由紀日本料理 ゆき日本料理，這次帶著老公來一起吃！
飯和菜和湯都是可以續的喔！老闆真的非常的貼心！！也會時不時關心請我們多等一下！
不過提醒！等待時間真的比較漫長！因為只有老闆一個人，所以必須要有耐心等待！
💟 2023.12月（平日下午） 吃雞肉漢堡排飯 NT.130
老闆會詢問但要全熟還是半熟，這次我是選擇半熟！
平日的人潮比週末少，等待時間較短！
雞肉漢版牌搭配半熟蛋一起吃下～好好吃！
下面也影滿滿的豆芽菜和高麗菜！（可以免費續喔！）最底下是白飯！
味增湯的味道也非常剛好，裡面也有滿滿的料
海帶和洋蔥和紅蘿蔔！
💟 2024.03.09 吃雞肉漢堡排飯 NT.130 & 綜合E (炒牛肉＋牛肉漢堡排）
今天的醬汁比上次的多～所以今天味道比較重一點！但是還是好吃！我們還加了一盤菜來平衡一下味道！
週末的下午～老闆真的非常的忙碌～手都沒有停過也沒有休息～ 外帶和內用的客人都非常多！
-----------由紀日本料理 ゆき日本料理-----------
➩ 拜訪時間:2024/03/09
➩ 電話:無
➩ 地址:台北市中正區寧波西街76號
➩ FB:ゆき日本料理
-----------由紀日本料理 ゆき日本料理-----------