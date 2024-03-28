就在3月初《瑞里紫藤花》季已悄悄開始了！4月初大概是今年最後的瑞里紫藤花觀賞機會，但4月初後，緊接而來的就是瑞里螢火蟲季，這個活動建議搭配瑞里住宿一起，因為賞螢是夜間活動，看完都8、9點了，下山比較不好開，再回到今天主角《瑞里紫藤花》，《瑞里紫藤花》是沿著166縣道到瑞里村前後的沿途山美景，一路上能看到很多紫藤花景點佈置或是打卡花牆，盛開時期的花況，讓瑞里的166縣道這段路，充滿著紫色的浪漫場景～

目錄摘要 瑞里紫藤花 瑞里紫藤花季開多久 瑞里紫藤花拍攝地點 茶壺餐廳

青葉山莊

瑞里小公主咖啡

蕙茗園

瑞里印象

王鼎茶園民宿

紫藤公園

粉紅麝香木牆 瑞里紫藤花評價 延伸閱讀

瑞里紫藤花

瑞里紫藤花是沿著166縣道到瑞里村的一大亮點，從3月初開始~4月初這期間，緩緩盛開《瑞里紫藤花》，讓整著瑞里村充滿著紫色的浪漫，品茗著在地阿里山高山茶跟阿里山咖啡，真是太舒服了～瑞里也不只有《瑞里紫藤花》可看，還有大片粉色浪漫的粉紅麝香木，在去幽靜的瑞里綠色隧道體驗一回靜人心弦竹林茶席，待到4月份搭配瑞里住宿還有瑞里賞螢活動可以參加，真的非常棒耶～

瑞里紫藤花季開多久

瑞里紫藤花花期大約一個月，每年3月初開花到3月底，大月3月中開始茂盛，詳細花況可以看在地商家分享，或是訂房時先詢問。

瑞里紫藤花拍攝地點

阿偉這篇整理了幾個瑞里紫藤花的拍攝景點，每個場景都有不一樣的特色，有《瑞里紫藤花》打卡牆、瑞里紫藤花花牆、瑞里紫藤花隧道等等的佈置，都非常好拍好收集～

茶壺餐廳

上到瑞里的第一件事不是先拍瑞里紫藤花，而且而是先吃飯！畢竟山路綿長，從下高速公路到上山，早上出發差不多中午到，那就先吃飽再來拍照，瑞里餐廳有不少間，這間茶壺餐廳位置算在蛋黃區，有停車場，旁邊也是《瑞里紫藤花》拍攝點之一，先吃在拍還是先拍再吃都可以。

午後的瑞里，很容易起大霧，所以上山跟下山的時候，要注意安全、開車燈跟放慢車速，不過這樣的場景，看起來更有仙氣～

隨便一個低拍高，就是非常美的一張照片。

三月初的時候，《瑞里紫藤花》的花況還不算最完美，大概只有30%的花，4月初左右應該差不多到花季中尾，出發前可以先詢問店家花況，才不會上去了又失望了，不過也不用擔心啦！阿偉在瑞里住宿了一晚，晚上寧靜白天清幽，早上醒來是滿滿的舒適，不僅精神好了，心情也愉快了！阿偉住的是這間>>高樓層有電梯、有體驗可參加、還有早餐

青葉山莊

在青葉山莊也有一處《瑞里紫藤花》觀賞點，阿偉非常期待明年或後年，紫藤花攀附絕大部分花架時的場景，那時候盛開的樣貌絕對讓人很驚艷。

側邊還有小路可以向上走，上面有一片粉紅麝香木，往下看可以看到完整的紫藤花隧道外觀。

瑞里小公主咖啡

在欣賞瑞里紫藤花的同時，如果到了瑞里小公主，別忘來喝個咖啡，咖啡都是自產自烘，咖啡風味非常迷人，外頭也有大面的紫藤花牆可以拍照打卡。

另一側還有《瑞里紫藤花》架，是特別設置的，也是去年火爆的紫藤花打卡點。

紫藤花架開花的情況比較OK，估計有40%左右，距離4月中前還有一兩周的時間，出發前可以先電話再詢問一下瑞里紫藤花花況，估計應該差不多了。

如果上來看《瑞里紫藤花》，是安排瑞里兩天一夜的話，也剛好選瑞里住宿，晚上別忘了來瑞里小公主咖啡拍照，晚上紫藤花架會點燈，很美喔～

旁邊有今年《瑞里紫藤花》的裝置藝術【紫藤星球】，晚上點燈氣氛很不錯。

166縣道上的土地公，旁邊也有盛開的粉紅麝香木跟九重葛，粉色跟艷麗的紫紅色澤也非常的吸睛，完全不輸當下最美的瑞里紫藤花。

蕙茗園

《瑞里紫藤花》蕙茗園對面山坡有粉紅麝香木圍繞著，走上樓梯是蕙茗園專屬賞花區，來這用餐可以到對面順道欣賞美景。

上面的花架布置很不錯，空間還算寬闊，下面還有用石板鋪路，彎曲路線看起來頗有後院的感覺，未來幾年輝越來越美，值得期待。

瑞里印象

這間瑞里印象給阿偉印象非常深刻，結合了瑞里3大亮點於一身(瑞里咖啡、瑞里餐廳、瑞里住宿)，就差茶葉沒自產自銷了，不然可以說是全能店家了！

當然裝置藝術也不可少，粉色的浪漫，加上紫藤花造景佈置，又是一個抹殺手機內存的打卡點。

王鼎茶園民宿

在王鼎茶園民宿門口有打卡點，上面有很多的創意牌，從上面文字可以看到設計者是非常用心的，都是跟紫藤花有關的愛情短語。

今年的瑞里紫藤花季，阿偉來瑞里兩天一夜，入住高帝園茶業民宿的時候，民宿老闆有說叉路口往下走有好看的😳聽到這個介紹😤，我就往下走了，原來是紫藤公園拉😅要從這邊的叉路口往下走才能抵達。

不過別看花朵是紫色的，就以為是紫藤花，但這株不是啦～好像是因為紫藤花花期太短，很多遊客上來沒拍到感到可惜，後來才種了這花。

紫藤公園

瑞里紫藤花公園的紫藤花，大約開了20%左右，絕大部分還處在花苞狀態，不過拍攝時是三月近中旬，現在快月底了，最近也沒下大雨，瑞里紫藤花的花況一定會更棒！

粉紅麝香木牆

166縣道上還有一大片的粉紅麝香木牆，炸美的粉色花，有別於櫻花的浪漫，更似一片夢幻場景。

再往下走，竟看見紫藤花隧道，紫藤花開的數量較多，有接近50%都開了，隧道開滿無數的紫藤花，有稍微見識到紫色浪漫乍現的畫面了，難怪每到瑞里紫藤花季，就有超多遊客上山賞花。

不過這紫藤花隧道是瑞里居民的民宅出入口，記得拍拍照就好，不要太過打擾。

《瑞里紫藤花》除了紫色浪漫，也有白色紫藤花架，紫色花架對應紫色浪漫，白花拍起來像似雪花，照片看起來不只花美人也更美。

瑞里紫藤花評價

《瑞里紫藤花》真的很美啊！一年一次的花期，加上用心養護照顧，讓瑞里充滿著紫色的浪漫，4月中前去嘉義旅遊，有上阿里山、梅山、奮起湖，記得來看瑞里紫藤花，多住一晚更享受～

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