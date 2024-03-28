下班後來拜會2023/9月在新竹光華商圈展店的《麻子辣蒙古麻辣滷味》，成立至今已14個年頭；加盟分店計有台北、桃竹苗區11個分店。

相信《麻子辣蒙古麻辣滷味》有一定的愛護朋友，才得以開枝散葉、枝繁葉茂!!

《麻子辣蒙古麻辣滷味》光華分店，店址：新竹市北區光華南街55號



檢視較大的地圖

這邊距離湳雅大潤發很近；機車可以臨停門口、汽車可以就近賣場採購，有免費停車賣場；或者北區戶政事務所停車!

內用座位，有24個；外面也有擺放可以等待座位的小椅子；相當貼心!!

座位均採四人座；多人可以合併。兩個人也可以拆的活動座位!! 夠用支援多種來客組合!!

近日食安問題又再度於新聞浮現；《麻子辣蒙古麻辣燙》直接把所用的藥材、藥膳湯頭添加了幾種商業機密；通通寫在牆面。品嘗湯頭溫潤滋補也相當安心!!

湯頭以蒙古兩種紅白湯，為基準；可選擇小辣、微辣、中辣、大辣等

分量區分為豪華套餐1000cc與經濟套餐780cc兩種；分別為鮮魚、雞肉、牛肉、豬肉、羊肉等五種肉品；麻辣燙滷味食材計有高麗菜、金針菇、豆角螺、魚餃、甜不辣條、小貢丸、魚豆腐、黃金魚蛋、魚卵捲、魚板、米血糕、鴨血、芋頭、玉米、青江菜等；各種季節時蔬、與符合CAS優良食品安全標準食材。

飲料有芭樂綠茶、蘋果風味醋、檸檬紅茶、百香果風味綠茶等四種解辣、沁涼茶飲。

醬料有三種；原味醬、蒜頭辣椒、辣油!! 品嘗麻辣燙可以沾點蒜頭辣椒，增添風味!!

外帶品嘗的QRcode

菜單拍攝於 2024.3.27

店家是採用QRcode碼；坐在自己想要的桌子點餐即可；智慧又方便。選好餐點後，結帳有linepay與現金支付。空間寬敞、也不用排隊領餐等；考慮相當周全!!

豬肉超值套餐/白湯 $150；牛肉超值套餐/紅湯 $150

單點小菜：麻辣臭豆腐麻辣鴨血綜合($53)、老油條($35)以及麻辣皮蛋($35)；飯(-$10)、冬粉(套餐都可以+$18更換)、蒸煮麵(套餐都可以+$25更換)

小菜種類很多種；各種滋味都可以品嘗到!! 滷味口感超豐富，真的很值得品嘗!!

白湯的蒙古麻辣燙適合沒有嗜辣的朋友，由20多種藥材製作而成，入口湯底卻濃郁奶香與溫潤清甜!! 這款白湯適合點上冬粉吸附湯汁、或選擇白飯淋上白湯，相當溫潤滋補!!



白湯湯底材料計有川芎、當歸、陳皮、枸杞、甘草、黨蔘、紅棗等約20多種藥材；白湯口感溫潤清甜滋補，很適合晚餐品嘗；搭配麻辣燙的鴨血軟Q多汁、高麗菜清甜脆爽，湯頭更豐富美味!!

《麻子辣蒙古麻辣滷味》紅鍋湯底，計有大回、花椒、白扣、草果、孜然、香葉、麻辣、丁香等，約40種中藥材；

我個人是個嗜辣者，選擇牛肉經濟套餐、紅湯微辣；滿滿配料沾附68種真材實料藥材，芋頭的綿密、玉米鮮甜脆爽、鴨血Q彈美味、牛肉片入口即化、季節時蔬青江菜；

老油條是店長推薦點的菜色；脆脆的口感沾附麻而不辣的紅湯頭，油條香、湯頭香；一口兩種都滿足!!

蒸煮麵也是我頭一次在《麻子辣蒙古麻辣滷味》點選；QQ的麵體口感完勝每次都必點的冬粉!! 也推薦給讀者朋友!!

結果意外的讓我覺得蒸煮麵和紅湯搭配起來，軟Q鹹香麻；非常好吃耶!!

麻辣臭豆腐，軟硬適中軟Q麻辣香氣十足、且吸附些微麻辣的湯汁；一口咬下，可以感覺得出新鮮；吃到美味的食物，真的感覺相當開心!!

《麻子辣蒙古麻辣滷味》最著名的麻辣皮蛋!! 老實說，一口咬下只識別出皮蛋的滋味，慢慢的麻辣感會上來；真的沒有騙人，會辣；但是Q軟彈牙，很好吃!! 真的是招牌菜色!!

《麻子辣蒙古麻辣滷味》招牌鴨血，一口咬下軟Q且多汁美味；相當推薦!! 必點、必點!!

用來沾附白湯，我選冬粉；一口吸入軟Q的冬粉吸飽奶香清甜，很是滿足!!



麻子辣蒙古麻辣燙（新竹光華店）

地址 : 新竹市北區光華南街55號

電話 : 03 545 6695

營業時間 :午餐週一到週日11:00-14:00 ；晚餐及消夜週一到週日17:00–00:00

線上點餐 : https://lin.ee/zmLP5Ss

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100094831952798

加盟官方網站 : https://mazla.tw/

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