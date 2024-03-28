2024年 日本大阪5日遊 戰利品 伴手禮 必買熱銷藥妝





我們今年趁著跨年後和寒假之間的時間來趟日本大阪旅遊！

沒有特別買到新東西！但是都是我們很喜歡或是很經典的商品！

現在的日幣匯率實在太便宜了！！閉著眼睛買都是划算啊！！！

附上當時購買的價格給大家參考喔！！！



大致上分成幾個類別和大家分享

零食類

百貨專櫃包包

服飾

環球影城

機場的伴手禮

藥妝店/美妝商品

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零食類

各種可愛的軟糖

右邊的軟糖～很酸很有咬勁 ¥408 (含稅）



唐吉軻德購入的零食 巧克力Pocky 餅乾也是巧克力,整體非常好吃

又邊也是在唐吉軻德買的堅果，我們在日本買了一包晚上配酒，覺得好吃就買回來送給長輩！

還有一個可以固定瀏海的頭髮口紅膠！UTENA 佑天蘭 髮蠟 造型固定髮膏 ！ 在日本就立刻打開使用！好用！

LV貴婦等級的Pocky - Bâton D’or Pokey

我們把想試的口味都買回來了！但是我們比較喜歡原味的！ 因為他的餅乾本身味道就非常的濃郁！

原味的口味可以吃出他本身原料的香味，其他的口味就會互相很搶戲！例如抹茶和堅果，就會和餅乾本身會有互相打架的感覺！

我和我老公本人比較推薦！如果一定要吃一個口味！就吃原味吧！！！！ 原味會想一直吃下去！



百貨專櫃包包

必買！！如果有預算！日本必買！！比台灣便宜太多了！！

我們買給家中長輩！一個都和台灣價差一萬塊！記得一定要去退稅！ 買了兩個我們機票錢都補回來了！

當然前提是你們要喜歡這個包包，當天我們在現場是禁止拍攝的！如果需要幫朋友代買請先在網路或是台灣專櫃看好款式！



服飾

台灣有的日系品牌！請用力去逛！！就算是UNIQLO特價時也比台灣便宜很多！

現在的匯率真的很便宜！(我們一月分大約是21塊左右)搭配上現場的折扣活動！！！台灣長版外套的價格就要3千多元！

LOWRYS FARM - 長版外套 Ｘ1 高領長毛衣洋裝 Ｘ1 簡單毛料洋裝Ｘ1 ¥14,625(含稅）台幣約3,150

分享現在台灣的官網的價格！





環球影城

這次我們是悠閒的玩環球！只買門票！不買快速通關～不買提早入園！

大家可以去看我環球影城的分享喔！https://shiyinglin.pixnet.net/blog/post/365761357



機場的伴手禮

草莓抹茶餅乾 - 我們進機場就被大方的試吃攻勢擄獲

店員非常的大方給試吃！半片半片的給！草莓和抹茶的味道很搭！就買回來送給親戚朋友吃！



藥妝店/美妝商品-我們都是在鶴羽藥妝店購買！

經典商品 - ROIHI-TSUBOKO｜老爺爺痠痛貼布(溫感型) 78片(大判) ¥602(含稅）

這款是我們家中長輩愛用的溫熱感貼布，所以我們直接一次買了10盒

長輩覺得溫熱又有減緩他的酸痛問題,非常熱愛這款商品

面膜 - suisai 3D提拉面膜 ¥1769(含稅）

看起來很好用的拉提面膜！買了送給長輩當伴手禮～

面膜 - PREMIUM PURESA 黃金果凍面膜（膠原蛋白） ¥525(含稅）

已經紅了很久的面膜買回來當伴手禮送人也是很不錯的選擇！

眼線筆 - CEZANNE 眼線筆 ¥550(含稅）

家人要買的眼線筆，非常好用！所以一次購4個！





水洗口罩 - PITTA MASK 高密合可水洗口罩灰黑 3入

朋友想要的口罩～已經和我講好幾年ＸＤ





洗臉粉 - 佳麗寶Kanebo 酵素洗顏粉 ¥2,750(含稅）

經典不敗的洗臉單品！寫著日本限定我們就買了！！加上他是這間藥妝限定的！使用起來很保濕臉不會緊繃！





止痛藥 - EVE DX 必備頭痛藥！ ¥1,848(含稅）

我時常會頭痛，包包每天都會帶著，EVE每次都一定會買！



大正感冒藥 - 微粒的44包 感冒藥 ¥1,628(含稅） 鶴羽的大正不是最便宜的！旁邊有其他幾間藥妝比較便宜！但我們只買一包就不另外去別的地方買！

這也是我們家常備藥～有點感冒症狀前先吃！對我們來說非常有效！

武田合力他命 280錠 ¥6,980(未稅）

日本限定的合力他命

胃痛＋胃食道逆流的 胃藥 ¥990(含稅）

前陣子胃痛的時後～對舒緩腸胃很有幫助～

曼秀雷敦 潤色防曬 ¥822(含稅）卸妝棉 ¥437(含稅）

都是開架的商品～和台灣價差沒有很大～大約便宜幾十塊～但行李箱還有空間～我就一起購買了

UNO 男性保濕

老公購入的保養產品





家人的常備藥 化痰的藥 需要和櫃檯詢問！一人限購一瓶

感冒快要好的時候～常常都會有一些痰在喉嚨裡面～就很適合吃這款藥品

SOFINA 蘇菲娜 iP 輕瑩高效美容防曬乳(02混合) ¥2,700(未稅）SOFINA 蘇菲娜 Primavista 控油妝前修飾乳 ¥3,080(含稅）

家人愛用的防曬和控油飾底乳！如果是油肌膚～真的非常有效果！

眼藥水 櫃檯結帳看到的眼藥水 ¥1,540(含稅）

角膜修復 又 代謝促進 的眼藥水！ 我們就帶回家了！