店裡充滿了高質感的氛圍，燈飾桌椅的裝潢都特別的精細。

也可以預定包廂像是家庭聚餐或是商會餐敘都蠻適合的，外面的景色夜晚應該很不錯。

服務人員帶我們入座後介紹了一下餐點，說了關鍵字小菜無限續，我們開心的勒話不多說那就來看菜單：

雙人、三人（半隻雞）也可單點在這稍微只簡介一下菜單我們點的菜喔。

我們點了一份雙人套餐$1588+澎湃海鮮桶+海鮮煎餅及韓式生醃章魚腳應該夠豪華了🤭。

四種小菜無限續有泡菜、蘿蔔、海帶芽、黃豆芽

韓式泡菜有點好吃辣跟酸調和的剛剛好，夾著生菜或肉吃會讓人一口接一口的停不下來。 有點好吃辣跟酸調和的剛剛好，夾著生菜或肉吃會讓人一口接一口的停不下來。

微微辣口的黃豆芽吃起來很爽脆而醃蘿蔔對我來說有點甜。

招牌一隻雞上桌還有附綜合有機小農蔬菜盤

一隻雞濃郁味道就緩緩撲鼻迫不及待的想喝一口湯，而來蔬菜盤也都很新鮮。

新鮮蔬菜盤（這盤子有點重）

韓式蜂蜜脆皮炸雞：

濃郁的蜂蜜微微裹在炸雞皮上，吃起來酥脆香甜肉質也很細嫩一旁的米香一起入口多了更脆口的層次。

韓式生醃章魚腳：

吃起來香辣香辣QQ彈彈的，再一口就是鹹甜味慢慢散發出來，會越嚼越香越有勁。

韓式辣炒牛五花(附生菜)：

微微辣甜口牛五花與洋蔥炒在一起，讓這牛五花吃起來很柔嫩。

生菜加點辣椒蒜片一口塞進嘴裡，生菜的脆肉的軟嫩洋蔥的甜味在嘴裡舞動著，那個滿足感能想像得到嗎？

澎湃海鮮桶（透抽8+蝦32）

這一桶上來有嚇到太澎湃了乃，海鮮都很新鮮又大隻，加進雞湯煮不只有濃郁的雞味更有大海的鮮味使得味道更升級了。

回過頭看看這湯滾開了後，服務人員就來幫我們剪雞方便我們食用，再自己把蔬菜海鮮往裡頭加就可以了。

這湯濃郁喝起來沒有油膩感，味道很醇厚而雞肉很柔細，煮了蔬菜更是甘甜美味。

大隻的透抽跟蝦味道煮成精華，那個濃郁的鮮度直接爆表。

肥美的大透抽下湯裏不用煮太久，吃起來口感更鮮嫩Q彈。

透抽吃起來爽脆彈牙也很鮮甜，32隻蝦開心的一隻一隻完食。

韓式海鮮煎餅：

這煎餅屬於鬆軟型吃起來脆脆裡頭軟軟地，海鮮的餡料在裡頭不算少味道豐富蠻豐富的。

沾著一旁的醬汁煎餅吃起來更為清爽，不過這鬆軟的口感個人不是太喜歡。

韓流玉米鬚茶(冷) 韓式玄米綠茶(冷)

喝起來帶點甘甜味也很溫潤這茶我家可是備了一箱，玄米綠茶則是清新的香氣也沒有澀感我也喜歡。

用餐心得： 用餐心得：

用餐氛圍很好若是來聚餐的話蠻不錯也有包廂餐敘，一隻雞跟澎湃海鮮桶都是水準之上，還有附蔬菜盤讓雞湯更為鮮甜不油膩，生醃類的也好吃小菜也能一直續個人還會再次到訪。

👨‍🍳「韓式烤雞母親節饗宴 | 特惠期間4/4-5/12」

4F | 指定四人、六人、九人套餐

即贈招牌碳烤松阪豬一份（價值788元）

👩‍👧‍👦 六人套餐

原價6288元 _特惠價5888元 限量20組

👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦 九人套餐

原價9888元_特惠價9288元 限量20組

手刀預約一起來這跟家人美味的一隻雞歡渡佳節

享受不一樣的韓式美食。

用餐環境⭐⭐⭐⭐

交通便利⭐⭐⭐⭐

菜單餐點⭐⭐⭐

~店家資訊~

🍀朋月栻-韓雞雞–江原道-宗음식 韓吃一隻雞火鍋鍋物｜微風信義店（韓國一隻雞鍋物）

🏠台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

☎️02-27230778

⏳營業時間：