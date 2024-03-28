炸吉炸利炸物店 |台中北區炸雞推薦，用蒸炸技術和純芥花油，把肉汁完全鎖住、不油膩很涮嘴！

最後更新時間 2024-03-25

在台中北區益民商圈附近新開的「炸吉炸利炸物店」，有別一般炸雞店，炸物選擇相當豐富，還用蒸炸技術和純芥花油，把肉汁完全鎖住，讓台中炸雞多了新選擇！炸吉炸利必點炸物有大雞腿、椒麻雞、地瓜塊、清爽無負擔的和牛漢堡排沙拉，搭配上超好吃的香檸醬，簡直太罪惡了！

台中北區炸雞｜炸吉炸利炸物店｜停車

炸吉炸利炸物店是近期新開幕的台中北區炸物，這邊靠近台中孔廟和益民商圈，店面退縮在一樓騎樓，前方有大片空地可以停機車，開車的話要在雙十路上找停車格或鄰近的收費停車場，整體交通還算蠻便利的。

炸吉炸利店面裝潢走簡約路線，但大大的紅色「吉」LOGO相當醒目的。

炸吉炸利是間外帶的台中炸物店，店內裝潢還蠻溫馨的，一進門就是點餐台，旁邊還有飲料櫃，簡簡單單的很溫馨，還貼心設計休息位置讓客人可以坐著等餐。

炸吉炸利｜首創蒸炸技術和純芥花油

炸吉炸利和一般炸雞店不一樣，他們在食材退冰、油炸過程，用了GWAVE這台機器，首創蒸炸技術，靠微震波讓油水分離，讓雞肉、牛肉等食材在油炸時不受高溫而影響，把肉汁完全鎖在裡面；另外在油品的挑選上，是用價位高且油脂成份好的純芥花油，讓你吃炸物也能吃得很放心。

台中炸物推薦｜炸吉炸利

炸吉炸利這間台中炸物店，餐點品項以炸物為主，有提供胡椒鹽、山葵鹽、泰式酸甜醬、梅粉可以調味，炸雞的部分有提供原味和辣味可選，選擇很豐富。

另外還有少見的泰式香檸醬和泰式香檸辣醬，加上清爽生菜沙拉或沙拉套餐，健康吃又少負擔感！

飽飽大雞腿

飽飽大雞腿是雞腿+雞塊的組合，外表裹上的炸衣不會很厚，炸得金黃看起來好誘人，帶回家想用時拿出紙袋也不會太油膩。

雞腿有先醃過，味道鹹香的很剛好，咬下去外皮很酥脆，裡面的肉質很飽滿軟嫩，沒有因為炸完變的乾柴，吃起來很涮嘴～

雞塊的部位口感跟雞腿差不多，但我淋上搭配的泰式酸甜醬，味道酸酸甜甜的超開胃，會讓人忍不住一口接一口。

泰式風味椒麻雞(含香菜微辣)-可調整

炸吉炸利的泰式風味椒麻雞，我覺得和泰式餐廳有得比！超厚實的雞腿炸的外酥內嫩的，佐上麻香微辣又帶點酸甜酸甜滋味的椒麻醬汁，吃起來超級過癮，再加上有香菜畫龍點睛，把整個口感層次大提升(不吃香菜的朋友也可以調整哦～)

A5和牛漢堡排佐沙拉

炸吉炸利的A5和牛漢堡排佐沙拉，喜歡吃生菜輕食但又想配肉的朋友點！雖然單價有點高，但用料上都蠻實在不馬虎的，而且還會附上泰式酸檸醬、現泡茶一罐，不得不說這樣的搭配很解膩。

A5和牛漢堡排炸得金黃酥脆，看起來裹上麵包粉的漢堡排炸起來有點乾，沒想到其實炸的恰恰好，肉汁完全被鎖在裡面，切開就能品嚐的A5和牛的本身肉的甜味。

直接吃很美味外，我更推薦淋上他們的泰式酸檸醬哦～泰式酸檸醬有原味和辣味兩種選擇，辣的層次感比較豐富，但我個人比較偏愛原味，檸檬的香氣天然飽滿，吃起來超不膩口的。

佐上酸酸甜甜的檸檬醬，牛肉的甜味更鮮美，而且讓本來就很揪西的漢堡排，吃起來很多汁更美味，加上醬料後在我心中評分超過100分了拉～

基底的沙拉超級澎湃，仔細一數大概有快10來樣，生菜清脆爽口、季節蔬果酸甜味美，加上味道酸甜的泰式香檸醬讓不愛吃生菜的我，也吃得很開心。

這次我是搭配金萱茶，喝起來很溫潤順口，完全不會澀口，搭配炸物一起享用超解膩。

吮指雞翅/支(原味/辣味)

這雞翅不僅大支還醃得很入味，炸得金黃脆口超誘人的。

雞翅外皮炸得很酥脆，吃起來就像餅乾一樣，裡面的雞肉飽滿多汁，肉汁完全沒有因為炸過而老掉，只點兩支太不夠我們塞牙縫XD

炸吉炸利的小點炸物也深受不少人的喜愛，尤其他們裹的麵衣都不會很重，吃起來清爽不會很油膩，偶爾想在宵夜時段來點炸物，是很適合的選擇。

千萬不要點薯條/古早味金黃地瓜塊

薯條不是那種我們常吃的到細細的薯條，是當天現切現炸的新鮮馬鈴薯薯條，重點沒有裹粉，炸起來軟軟的不像速食店的薯條表皮會硬硬的，但入口軟嫩綿密很飽水，意外的口感我還蠻驚艷的！

地瓜塊表現也很不賴，裹上薄薄的麵衣，吃起來軟糯香甜，加上酸甜的梅粉提味，讓地瓜變得更甜更賀甲。

椒麻米血糕｜流沙芝麻包

炸過的米血糕外酥內軟，撒上椒麻粉更涮嘴。

酥炸的芝麻包有迷人的金黃外皮，中間的麵皮口感Q彈，裡面的芝麻醬濃郁香甜，比炸白饅頭或銀絲卷還好吃。

炸吉炸利｜菜單

炸吉炸利炸物店｜評論

炸吉炸利這間台中炸物店，是我近期吃過比較不油膩，口味比較豐富特別的炸物，尤其他們的炸雞腿、泰式椒麻雞排最讓我驚艷，外酥內嫩、肉多汁完全不乾，佐上特製泰式醬料，迷人的酸甜滋味讓炸物吃起來更有趣更多口感，另外價位高的A5和牛漢堡排佐沙拉，表現很不錯，沙拉多樣化淋上酸甜的香檸醬與多汁的漢堡排，每口都清爽不膩，會讓人一吃再吃。想找台中炸雞店嗎？台中北區的炸吉炸利推薦給你們～

炸吉炸利炸物店｜店家位置

地址：台中市北區錦南街2-1號

電話：04-22386639

時間：週二16:00-20:00、週三-週四11:00-20:00、週五-週日11:00-23:00

公休：週一

炸吉炸利FB