↑冰品和火鍋一樣~想吃就吃~沒有四季之分

這水果冰是雪酪哈蜜瓜~在台南正興街~泰成水果店

來去與它開心相遇一場~

↑113年2月10日週六~也是農曆春節大年初一

小青一家用完午餐後~逛逛台南的熱門景點

思味巿集~2024賀歲龍年好運巿集~熱鬧登場~

↑台南熱門景點~有句標語~來台南玩就是要鑽巷子

雖然短短的正興街~卻有不少文青風的店面

西門淺草~以為來到了台北或是日本~

↑兒曾與同學來台南自助旅遊~推薦老爸老媽

泰成水果店~吃冰~吃水果~超讚的

小青原以為兒會推在對面的蜷尾家

↑兒卻說~蜷尾家我們之前有吃過他的冰品

現在吃不一樣的~媽媽妳會比較喜歡喔~

↑原來兒說的我會較喜歡~是水果部分

沒錯~老媽我愛吃水果~這點是不容置疑~

↑可愛冰品菜單~就在桌面上~一張張字圖卡

圖文並茂~甚至還有這個可愛的小公仔

像是說著~選我選我~哈~就它囉~來一份~

↑其他類如~果汁~鮮奶類~原汁類~冰沙

還有水果切盤~都標示標價清楚~

↑點了一份綜合水果切盤150元~端上桌

有物超所值的fu~份量不少~五種水果之多

鳳梨~西瓜~哈蜜瓜~蓮霧~木瓜~甜度及新鮮度~

↑雪酪哈蜜瓜230元~這是新鮮水果冷凍至結冰後

磨成沙冰的雪酪~酸甜可口~聽說剛推出這款新產品時

還造成不小的轟動~

↑給父子倆一張特寫~在台南正興街~吃冰~

↑瞧~二位男士吃的多認真~爸爸努力的挖哈蜜瓜~

↑吃了冰~補體力~續逛街~這宮騎駿筆下的各各人物

在這龍貓世界裡都包含了~惟妙惟肖~很吸睛~

↑進了抓抓樂的世界~射飛鏢~玩小彈珠

一家三口玩的不亦樂乎~

↑還進了可愛的公仔世界~看到小青愛的皮卡丘和伊布

還有其他的好朋友~是不是很可愛呢~必拍~

↑經過統一超商~7-11赤崁樓文化園區特色店

農曆春節~逛街人潮特多~果然~人潮就是錢潮

店家應該都很開心吧~

↑走逛累了~進了遠百~在星巴客坐下休息

再到各層樓逛逛~給兒購買長褲~農曆大年初一

二老能與兒一起走走~逛逛~吃吃~喝喝~開心~

↑養精蓄銳後~再出發~準備走回家

路過熱鬧的國華友愛新商圈~新年走春逛街人潮爆多

我們一家三口~快步路過~

↑店家資訊

店名~泰成水果店-70年老店

地址~台南巿中西區正興街80號

電話~06-2281794