為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街~國華街~遠百星巴克午茶~

台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街~國華街~遠百星巴克午茶~

2024-03-28 22:02:11 小青姐姐 人氣：106
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：223篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：泰成水果店
phone06-2281794
place台南市中西區正興街80號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑冰品和火鍋一樣~想吃就吃~沒有四季之分

    這水果冰是雪酪哈蜜瓜~在台南正興街~泰成水果店

    來去與它開心相遇一場~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑113年2月10日週六~也是農曆春節大年初一

    小青一家用完午餐後~逛逛台南的熱門景點

    思味巿集~2024賀歲龍年好運巿集~熱鬧登場~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑台南熱門景點~有句標語~來台南玩就是要鑽巷子

    雖然短短的正興街~卻有不少文青風的店面

    西門淺草~以為來到了台北或是日本~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑兒曾與同學來台南自助旅遊~推薦老爸老媽

    泰成水果店~吃冰~吃水果~超讚的

    小青原以為兒會推在對面的蜷尾家    

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑兒卻說~蜷尾家我們之前有吃過他的冰品 

    現在吃不一樣的~媽媽妳會比較喜歡喔~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑原來兒說的我會較喜歡~是水果部分

    沒錯~老媽我愛吃水果~這點是不容置疑~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑可愛冰品菜單~就在桌面上~一張張字圖卡

    圖文並茂~甚至還有這個可愛的小公仔

    像是說著~選我選我~哈~就它囉~來一份~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑其他類如~果汁~鮮奶類~原汁類~冰沙

    還有水果切盤~都標示標價清楚~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑點了一份綜合水果切盤150元~端上桌

    有物超所值的fu~份量不少~五種水果之多

    鳳梨~西瓜~哈蜜瓜~蓮霧~木瓜~甜度及新鮮度~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑雪酪哈蜜瓜230元~這是新鮮水果冷凍至結冰後

    磨成沙冰的雪酪~酸甜可口~聽說剛推出這款新產品時

    還造成不小的轟動~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街   

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑給父子倆一張特寫~在台南正興街~吃冰~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑瞧~二位男士吃的多認真~爸爸努力的挖哈蜜瓜~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑吃了冰~補體力~續逛街~這宮騎駿筆下的各各人物

    在這龍貓世界裡都包含了~惟妙惟肖~很吸睛~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑進了抓抓樂的世界~射飛鏢~玩小彈珠

    一家三口玩的不亦樂乎~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街   

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街 

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑還進了可愛的公仔世界~看到小青愛的皮卡丘和伊布

    還有其他的好朋友~是不是很可愛呢~必拍~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑經過統一超商~7-11赤崁樓文化園區特色店

    農曆春節~逛街人潮特多~果然~人潮就是錢潮

    店家應該都很開心吧~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街    

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑走逛累了~進了遠百~在星巴客坐下休息

    再到各層樓逛逛~給兒購買長褲~農曆大年初一

    二老能與兒一起走走~逛逛~吃吃~喝喝~開心~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街   

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街 

  ↑養精蓄銳後~再出發~準備走回家

    路過熱鬧的國華友愛新商圈~新年走春逛街人潮爆多

    我們一家三口~快步路過~台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

   台南正興街泰成水果店~農曆大年初一~午餐後的健走行程~正興街

  ↑店家資訊

    店名~泰成水果店-70年老店

    地址~台南巿中西區正興街80號

    電話~06-2281794

文章標籤
泰成水果店 正興街 國華街 星巴克 打彈珠 射飛鏢 哈蜜瓜雪酪 綜合水果切盤
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加入窩客島line好友搶看限時優惠
檢舉
share
chevron_left

苗栗通霄上田咖啡休閒莊園~滿園莊園樟樹~給您滿

新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒

chevron_right
延伸閱讀
大肌肌正夯！獵奇扭蛋「最強筋肉傳說-超進化體態」全面攻佔辦公桌，5款健美系列動物公仔打造滿滿反差萌。
 顏爾嫻
「奇人密碼－古羅布之謎」2/11(三) 農曆春節 磅礡上映
 Walker新發現
午餐這樣吃剛剛好！馬可波羅餐廳打造出全新「樂活午餐新“義”象」，要用美味午餐讓你元氣飽滿。
 編輯 李維唐
四川名菜直送台南！台南晶英酒店推出香辣「魚羊巴味鍋」，挑戰你對「吃辣」的戰力。
 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up