





Eat Here 吃這炭火土司 是桃園人最不想公開的口袋名單早午餐店，提供 炭火吐司、粉漿蛋餅、蚵仔麵線、招牌厚醬軟法 等中西式早午餐，並且如同丹丹漢堡般販售了酥炸魚塊麵線，因此，有「 桃園丹丹 」的美稱。



早餐是每天都要補充活力的來源，提到吃就想到這，吃這 Eat Here 我們約在這，是品牌最大宗旨。象徵著，小人物的辛勤努力、小日子的點滴樂趣； 是我們在這座城市裡面，堆疊出的美好約定~ 用吃為早晨充電，提供多樣中西式選擇，讓活力全都在這。











全台獨創厚醬軟法早午餐店 | Eat Here 吃這炭火土司 地理位置 交通資訊

Eat Here 吃這炭火土司 座落於桃園平鎮區的社區大樓樓下，搭乘大眾運輸工具，可以搭乘公車至「南京路口站」或是「福德寺站」下車，步行約2分鐘即可抵達。開車的話，門口南京路上有路邊停車格設置，還蠻方便的。



Eat Here 吃這炭火土司 是一間街坊鄰居都能輕鬆自在的早午餐店，不管是學生或是上班族可以在出門前就可以快速方便的買到活力第一餐。











桃園人氣中西式早午餐 | Eat Here 吃這炭火土司 環境介紹

使用大量美式工業復古風的室內設計元素，創造舒適輕鬆無壓的用餐環境，座位設置採4人座為主，大片落地窗邊提供單人吧台座位，戶外綠色植物栽種，給人有種早晨深呼吸的小清新感受。























桃園中西式早午餐 | Eat Here 吃這炭火土司 點餐方式

內用 採掃描 QR Code 線上自助點餐方式點餐 ，餐具醬料也都採自助式，用餐完畢有回收台設置，清倒方式分別有廚餘以及垃圾兩種分類。







▼回收台





▼餐具、醬料自取式

▼回收台▼餐具、醬料自取式







桃園人最不想公開的口袋名單早午餐 | Eat Here 吃這炭火土司 人氣菜單

提供的餐點不僅有早餐店常見的吐司、蛋餅，如同丹丹漢堡般販售了酥炸魚塊麵線，一次滿足中式以及西式的兩種早餐類型，另外還有特製軟法、厚醬軟法等人氣特色商品。



近期推出的新品上市， 10 公分厚的無麵包三層重磅炸雞漢堡 ＆ 無麵包雙層炸雞漢堡 ，用酥炸雞腿取代漢堡麵包，口感清爽不油膩，讓你盡情享用大口吃的肉爽快口感～！！！















香蒜軟法

使用獨家調配的奶酥與本土優質蒜頭，經過黃金比例混合，擁有法棍麵包獨特的香脆外皮，內層吃起來如軟麵包一樣鬆軟濕潤，外酥內軟的口感，厚厚的香蒜內餡，每一口皆充滿香氣的幸福感。















肉羹麵線

經典台式小吃，每日新鮮現煮的古早味肉羹麵線，肉羹Q彈充滿嚼勁，搭配麵線三寶：黑醋、香菜、蒜，香鹹風味，令人難忘。















無麵包雙層炸雞漢堡套餐

吃膩漢堡麵包做的漢堡了嗎！？來點不一樣的吧～！！！4月份新品上市，推出「無麵包雙層炸雞漢堡」，獨家醃料醃製雞腿肉，經過油炸過後，酥脆爽口，拿來取代漢堡麵包，搭配清脆美生菜，肉食主義的最愛～！！！



每日限量 （平日限量 30 份、假日 20 份），無麵包雙層炸雞漢堡套餐只要NT$219，套餐內容物有無麵包雙層炸雞漢堡及薯條、沙拉、紅茶，（沙拉提供「和風堅果沙拉」及「美乃滋堅果沙拉」，2選一），飲料可補價差更換。



（活動時間：4/1(一)-4/30(二)止 ）















▼美乃滋堅果沙拉

▼美乃滋堅果沙拉







無麵包重磅三層炸雞漢堡套餐

超狂 10 公分厚的無麵包重磅三層炸雞漢堡，兩塊卡拉雞排中間夾著獨家醃製雞腿肉，佐以自家研發的塔塔醬做調和，將道地美式風味融入，吃起來酸甜中帶著鹹香酥脆的炸雞口感。



套餐內容一樣有薯條、沙拉、紅茶，（沙拉提供「和風堅果沙拉」及「美乃滋堅果沙拉」，2選一），飲料可補價差更換， 活動時間：4/4(四)-4/7(日) ，限時 4 天，優惠價NT$239 。











▼和風堅果沙拉











［ 店家資訊 ］



Eat here 吃這炭火土司

地址：

桃園市平鎮區南京路 78 號 ▼和風堅果沙拉地址：桃園市平鎮區南京路 78 號

電話：

03 4392225

營業時間：

週一至週五 06:00–13:00

週六至週日 06:30–13:00