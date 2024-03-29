想感受真實版海岸村恰恰恰嗎？可以來花蓮七星潭小漁村！自從發現這個看海秘境成為每次必來花蓮景點，這裡必吃美食除魚刺人雞蛋糕、海鹽冰淇淋，還有東昌小吃部，前身為漁場鍋物三代目，現在居然改為東昌小吃部，成為平價的台灣小吃，招牌必點漁撈長豪華套餐只要150元含天婦羅、海咖滷肉飯、鬼頭刀魚丸湯，CP值超高，另外炸魚薯條也是特色必點，以及週末限定鮮魚散壽司晚來就沒了，這裡只離海200米，都是現撈新鮮漁獲，還有海景座位區可以看海，超療癒的，成為花蓮最新平價小吃。

周邊必吃美食：漁夫俱樂部海鹽冰淇淋65元

東昌小吃部位在七星潭海景第一排平價餐廳。

東昌小吃部就位在海岸路上，清一色白色系的房子位在海邊很有文青風，感覺隔外有FU，還有一個打卡地標大鯨魚。

東昌小吃部提供新鮮漁貨，從海裏到餐桌200公尺，限量供應，想吃得早點來，賣完就沒有了。

最新DM，實際DM以店家為主。價位從30-180元平價小吃。

進門開關很特別，要按門旁邊的魚才會開門。影片分享

這裡有一整排海景座位區任君挑選。

招牌必點：漁撈長豪華套餐只要150元含天婦羅、海咖滷肉飯、鬼頭刀魚丸湯，每樣都好吃不採雷，值得推薦。

海咖滷肉飯單點60元，來自台中霧峰LOWAK滷肉搭配Q彈米飯，讓人一口接一口停不下來，有機會路過千萬不要錯過。

鬼頭刀魚丸湯單點60元，湯頭鮮甜好喝，魚丸也相當好吃。

招牌必點：炸魚薯條180元，魚肉外酥內軟，一口咬下還會噴汁，還附沾醬雙重享受，超好吃的。

這樣滿滿的一桌，每人平均不用百元就可以享用銅板美食。

吃飽可以上2樓吹海風看海景，這裡有花蓮隱藏版打卡景點。

吃飽可以到對面漁夫俱樂部吃海鹽霜淇淋，這裡超有度假休閒的感覺，來這裡你可以放慢腳步，找個純樸慵懶的角落，吹海風看海放空，超舒壓的，成為花蓮最新看海好去處。

東昌小吃店：花蓮縣新城鄉海岸路32號；營業時間：10:30-17:30

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