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【台中景點】秋紅谷景觀生態公園-浪漫散步，看黑天鵝水上滑行 - 捲貓貪玩客

2024-03-29 10:29:53 Vanessa 人氣：122
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窩客好文

Vanessa

發表篇數：26篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 西屯區

 

台中2天1夜行程路線

 

DAY1
台中火車站 → 租車行領車 & 飯店check in →
大坑風景區→馬卡龍公園(未去) → 紙箱王創意園區(未去) → 台中一中夜市

DAY2
寶熊漁樂碼頭草悟廣場PART2秋紅谷生態公園
喵菓趣娃娃室 →宮原眼科 → 台中驛鐵道文化園區台中火車站

 

秋紅谷景觀生態公園在哪裡/交通、停車資訊

自行開車

於國道一號下台中沙鹿交流道(178km)，
往台中市區方向至河南路右轉，即可看到秋紅谷停車場入口。
【Google地址: 407台中市西屯區朝富路30號

停車資訊

秋紅谷停車場
汽車停車費10元/30分鐘

大眾交通:

巴士
搭乘和欣、阿囉哈、國光、統聯等客運，於台中朝馬站下車，
步行約3分鐘即可到達。
​​​​​
火車
搭乘台鐵火車至台中火車站，
轉乘公車5、27、48、88、106、147至秋紅谷站下車

高鐵 (時刻表)
1.搭乘高鐵至台中烏日站，坐計程車約10分鐘。​
2.高鐵轉搭公車：74、151、153、155、160​

 

秋紅谷景觀生態公園-園區介紹

這回來到台中「秋紅谷生態公園」，
在喧囂城市之中，有這一座生態公園還滿新奇的，
秋紅谷廣場成立目的，除了是為了讓居民生活更加輕鬆從容，
還有兼具生態、排水、調節空氣等功能。

 
 


公園中有景觀橋、木棧道，玻璃賞景平台，環湖木屑步道，
等讓遊客可以漫步欣賞風景，湖邊也種了許多風鈴木、楊柳..等，
氣氛浪漫是個適合散步約會的景點。

發現一個設計很美的人工花圃，在這拍照打個卡吧!
不過小朋友躲在花圃後面，人變好小看不太到🤣，所以下一張就站到前面去吧!

秋紅谷景觀生態公園-看鵝趣

其實剛到公園入口時，幾乎可以以一眼概括公園的面積大小和景觀，一開始感到有點小小的失望，
因為捲貓比較喜歡那種有山岥，在森林中的生態公園，比較有探險的感覺。
不過魔鬼藏在細節中，在這兒發現了這隻在別的地方看不到的生物-「黑天鵝」

 


近距離可以觀察牠，黑色羽毛真的很美!
爾後還看到一群黑天鵝在湖中飄遊，算是樂趣十足。


聽說秋紅谷景觀生態公園，晚上和白天的景色截然不同，
捲貓沒有待到晚上，不過我猜想晚上亮燈一定也很美!

心之谷永續教育園區在秋紅谷廣場中央，旁邊有洗手間可供使用~

 
 
 

 

秋紅谷景觀生態公園-週邊景點

秋紅谷景觀生態公園附近，大樓2樓有一家好大的一蘭拉麵🤤!
1樓是大間的夾娃娃機樂園~喵菓趣，
親子來秋紅谷生態公園參觀完後，也可以到喵菓趣夾娃娃😏

一蘭 台灣台中朝富店
營業時間: 10:00~01:30(週二只到16:30)
地址: 台中市西屯區朝富路2號2F
電話: 04-2258-3658

😺看捲貓在一蘭拉麵台北本店食記➡️https://eggrollcat.com/ichiran/

喵菓趣娃娃堂
營業時間: 每天11:00~23:00
地址: 台中市西屯區朝富路2號
電話: 0935-723-121

 

秋紅谷景觀生態公園-景點資訊

營業時間: 24hr
電話: (04)2228-9111
地址: 407台中市西屯區朝富路30號




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