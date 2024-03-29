台中2天1夜行程路線

DAY1

台中火車站 → 租車行領車 & 飯店check in →

大坑風景區→馬卡龍公園(未去) → 紙箱王創意園區(未去) → 台中一中夜市

DAY2

寶熊漁樂碼頭 → 草悟廣場PART2 →秋紅谷生態公園 →

喵菓趣娃娃室 →宮原眼科 → 台中驛鐵道文化園區台中火車站

秋紅谷景觀生態公園在哪裡/交通、停車資訊

自行開車

於國道一號下台中沙鹿交流道(178km)，

往台中市區方向至河南路右轉，即可看到秋紅谷停車場入口。

【Google地址: 407台中市西屯區朝富路30號】

停車資訊

秋紅谷停車場

汽車停車費10元/30分鐘

大眾交通:

巴士

搭乘和欣、阿囉哈、國光、統聯等客運，於台中朝馬站下車，

步行約3分鐘即可到達。

​​​​​

火車

搭乘台鐵火車至台中火車站，

轉乘公車5、27、48、88、106、147至秋紅谷站下車

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高鐵 (時刻表)

1.搭乘高鐵至台中烏日站，坐計程車約10分鐘。​

2.高鐵轉搭公車：74、151、153、155、160​

秋紅谷景觀生態公園-園區介紹

這回來到台中「秋紅谷生態公園」，

在喧囂城市之中，有這一座生態公園還滿新奇的，

秋紅谷廣場成立目的，除了是為了讓居民生活更加輕鬆從容，

還有兼具生態、排水、調節空氣等功能。

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公園中有景觀橋、木棧道，玻璃賞景平台，環湖木屑步道，

等讓遊客可以漫步欣賞風景，湖邊也種了許多風鈴木、楊柳..等，

氣氛浪漫是個適合散步約會的景點。

發現一個設計很美的人工花圃，在這拍照打個卡吧!

不過小朋友躲在花圃後面，人變好小看不太到🤣，所以下一張就站到前面去吧!

秋紅谷景觀生態公園-看鵝趣

其實剛到公園入口時，幾乎可以以一眼概括公園的面積大小和景觀，一開始感到有點小小的失望，

因為捲貓比較喜歡那種有山岥，在森林中的生態公園，比較有探險的感覺。

不過魔鬼藏在細節中，在這兒發現了這隻在別的地方看不到的生物-「黑天鵝」





近距離可以觀察牠，黑色羽毛真的很美!

爾後還看到一群黑天鵝在湖中飄遊，算是樂趣十足。

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聽說秋紅谷景觀生態公園，晚上和白天的景色截然不同，

捲貓沒有待到晚上，不過我猜想晚上亮燈一定也很美!

心之谷永續教育園區在秋紅谷廣場中央，旁邊有洗手間可供使用~

秋紅谷景觀生態公園-週邊景點

秋紅谷景觀生態公園附近，大樓2樓有一家好大的一蘭拉麵🤤!

1樓是大間的夾娃娃機樂園~喵菓趣，

親子來秋紅谷生態公園參觀完後，也可以到喵菓趣夾娃娃😏

一蘭 台灣台中朝富店

營業時間: 10:00~01:30(週二只到16:30)

地址: 台中市西屯區朝富路2號2F

電話: 04-2258-3658

😺看捲貓在一蘭拉麵台北本店食記➡️https://eggrollcat.com/ichiran/

喵菓趣娃娃堂

營業時間: 每天11:00~23:00

地址: 台中市西屯區朝富路2號

電話: 0935-723-121

秋紅谷景觀生態公園-景點資訊

營業時間: 24hr

電話: (04)2228-9111

地址: 407台中市西屯區朝富路30號