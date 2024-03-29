台中2天1夜行程路線 DAY1 台中火車站 → 租車行領車 & 飯店check in → 大坑風景區→馬卡龍公園(未去) → 紙箱王創意園區(未去) → 台中一中夜市 DAY2 寶熊漁樂碼頭 → 草悟廣場PART2 →秋紅谷生態公園 → 喵菓趣娃娃室 →宮原眼科 → 台中驛鐵道文化園區台中火車站 秋紅谷景觀生態公園在哪裡/交通、停車資訊 自行開車 於國道一號下台中沙鹿交流道(178km)， 往台中市區方向至河南路右轉，即可看到秋紅谷停車場入口。 【Google地址: 407台中市西屯區朝富路30號】 停車資訊 秋紅谷停車場 汽車停車費10元/30分鐘 大眾交通: 巴士 搭乘和欣、阿囉哈、國光、統聯等客運，於台中朝馬站下車， 步行約3分鐘即可到達。 火車 搭乘台鐵火車至台中火車站， 轉乘公車5、27、48、88、106、147至秋紅谷站下車 高鐵 (時刻表) 1.搭乘高鐵至台中烏日站，坐計程車約10分鐘。 2.高鐵轉搭公車：74、151、153、155、160 秋紅谷景觀生態公園-園區介紹 這回來到台中「秋紅谷生態公園」， 在喧囂城市之中，有這一座生態公園還滿新奇的， 秋紅谷廣場成立目的，除了是為了讓居民生活更加輕鬆從容， 還有兼具生態、排水、調節空氣等功能。 ⭐ ⭐ 公園中有景觀橋、木棧道，玻璃賞景平台，環湖木屑步道， 等讓遊客可以漫步欣賞風景，湖邊也種了許多風鈴木、楊柳..等， 氣氛浪漫是個適合散步約會的景點。 發現一個設計很美的人工花圃，在這拍照打個卡吧! 不過小朋友躲在花圃後面，人變好小看不太到🤣，所以下一張就站到前面去吧! 秋紅谷景觀生態公園-看鵝趣 其實剛到公園入口時，幾乎可以以一眼概括公園的面積大小和景觀，一開始感到有點小小的失望， 因為捲貓比較喜歡那種有山岥，在森林中的生態公園，比較有探險的感覺。 不過魔鬼藏在細節中，在這兒發現了這隻在別的地方看不到的生物-「黑天鵝」 近距離可以觀察牠，黑色羽毛真的很美! 爾後還看到一群黑天鵝在湖中飄遊，算是樂趣十足。 ⭐ ⭐ 聽說秋紅谷景觀生態公園，晚上和白天的景色截然不同， 捲貓沒有待到晚上，不過我猜想晚上亮燈一定也很美! 心之谷永續教育園區在秋紅谷廣場中央，旁邊有洗手間可供使用~ 秋紅谷景觀生態公園-週邊景點 秋紅谷景觀生態公園附近，大樓2樓有一家好大的一蘭拉麵🤤! 1樓是大間的夾娃娃機樂園~喵菓趣， 親子來秋紅谷生態公園參觀完後，也可以到喵菓趣夾娃娃😏 一蘭 台灣台中朝富店 營業時間: 10:00~01:30(週二只到16:30) 地址: 台中市西屯區朝富路2號2F 電話: 04-2258-3658 😺看捲貓在一蘭拉麵台北本店食記➡️https://eggrollcat.com/ichiran/ 喵菓趣娃娃堂 營業時間: 每天11:00~23:00 地址: 台中市西屯區朝富路2號 電話: 0935-723-121 秋紅谷景觀生態公園-景點資訊 營業時間: 24hr 電話: (04)2228-9111 地址: 407台中市西屯區朝富路30號 此文同步發表於：【台中景點】秋紅谷景觀生態公園-浪漫散步，看黑天鵝水上滑行 - 捲貓貪玩客