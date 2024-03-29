高雄美食推薦這家南豐魯肉飯，久聞南豐滷肉飯的大名，南豐魯肉飯GOOGEL評論3000多則4.2星美食，南豐魯肉飯可是高雄魯肉飯名店之一，營業時間早上9點賣到凌晨，基本上已經橫跨所有的用餐時段，造福不少當地鄉民們的胃，讓我們來去看看南豐魯肉飯厲害在哪裡吧！

南豐魯肉飯｜交通方式、停車資訊

南豐魯肉飯其實有蠻多分店的，但大部分的在地人還是覺得苓雅自強三路上的本店味道比較好，畢竟有五十年的歷史，不少人可是從小吃到大呢，外帶的人真的不少，抖已經下午了還是大排長龍

攤位前有很多鐵鍋，裡面都是魯肉，在攤位的後方也有員工在切魯肉，那個肉量真的有夠驚人，好幾個鐵盆裝的跟小山似的五花肉塊！

內用不用排隊，直接進去內用區找位置坐吧，有冷氣就給讚

南豐魯肉飯｜菜單

南豐魯肉飯的菜色還蠻多樣的，聽在地人說魯肉飯一定要點，這裡的滷肉飯其實就像彰化的爌肉飯一樣，是整塊的五花肉，而且一碗才60元，然後湯類苦瓜封湯跟獅子頭飯也是很多人點，價位也不貴

旁邊的冰箱有小菜可以自取，拿好再跟阿姨結帳就可以了

南豐魯肉飯｜推薦料理

阿姨真的很厲害，一個人可以拿這麼多餐點！上菜速度頗快，五分鐘內通通上桌

魯肉飯，這樣一碗60元而已，魯肉超大一塊又很厚，飯上還有淋上滿滿滷汁跟酸菜！空氣中散發濃郁魯肉香氣，果然是招牌！

肥肉部分很入味，油香油香的軟Ｑ肥嫩，瘦肉部分更是讓人驚艷！醬香濃郁肉質軟嫩細緻，咀嚼中還透著豐富肉汁感，加上酸菜，鹹甜鹹甜超下飯！

苦瓜封湯，超大一塊的苦瓜封肉！這一碗也才35元，苦瓜封肉吃起來很清爽，肉丸很嫩還帶有蒜香，加上清甜的大骨湯頭，魯肉飯絕配

竹筍湯，夏天就是要喝筍湯，除了大量的竹筍外，還有嫩嫩的魚丸，竹筍湯5~9月才有，當季的竹筍就是好吃

蒸蛋，台式蒸蛋，裡面有魚板、雞肉，蒸蛋軟嫩還帶有濃郁的高湯甜香，非常好吃！

微辣的醃漬大頭菜，爽脆夠味，搭配魯肉飯非常下飯唷

我本身是彰化爌肉飯的死忠愛好者，雖然不太甘心，但不得不說南豐魯肉飯真的很強。尤其是瘦肉部位的表現非常優秀，軟嫩多汁又入味，滷汁感簡直完美，如果你是愛吃滷三層肉的朋友，強烈推薦南豐魯肉飯唷

南豐魯肉飯

地址：高雄市苓雅區自強三路139號

電話：07 331 2289

營業時間： 09:00–00:00

店家/景點資訊

店家名稱：南豐魯肉飯

所在地址：臺灣高雄市苓雅區自強三路139號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-00:00

店家電話：07 331 2289

評價：★★★★★

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