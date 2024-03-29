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嘉義市東區羅山生炒鱔魚麵｜一天僅賣四小時！炭火爆炒好吃生炒鱔魚麵

2024-03-29 12:04:27 大手牽小手。玩樂趣 人氣：178
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：1133篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 東區

造訪商家：羅山生炒鱔魚麵
phone05-2238968
place嘉義市東區延平街270-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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嘉義美食推薦這家羅山生炒鱔魚麵羅山生炒鱔魚麵在嘉義算是評價頗高，4.3星超過一千則google評價，還曾經接受了食尚玩家採訪，原先位於興中街，後來遷移到文化夜市附近的延平街上，作為嘉義著名的鱔魚麵之一，雖然羅山生炒鱔魚麵的營業時間僅有四小時，顧客每天絡繹不絕，其獨特之處在於使用炭火炒製鱔魚麵，這樣的烹調方式賦予了獨特的炭燒風味

羅山生炒鱔魚麵｜交通方式、停車資訊

羅山生炒鱔魚麵就在嘉義市延平街上，往前一小段就是嘉義著名的文化街夜市，羅山生炒鱔魚麵營業時間很特別，就只賣下午3點到晚上7點，僅有短短的4個小時，營業期間不管是內用還是外帶人都是非常多，生意真的非常好！

羅山生炒鱔魚麵｜用餐環境

內用先在外面等候，店員會帶位，外帶直接點就可以了，一開門基本上就是客滿狀態，不過翻桌率也算快，不用等太久，店裡面用餐環境算是比較乾淨的，大多都是2~4人的桌子，不算擁擠

羅山生炒鱔魚麵內用還有柴魚湯喝到飽，自己去舀來喝就可以了，湯鍋裡看得到柴魚在裡面翻滾著，但口味比較偏甜，我只喝一碗就沒再續了

羅山生炒鱔魚麵是當客人點餐後才開始現場炒製的，使用的爐子看起來已經有些歲月，炒麵、炒鱔魚是用高溫的炭火來烹調，炭火烹飪方式對火候的控制相比一般的火爐更需細心，炒鱔魚麵的過程中，炭火所特有的高溫使食物帶上了獨特的炭燒焦香味，這也是別具一格的地方。店家的老闆炒菜功夫非凡，一次能夠炒製一大鍋，足見其熟練的廚藝

羅山生炒鱔魚麵｜菜單

羅山聲吵鱔魚麵菜單就在牆上，點菜直接跟老闆點，煮鱔魚麵和鱔魚錦魯麵各有特色，炒鱔魚麵是將麵條炒過；煮鱔魚麵則是先煮熟麵條再加上炒過的鱔魚；鱔魚錦魯麵則是炒過的麵條上淋上芡汁，價格範圍從100元到150元

羅山生炒鱔魚麵｜推薦料理

炒鱔魚麵，這樣一盤才100元！炒鱔魚麵以高溫大火快速翻炒，香氣四溢，裡面有五片鱔魚，麵條份量也相當慷慨，僅售100元，價格十分合理，麵條質感類似油麵，但吃起來更富彈性，搭配的洋蔥既脆又甜，整體的香氣、炭烤味與鹹、辣、甜的完美融合令人印象深刻，相比其他家的炒鱔魚麵，這裡的偏甜，鱔魚的口感也非常好

乾炒鱔魚，乾炒鱔魚，吃起來鱔魚很脆，而且很有鑊氣，畢竟是用炭火炒的，香氣就是比較足，還加了很多洋蔥，我們是點有辣的，帶有刺激辣味感覺很下酒，我有看很多阿伯來買乾炒的，應該是買回家下酒

炭火現炒的羅山鱔魚麵讓人印象深刻，麵條的口感出色，加上那炭火焦香和鑊氣的融合，香味撲鼻，令人難以抗拒，羅山生炒鱔魚麵的口味略為濃郁，無論是免費提供的柴魚湯還是鱔魚麵，都略帶甜味，相當開胃，對於偏愛重口味的朋友來說，這無疑是一大享受呢！

 

羅山鱔魚麵

地址：嘉義市東區延平街270-1號

電話：05 223 8968

營業時間： 15:00–19:00（週一公休）

 

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