嘉義美食推薦這家羅山生炒鱔魚麵，羅山生炒鱔魚麵在嘉義算是評價頗高，4.3星超過一千則google評價，還曾經接受了食尚玩家採訪，原先位於興中街，後來遷移到文化夜市附近的延平街上，作為嘉義著名的鱔魚麵之一，雖然羅山生炒鱔魚麵的營業時間僅有四小時，顧客每天絡繹不絕，其獨特之處在於使用炭火炒製鱔魚麵，這樣的烹調方式賦予了獨特的炭燒風味

羅山生炒鱔魚麵｜交通方式、停車資訊

羅山生炒鱔魚麵就在嘉義市延平街上，往前一小段就是嘉義著名的文化街夜市，羅山生炒鱔魚麵營業時間很特別，就只賣下午3點到晚上7點，僅有短短的4個小時，營業期間不管是內用還是外帶人都是非常多，生意真的非常好！

羅山生炒鱔魚麵｜用餐環境

內用先在外面等候，店員會帶位，外帶直接點就可以了，一開門基本上就是客滿狀態，不過翻桌率也算快，不用等太久，店裡面用餐環境算是比較乾淨的，大多都是2~4人的桌子，不算擁擠

羅山生炒鱔魚麵內用還有柴魚湯喝到飽，自己去舀來喝就可以了，湯鍋裡看得到柴魚在裡面翻滾著，但口味比較偏甜，我只喝一碗就沒再續了

羅山生炒鱔魚麵是當客人點餐後才開始現場炒製的，使用的爐子看起來已經有些歲月，炒麵、炒鱔魚是用高溫的炭火來烹調，炭火烹飪方式對火候的控制相比一般的火爐更需細心，炒鱔魚麵的過程中，炭火所特有的高溫使食物帶上了獨特的炭燒焦香味，這也是別具一格的地方。店家的老闆炒菜功夫非凡，一次能夠炒製一大鍋，足見其熟練的廚藝

羅山生炒鱔魚麵｜菜單

羅山聲吵鱔魚麵菜單就在牆上，點菜直接跟老闆點，煮鱔魚麵和鱔魚錦魯麵各有特色，炒鱔魚麵是將麵條炒過；煮鱔魚麵則是先煮熟麵條再加上炒過的鱔魚；鱔魚錦魯麵則是炒過的麵條上淋上芡汁，價格範圍從100元到150元

羅山生炒鱔魚麵｜推薦料理

炒鱔魚麵，這樣一盤才100元！炒鱔魚麵以高溫大火快速翻炒，香氣四溢，裡面有五片鱔魚，麵條份量也相當慷慨，僅售100元，價格十分合理，麵條質感類似油麵，但吃起來更富彈性，搭配的洋蔥既脆又甜，整體的香氣、炭烤味與鹹、辣、甜的完美融合令人印象深刻，相比其他家的炒鱔魚麵，這裡的偏甜，鱔魚的口感也非常好

乾炒鱔魚，乾炒鱔魚，吃起來鱔魚很脆，而且很有鑊氣，畢竟是用炭火炒的，香氣就是比較足，還加了很多洋蔥，我們是點有辣的，帶有刺激辣味感覺很下酒，我有看很多阿伯來買乾炒的，應該是買回家下酒

炭火現炒的羅山鱔魚麵讓人印象深刻，麵條的口感出色，加上那炭火焦香和鑊氣的融合，香味撲鼻，令人難以抗拒，羅山生炒鱔魚麵的口味略為濃郁，無論是免費提供的柴魚湯還是鱔魚麵，都略帶甜味，相當開胃，對於偏愛重口味的朋友來說，這無疑是一大享受呢！

羅山鱔魚麵

地址：嘉義市東區延平街270-1號

電話：05 223 8968

營業時間： 15:00–19:00（週一公休）

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