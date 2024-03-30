桃園中壢新開幕的「粋 割烹鐵板燒」，結合日料割烹與鐵板燒無菜單料理，融合日本料理的精髓與新式鐵板燒

常吃鐵板燒的小米第一次品嚐割烹鐵板燒，覺得挺有新鮮感~ 而且真的很超值！

1380元起就能享用澳洲活體水姑娘龍蝦、日本A5和牛壽喜燒、活鮑魚、菲力牛排及手工甜點等12道精緻料理

1980元套餐還可以享用日本A5和牛牛排、上乘生魚片等，老饕可不能錯過。

1000多元就可以享用如此高級又美味的食材，從視覺、嗅覺到味覺，帶來藝術品的精緻美感料理

快跟著小米一起去看看吧

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👉閱讀很方便

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👉粋 割烹鐵板燒位置及停車方式

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粋 割烹鐵板燒位於中壢區南園二路，開車的朋友可以把車停在店門口或對面的停車場。

店家位於二樓，一樓是正在裝潢的海童日本料理。

中壢的朋友可以在此細細品味割烹料理的季節風味，又或選擇享受鐵板燒的豐富層次

👉粋 割烹鐵板燒環境介紹

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一走進店內可以看到沈穩高雅空間與半開放式的鐵板燒吧檯，旁邊則是甜點區。

如果有家族、團體、公司部門聚餐需求的話，可以提前預約大包廂，包廂可容納12位

只要1000多元就可以享用澳洲活體水姑娘龍蝦、活鮑魚、日本A5和牛菲力等高級食材

魚種使用的是當季現流鮮魚，今天享用的是午仔魚。

活體水姑娘龍蝦活蹦亂跳非常新鮮

1380元起就能享用的日本A5和牛壽喜燒，讓我們吃的超爽的~

👉粋 割烹鐵板燒菜單目錄搶先看

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他們是無菜單鐵板燒，現在季節性的菜色如下：

1380元套餐就能享用澳洲活體水姑娘龍蝦、日本A5和牛壽喜燒、活鮑魚、菲力牛排及手工甜點等12道精緻料理，非常超值

1980元套餐還可以享用日本A5和牛牛排、上乘生魚片等，老饕可不能錯過。

👉粋 割烹鐵板燒用餐心得分享

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首先是開胃小菜，柚香蘿蔔搭配紫蘇鹽，酸酸甜甜帶有脆度的蘿蔔很解膩~

醃漬洋蔥不只開胃，也可以搭配主食一起享用喔。

日式山藥細麵佐吻仔魚干，山藥切絲加上吻仔魚干、芥末、和風醬油等調味。

脆甜的山藥絲搭配鮮香吻仔魚和微嗆辣的醬汁，讓我們胃口大開

日本生食級干貝裹上日本五色米果後油炸，搭配胡麻菠菜。

餐點融合日本料理手法，跟我們平常吃到的鐵板燒不太一樣喔！

香蒜麵包外層烤得香酥，蒜香味濃郁，不知不覺就吃完了 XD

湯品是蒜頭蜆湯，使用大量蜆仔和蒜頭熬煮，湯頭鮮甜帶蒜香很好喝

魚種使用的是當季現流鮮魚，今天使用的是午仔魚。

而且主廚已經先去除魚刺了，可以大口享用喔

一邊享用美食、一邊欣賞主廚的手藝，是視覺與味覺的雙重享受

主廚堅持使用新鮮的食材烹調，沒有過多的調味，讓客人能品嚐食材最原始的風味。

魚皮煎至金黃酥脆，吃得到午仔魚本身鮮甜的風味，肉質相當細緻。

而且主廚已經先去除魚刺了，可以大口享用超過癮的

吃完原味後，可以擠入金桔汁提升風味。

底部的櫛瓜用奶油香煎，帶有奶油香的櫛瓜好好吃喔~

兩種價位的套餐都可以享用到活鮑魚，主廚會將鮑魚內臟和嘴去除，讓口感更好

鮑魚底部是娃娃菜、黑松露奶油醬，點綴食用花、鮭魚卵和紅脈酸模，相當精緻

這時候單點精釀啤酒或無酒精的日本靜岡哈密瓜汽水，聚餐聊天搭配飲品超開心的

活鮑魚鮮嫩彈牙，單吃的話海味十足，加上鮭魚卵爆漿，有多層次的口感享受

吃完原味後可以搭配底部的黑松露奶油醬，醬汁風味不會蓋掉鮑魚原始的風味，也有提味的作用喔。

這是1980元套餐還有加碼上乘生魚片，魚種有胭脂蝦、澎湖海鱺、野生紅甘及鮭魚。

整體來說很新鮮，使用的是油脂豐富的腹部，所以油脂甘甜、肉質很軟嫩

胭脂蝦肉質鮮甜彈牙，尤其是蝦頭不要浪費，有滿滿鮮甜的蝦膏喔！

1380元套餐的松葉蟹肉蒸蛋，滑嫩的蒸蛋搭配甜美的松葉蟹肉、大隻的蝦肉、鮭魚卵和山蘿蔔葉，讓人一口接一口吃不停

山蘿蔔葉帶有淡淡的甘草味，挺特別的，跟蒸蛋是很不錯的搭配。

1980元套餐的是松葉蟹肉蒸蛋加上北海道海膽，鮮甜十足是小彤的最愛

老饕們可以直接點1980元套餐享用喔！

只要1380元起就能享用澳洲活體水姑娘龍蝦，每人有半隻的份量。

龍蝦在鐵板上油煎後，主廚會淋上海膽醬炙燒，讓龍蝦味道更濃郁鮮甜~

小彤最愛吃龍蝦，她的嘴巴也被養壞了，吃活體龍蝦已經變成她的基本要求 XD

一旁有羅勒青醬、蜂蜜芥末醬可以搭配。

輕輕一撕龍蝦肉就可以完美取出

甜美彈牙的肉質，吃原味就很過癮了~

吃完原味後，可以搭配海膽醬、微嗆辣的蜂蜜芥末醬或羅勒青醬提升風味。

一道料理有多種不同的吃法，小米大推給愛吃鐵板燒的朋友

1380元套餐就可以享用的日本A5和牛壽喜燒，一個人可以吃到兩大片的日本A5和牛。

不吃牛肉的話，主廚會改用伊比利豬。

主廚現場料理後點綴上牛蒡絲。

日本A5和牛有入口即化的口感，尤其是吸飽壽喜醬汁超甜的，再吃個10片都沒問題

吃完原味後，可以將生雞蛋、珠蔥花和辣椒絲倒入碗裡，滑順的蛋液跟和牛結合很完美，讓我們大呼過癮

吃到這裡肚子已經快飽了，主廚說還有美味的牛排呢！

1380元套餐是澳洲菲力牛排，1980元套餐是油花漂亮的日本A5和牛菲力，相當有厚度喔

光看主廚展現精湛的刀工，就讓人口水直流。

澳洲菲力牛排是牛排最好的部位，油脂不多，肉質軟嫩又多汁

吃完原味後，可以搭配海鹽、蒜頭或現磨山葵一起享用。

小米當然建議大家直接點1980元套餐，可以享用日本A5和牛菲力

熟度約3分熟，外層金黃焦脆，內層是入口即化、充滿油脂甘甜的肉質，每一口都超爽的啦 XD

接著是櫻花蝦蛋炒飯，真的讓我們吃得超撐的

一上桌就可以聞到濃郁的香氣~

粒粒分明的米飯，加上櫻花蝦的香氣，讓我們一口接一口吃不停

最後是甜點時間，主廚手工製作的銅鑼燒，搭配水果和抹茶冰淇淋~

只要1380元就可以享用如此精緻的料理，真的很划算

紅豆沙內餡不會太甜，加上抹茶粉香氣，沒幾口就被解決了 XD

最後是決明子茶，回甘不苦澀很解膩。

喜歡的朋友可以問看看店員說可否用餐時也提供，解膩的茶飲可以讓我們的戰鬥力持續提升

以上是我們的心得分享，「粋 割烹鐵板燒」結合日料割烹與鐵板燒無菜單料理，讓我們有不同以往的用餐體驗

加上新鮮的食材、主廚精湛的廚藝，讓我們吃得很滿足，中壢的朋友們趕快訂位吧！

👉粋 割烹鐵板燒營業時間地址

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🌟店家資訊：粋割烹鐵板燒

🏠地址：桃園市中壢區南園二路376號2樓

☎電話：0956 096 890

⏰營業時間：11:00-14:00,17:00-21:00 (採預約制)

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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