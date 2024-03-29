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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣宜蘭市八方悅鍋物宜蘭和睦店》優質平價日式鍋物380元起不收服務費，必點大蝦雙人豪華套餐，兒童身高未滿110公分免

宜蘭縣宜蘭市八方悅鍋物宜蘭和睦店》優質平價日式鍋物380元起不收服務費，必點大蝦雙人豪華套餐，兒童身高未滿110公分免

2024-03-29 13:40:03 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1398篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：八方悅宜蘭和睦店
place宜蘭縣宜蘭市和睦路團管區巷巷7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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八方悅日式鍋物涮涮鍋宜蘭和睦店是一間用餐空間和氣氛都不錯的平價日式鍋物店，兒童身高未滿110公分共鍋30元 ! 這裏主打平價生鮮食材、有品質良好的優質海鮮以及肉品，加上半自助吧吃到飽的用餐方式，可以吃巧也可以吃飽，而且飲料、冰品、爆米花、滷肉飯都是無限供應，不論大人或小孩都會喜歡，我們這次點的大蝦雙人豪華套餐!八方悅宜蘭和睦店海鮮種類精采豐富，還外加兩份肉品，真的很超值。而且不收服務費呢，很佛心吧，非常適合全家大小或三五好友一同來用餐!

八方悅鍋物宜蘭和睦店 資訊

  • 地址：宜蘭市和睦路團管區巷7號
  • 營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(假日到21:30)
  • 電話：03-9313168
  • FB
  • 點餐需知 :
  1. 用餐時間限制1小時半
  2. 兒童身高未滿110公分 /共鍋 30元
  3. 身高滿110公分 / 共鍋100元
  4. 大人或身高150以上者 共鍋200元
  5. 無提供三人共鍋，共鍋可折抵單點
  6. 加購鍋物不可用於折抵共鍋

八方悅鍋物宜蘭和睦店 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入八方悅宜蘭和睦店即可到達
  • 停車場：附近有付費停車場，平日一小時20元，開車來很方便

八方悅鍋物宜蘭和睦店 空間環境

八方悅宜蘭和睦店位於宜蘭人故事館的後方，宜蘭國軍英雄館附近，離火車站和幾米公園都不遠
附近有付費停車場停車很方便，當天平日一小時20元而已
一旁的路邊也可以停車


整體採簡約風格設計，一踏入餐廳就覺得空間感很舒服

裏面的空間超大，桌子也很大擺放食材不怕擁擠( 這點也很重要)

店裡有包廂，可容納人數12人左右，很適合三五好友或一大家子前來。不過，記得要記得先訂位哦

八方悅鍋物宜蘭和睦店 半自助吧


每次來鍋物店最喜歡這種半自助吧了，可以吃巧也可以吃飽!!

這裏提供飯、麵、冬粉、滷肉飯無限供應，也有飲料、冰品、爆米花、霜淇淋~~超豐富的

光飲料區就讓人有選擇困難症了，茶飲、可爾必斯、冰沙、果汁~~種類非常多
如果每種都來一杯，那就喝飽了

吃完火鍋來支冰最享受了

小朋友最愛的爆米花來啦，也是無限供應喔~我們家妹妹也是迫不及待的先來上一碗

醬料區

魯肉飯也滿不錯的

嘿嘿，沒想到在爆米花機旁又多了個霜淇淋和汽水區呢

加湯區需自取，這樣也很方便

八方悅鍋物宜蘭和睦店 菜單價位

  • 點菜流程：1.菜盤固定  2選擇湯底  3 選擇鍋物→確認餐點→送餐
    從單點到套餐，選擇很多元

就座後，可以拿手機掃描點餐

八方悅鍋物宜蘭和睦店 特色湯底

湯底的口味很多種，共有10種之多呢，多口味的選擇不怕挑嘴的客人

日式味噌湯底

當歸藥膳湯底

活力金蜆湯底

膠原牛奶湯底

這四款湯底的表現都很不錯!! 小朋友點的牛奶鍋很香甜可口!! 當歸藥膳湯底帶有點中藥湯頭，很香，都滿推的哦

八方悅鍋物宜蘭和睦店 菜色評價

這是菜盤!! 裏面有高麗菜、南瓜片、蕃茄、金針菇、豆腐、豆皮、魚丸、魚板，鮮蝦、鑫鑫腸~~~

大蝦雙人豪華套餐

黃金海鮮船來囉 ! 裏面份量十足哦，視覺效果也很讚，真是超級豪華海鮮大集合啊

裏面有 大草蝦4隻、鮮蚵、蛤蜊、鮮蝦、鯛魚、透抽、扇貝、鮑魚、魚蝦漿
另有菜盤*2、特級肉盤*2 (升級補差額150)

新鮮的草蝦、泰國蝦~~

鮮蚵、透抽

鮑魚、蛤蜊

鯛魚片

魚蝦漿，裏面用是剝好的蝦仁，用這個來做成蝦丸，真的很棒

 

這款CP值真的很不錯，滿滿的海鮮食材，想吃海鮮也不一定要到海鮮店，來這裏吃一樣很超值，愛吃海鮮的朋友一定要點。

 

另外二份肉品，我們選擇搭配的是特級低脂牛肉和頂級牛小排

特級低脂牛肉

頂級牛小排

 

頂級牛小排 涮過後肥而不膩，慢慢咀嚼後油脂香氣會在口中慢慢散開

伊比利豬肉 6盎司

伊比利豬肉也很棒的肉品，我們覺得一點也不會輸給品質好的牛肉，不吃牛的朋友一定要選這款的

霜降牛肉 8盎司

大片的霜降牛肉，油脂分布適中，肉質軟嫩中帶點咬勁

魚漿

煮好的蝦丸，Q嫩中帶有彈牙的口感，非常好吃

用完餐再來支冰棒!! 真的是一大享受啊

八方悅宜蘭和睦店整體用完餐的感覺很不錯，應該是用餐空間讓人覺得愉悅舒適，當然肉品及海鮮都很棒!! 飲料的選擇也很豐富，小朋友喝的很開心，是一次很棒的用餐體驗呢，值得推薦!

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