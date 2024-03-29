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「八方悅日式鍋物涮涮鍋宜蘭和睦店」是一間用餐空間和氣氛都不錯的平價日式鍋物店，兒童身高未滿110公分共鍋30元 ! 這裏主打平價生鮮食材、有品質良好的優質海鮮以及肉品，加上半自助吧吃到飽的用餐方式，可以吃巧也可以吃飽，而且飲料、冰品、爆米花、滷肉飯都是無限供應，不論大人或小孩都會喜歡，我們這次點的大蝦雙人豪華套餐!「八方悅宜蘭和睦店」海鮮種類精采豐富，還外加兩份肉品，真的很超值。而且不收服務費呢，很佛心吧，非常適合全家大小或三五好友一同來用餐!

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八方悅鍋物宜蘭和睦店 資訊

地址：宜蘭市和睦路團管區巷7號

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(假日到21:30)

電話：03-9313168

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點餐需知 :

用餐時間限制1小時半 兒童身高未滿110公分 /共鍋 30元 身高滿110公分 / 共鍋100元 大人或身高150以上者 共鍋200元 無提供三人共鍋，共鍋可折抵單點 加購鍋物不可用於折抵共鍋

八方悅鍋物宜蘭和睦店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 八方悅宜蘭和睦店」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：附近有付費停車場，平日一小時20元，開車來很方便

八方悅鍋物宜蘭和睦店 空間環境

「八方悅宜蘭和睦店」位於宜蘭人故事館的後方，宜蘭國軍英雄館附近，離火車站和幾米公園都不遠

附近有付費停車場停車很方便，當天平日一小時20元而已

一旁的路邊也可以停車



整體採簡約風格設計，一踏入餐廳就覺得空間感很舒服

裏面的空間超大，桌子也很大擺放食材不怕擁擠( 這點也很重要)

店裡有包廂，可容納人數12人左右，很適合三五好友或一大家子前來。不過，記得要記得先訂位哦

八方悅鍋物宜蘭和睦店 半自助吧



每次來鍋物店最喜歡這種半自助吧了，可以吃巧也可以吃飽!!

這裏提供飯、麵、冬粉、滷肉飯無限供應，也有飲料、冰品、爆米花、霜淇淋~~超豐富的

光飲料區就讓人有選擇困難症了，茶飲、可爾必斯、冰沙、果汁~~種類非常多

如果每種都來一杯，那就喝飽了

吃完火鍋來支冰最享受了

小朋友最愛的爆米花來啦，也是無限供應喔~我們家妹妹也是迫不及待的先來上一碗

醬料區

魯肉飯也滿不錯的

嘿嘿，沒想到在爆米花機旁又多了個霜淇淋和汽水區呢

加湯區需自取，這樣也很方便

八方悅鍋物宜蘭和睦店 菜單價位

點菜流程：1.菜盤固定 2選擇湯底 3 選擇鍋物→確認餐點→送餐

從單點到套餐，選擇很多元

就座後，可以拿手機掃描點餐

八方悅鍋物宜蘭和睦店 特色湯底

湯底的口味很多種，共有10種之多呢，多口味的選擇不怕挑嘴的客人

日式味噌湯底

當歸藥膳湯底

活力金蜆湯底

膠原牛奶湯底

這四款湯底的表現都很不錯!! 小朋友點的牛奶鍋很香甜可口!! 當歸藥膳湯底帶有點中藥湯頭，很香，都滿推的哦

八方悅鍋物宜蘭和睦店 菜色評價

這是菜盤!! 裏面有高麗菜、南瓜片、蕃茄、金針菇、豆腐、豆皮、魚丸、魚板，鮮蝦、鑫鑫腸~~~

大蝦雙人豪華套餐

黃金海鮮船來囉 ! 裏面份量十足哦，視覺效果也很讚，真是超級豪華海鮮大集合啊

裏面有 大草蝦4隻、鮮蚵、蛤蜊、鮮蝦、鯛魚、透抽、扇貝、鮑魚、魚蝦漿

另有菜盤*2、特級肉盤*2 (升級補差額150)

新鮮的草蝦、泰國蝦~~

鮮蚵、透抽

鮑魚、蛤蜊

鯛魚片

魚蝦漿，裏面用是剝好的蝦仁，用這個來做成蝦丸，真的很棒

這款CP值真的很不錯，滿滿的海鮮食材，想吃海鮮也不一定要到海鮮店，來這裏吃一樣很超值，愛吃海鮮的朋友一定要點。

另外二份肉品，我們選擇搭配的是特級低脂牛肉和頂級牛小排

特級低脂牛肉

頂級牛小排

頂級牛小排 涮過後肥而不膩，慢慢咀嚼後油脂香氣會在口中慢慢散開

伊比利豬肉 6盎司

伊比利豬肉也很棒的肉品，我們覺得一點也不會輸給品質好的牛肉，不吃牛的朋友一定要選這款的

霜降牛肉 8盎司

大片的霜降牛肉，油脂分布適中，肉質軟嫩中帶點咬勁

魚漿

煮好的蝦丸，Q嫩中帶有彈牙的口感，非常好吃

用完餐再來支冰棒!! 真的是一大享受啊

「八方悅宜蘭和睦店」整體用完餐的感覺很不錯，應該是用餐空間讓人覺得愉悅舒適，當然肉品及海鮮都很棒!! 飲料的選擇也很豐富，小朋友喝的很開心，是一次很棒的用餐體驗呢，值得推薦!

八方悅鍋物宜蘭和睦店 附近景點美食住宿





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