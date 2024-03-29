中壢．養親轅咖啡Jodie Ho cafe

新舊融合的異業經營

由傳統老中藥行與精品咖啡店結合的養親轅咖啡

就位在離健行科大不遠的環中東路上

保有原中藥行裡的百年老藥櫃、老藥桌、老藥罐

以及許多懷舊風格的老物件

再搭配木質風的裝潢因而有著濃濃的復古味

提供手沖、義式咖啡、漢方茶、牛奶系列等飲品

另外還有手作甜點、鬆餅和手工餅乾

（當日供應品項依粉絲團或現場實際供應為主）

也有耳掛咖啡和養生茶包可購買

整體價格不貴，餐點口味也都不錯

低消為一人一杯飲品，用餐限時兩小時

但一週僅營業兩天，屬假日限定的咖啡館

平日想來會撲空，可得挑對時間再來喔~

養親轅咖啡Jodie Ho cafe_地理位置

養親轅咖啡就位在車水馬龍的環中東路上

環中東路很長，位置大約是在與後興路二段交界的附近

且離健行科技大學也不遠

開車的話，得在附近找一下車位（騎摩托車卡方便）

或是到健行科大附近停好車再走過來，約十分鐘即可抵達

養親轅咖啡Jodie Ho cafe_室內環境

養親轅咖啡的前身是一家中藥行

在老老闆退休後由小老闆接班並將其改成了咖啡館

即使變身為咖啡館，但店裡仍保留不少老物件

像是骨董級的中藥材櫃、老藥罐及老藥桌和傢俱….等

室內整體是採木質風的裝潢

木質地板、木質餐桌椅及木質中藥櫃和傢俱…

一進門的左手邊就是有著中藥材木櫃的櫃檯

就座後挑選想吃的餐點，再來這裡點餐結帳即可

櫃檯前也有設置幾個座位可以坐

店員的後方就是一整面的中藥材櫃

櫃檯前也有自家烘焙的濾掛式咖啡可選購

點餐結帳時也看到櫃檯附近有一些配好的中藥材包

有興趣的人可以自行洽詢服務人員

在櫃檯對面。還佈置了一個像是在野餐的座位區

在這裡有塊小黑板，上面寫有漢方茶飲和手沖咖啡的選項

另外當日供應的手工甜點品項也會寫在這裡

後面也有座位區，有三張桌，大約可坐十人

櫃子旁有簡易的自助區，有水、杯子、紙巾和置物籃

推開上圖這貼滿明信片的門，走到底就是店家的化妝室

另一方向的視野

養親轅咖啡Jodie Ho cafe_菜單

養親轅咖啡的菜單也很有特色

是一本寫有「養親轅綱目」字樣的古書設計

上面也有標示店家的WIFI帳號和密碼

翻開內頁，第一頁寫有店內需知

有低消，為一人一杯飲品及用餐限時2H

第二頁則是養親轅啡的由來介紹

仔細一看才知原來這裡的老藥櫃和老藥桌

竟都有百年的歷史呢，好厲害~

接著還有店長-何錢錢和副店長-何咪嚕的介紹

原來店裡有貓咪呢，也怪不得自助區旁有水碗和飼料碗

只是我們來訪的這天，店裡並沒有看到貓咪的身影就是了

接著是飲品的部份，有兩款漢方茶，價格均為$150

菜單上也都寫有該茶飲的成份及益處可參考

其它飲料還有可可呀、抹茶牛奶、黑糖牛奶（價位約$100~$120）

餐點的話，菜單上有幾款不同口味的鬆餅，有甜也有鹹

有花生+麻糬、抹茶+紅豆+麻糬、蜂蜜芥末+乳酪絲+香草豬和蜂蜜口味

另外還有手工餅乾可選擇，餐點價位約$100~$130之間

不過可惜的是我們來的這天沒有供應鬆

最後的部分則是咖啡見聞祿

裡面寫有一些關於咖啡的知識

因為菜單的頁數還不少，所以沒有將它全部拍下來

以下僅就我們一家四口當天點的餐點來做介紹喔

養親轅咖啡Jodie Ho cafe_餐點

因為店員只有一人且餐點大多現點現做，所以要稍候一下

也因為低消是一人一杯飲品，所以我們一家四口各點一杯

「菊花枸杞茶$150」 很真材實料的一款漢方茶

以肉眼就能看到茶壼濾網裡放有菊花、枸杞、甘草和甜菊等食材

菊花枸杞茶喝來帶有清香且帶點甜，熱熱的喝很好喝

孩子們也都能接受也覺得蠻好喝的

「拿鐵$110」

游小熊點的拿鐵，份量雖然沒有很多

但咖啡香醇且好喝，且有著新鮮的口感

「金莎巧克力牛奶$120」

「黑糖牛奶$100」 幫孩子們點了牛奶系列的飲品

這兩款牛奶都不會太甜且份量就還蠻多的

「楓糖檸檬生乳酪$120」 因為當天只有一款生乳酪蛋糕和手工餅乾，所以就都點來嚐嚐看

生乳酪軟硬度適中，且微酸微甜微奶的味道還蠻清爽的

最上面淋了些許楓糖淋醬，也可增添些許不同風味

「手工餅乾（綜合）$50（4片）」

一份餅乾本應是四片才對，但因為剛好只剩下三片

所以店員有幫我們折價（只算三片的錢）

手工餅工也好吃，酥脆的口感且吃來不甜膩

不管是拿來搭配著茶或咖啡一起吃都很不錯

【後記】

一直想來養親轅咖啡很久了，這回也終於來踩點了

先前也曾去過北港的保生堂-漢方咖啡館

真心覺得結合中藥行而開的咖啡館都很有特色

雖然養親轅咖啡的座位不多，餐點種類也有限

但來咖啡館裡可以喝到許多漢方茶也挺不錯的

比較可惜的是這次來沒能吃到鬆餅

不然也蠻想嚐嚐客家妹鬆餅（花生+麻糬）呢

要提醒的是，養親轅咖啡只有假日限定營業

雖然只有六日營業，但有時也是會臨時店休

所以要去之前，建說先到店家的粉絲團

確認一下是否有營業，以免撲空喔

【延伸閱讀】

【北港】「 保生堂-漢方咖啡館．武德宮發源地，來北港老街上的百年古蹟中藥行喝咖啡、吃金箔滷肉飯」

【中壢】「沐詞間Ｍuzspace．茶館與咖啡廳結合的中式質感風藝文空間（中國茶/糕點/甜點/不限時/近大潤發.後火車站）」

【中壢】「957田甜．手作-有型男甜點師的巷弄咖啡館(每日限量/手作甜點/嚴選食材/近大潤發.後火車站)」

【中壢】「美焦咖啡MEI CHIAO CAFE．隱身巷弄裡的韓系文青風咖啡館（不限時/美日甜點/吐司四重奏/中原商圈）」

【中壢】「MOFA魔法氛子．隱身巷弄裡吃過會讓人想念的千層蛋糕專賣（招牌純芋頭/職人果香紅茶/親子友善/免費桌遊/網購宅配)」

【中壢】「冷杉咖啡SilverTreeCoffee．高冷質感風老宅咖啡館（早午餐/烘焙點心/文創商品/生活選物/威尼斯商圈）」

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【中壢】「Table2 Coffee Roaster (舒芙蕾鬆餅/早午餐/輕食/自家煎焙咖啡館/THE PLUTO 姐妹店 ）」

【中壢】「Canary Coffee金絲雀咖啡．老街溪河濱步道旁的美式復古咖啡館（不限時/輕食/甜點/貨櫃屋/中豐路上）」

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【中壢】「雷爾森咖啡（文青風格/手作甜點/台灣Eic咖啡冠軍/龍貓拿鐵拉花/三光路/近壢中）」

【中壢】「Habbit Coffee．都市裡的小清新，北歐風格咖啡館（手沖咖啡/Dirty Coffee/手作甜點/小吐司/寵物友善/近新屋交流道）」

店家/景點資訊

店家名稱：養親轅咖啡

所在地址：桃園市中壢區環中東路二段488號

營業時間：日 六 14:00-19:00

店家電話：03-428-2691

評價：★★★★

備註資訊：

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航