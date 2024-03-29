「台北市立天文館」是一處探索太空奧秘的好地方，館內靜態展示結合多樣互動式設施體驗，讓大小朋友從遊戲中學到天文知識；館內除了主題性的展示外，還有宇宙探險車、立體劇場和宇宙劇場等，都非常受到小朋友的喜愛。

走進「台北市立天文館」的大廳就可以見到熱氣球的裝置，每十分鐘會升空一次，非常有趣。

我們每次來到「台北市立天文館」，就會先到四樓的宇宙探險設施展區玩，其中的「宇宙探險車」是我們家寶貝最喜愛的設施。

搭乘「宇宙探險車」，我們準備來一趟太空之旅囉！

探險車途中會經過太陽、各行星、黑洞....，探險車上的螢幕面板會有顯示相關資訊，也有導覽解說。

在「宇宙探險車」裡，讓人彷彿置身於浩瀚的宇宙中，途中還會遇到隕石的撞擊，整台車會搖晃旋轉，十分有趣！

還會遇上外星人呢！

結束「宇宙探險車」之後，繼續玩其他的宇宙探險設施，這邊有多樣的太空主題互動式遊戲，像上面這個就是利用身體及雙手來控制飛行器，避空小行星的攻擊。

感覺來到這裡，好像每個人都變成了太空人。

這個射擊遊戲，可以盡情射擊宇宙中的隕石，也要保護自身的太空船不被隕石擊落。

這個有點像是跳舞機的設施，不僅小朋友愛玩，我們大人們也玩得很過癮！

操控著外星球上的探測車，尋找需要的樣本帶回做研究，

創造自已的太空城市！跟地球上的建築外觀有很大不同呢！

還可以去看看火星基地。

結束了四樓的「宇宙探險設施」，來到二樓的展示區，我覺得這裡是「台北市立天文館」最適合拍照打卡的地方了！八大行星高掛空中好美啊！

二樓的展示主題有日地月的關係、太陽系、恆星、銀河系等。

每次來參觀，小寶貝就會一定會來到「月球如何形成」，重複看了好幾回解說影片才會離開，真的很喜歡這個主題呢！

太陽系的八大行星展示區也是參觀的重點，每一行星有一個體重測量計，可以呈現在每一行星的體重，很有趣！螢幕上也有各行星的基本資料。

還有這台很像彈珠台的機台設施，小寶貝們也很喜觀。

在太空座艙欣賞著各行星、瞭解各行星的特色。

透過模型展示，讓大小朋友瞭解一年四季，日、月、地三者的關係。

可以控制不同時間，來觀察台灣星空的變化。

現場也有展示許多天文儀器。

「台北市立天文館」三樓展示區以星系和宇宙為主題，內容較為艱深，如果想深入研究天文的朋友們，應該可以獲益不少。

這裡還有一個外星人主題區，可以畫出獨一無二的外星人。

「台北市立天文館」的一樓展示區主題為地球和太空探險。

在這裡可以瞭解地球的歷史起源、結構和系統。





透過影片介紹洪水、颶風、熱浪、雷雨.....等劇烈天氣。





現場還有一機器模擬龍捲風生成的原因，我們每次來天文館一定會到這裡報到。

太空探險的發展，以影片介紹東、西方有關太空探險的起源，連嫦娥奔月都有呢！

登陸月球的月面車，是必拍的場景！

對準月面車上的鏡頭，就可以化身為太空人。

這裡還有一座太空艙，裡頭以實物介紹太空人的生活，包括洗手間、食物等，都讓我們大開眼界。

以遊戲的方式模擬火箭的發射。

空氣火箭砲是小朋友必玩的設施，

這個很酷的展示是「陀螺儀」，是太空人訓練重要的一環，可以讓太空人體驗並適應太空中失去重力的情況。

極光模擬器可以近距離觀察不同氣體所產生的顏色變化。

透過帆船和火箭發射的模型裝置，讓大小朋友可以很容易瞭解作用力與反作用力。

「台北市立天文館」還有「宇宙劇場」和「立體劇場」，也是非常適合親子一同觀賞。

我們家的佐佑真的滿喜歡「台北市立天文館」，已經來訪過好幾次了，尤其是「宇宙探險設施」展區對他們有極大的吸引力，其他樓層的展示，透過實體展示和互動設施，也能讓大小朋友從體驗中學到天文知識。重點是「台北市立天文館」票價很親民，展示內容又豐富有趣，是一處CP值很高的親子景點。

《景點資訊》

「台北市立天文館(天文科學教育館)」

地址：台北市士林區基河路363號

電話：02-28314551

營業時間：週日及週二至週五(09:00-17:00)，週六(09:00-20:00)，每週一公休

門票：分為展示場、劇場、宇宙探險設施，詳見官網票價。

官網：https://tam.gov.taipei/