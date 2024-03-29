之前過年前到香港時，沒有吃到港式料理😂回台灣突然好想吃，於是和家人到了中壢的港Soul港式料理！在中壢火車站附近，對面就是停車場，超方便！實際到訪後，比想像中的還要好吃!!!!尤其是有些特色料理，松露蘿蔔糕、咕咾肉、蘆筍等，多種層次與香氣，讓人意猶未盡！

港Soul港式料理餐廳(粉專)

📍桃園市中壢區中台路13號

☎️03 427 7722

🕰週一至週日 11:00~14:00/17:30~22:00

Line ID: @hksoul2022

港Soul港式料理餐廳 交通及地理位置

交通位置很方便，從中壢火車站走過來約莫十分鐘，開車對面就有停車場，或公七公園也有中央地下停車場！環境明亮乾淨，座位數沒有很多，但桌距寬敞、用餐起來十分舒適！

港Soul港式料理餐廳 菜單

老闆是到香港拜師學藝後，回台灣開店，因此不論料理、裝潢都有種港式氛圍！價位上大多落在100-300間，以餐點品質來說，價位還算不錯！需另收10%服務費喔～

3月滿500就會送精美茶凍喔！茶凍的茶味超明顯，不會太甜而膩口👉完整菜單

港Soul港式料理餐廳 餐點

港式豬扒炒飯 NT.190 不客觀推薦★★★★★

這道是爸爸想吃的，結果上桌我和媽媽也一直搶著吃😂粒粒分明耐嚼的炒飯，充滿鍋氣、香氣十足！豬肉紮實中不失嫩口，越嚼越有香料及肉香氣，各種香氣和味道，真的很好吃～

韭黃鮮蝦腸粉 NT.120 不客觀推薦★★★★★

腸粉韻有米香氣息，鹹中又有些許韭黃的特色甘甜，蝦子大又Q彈，吃起來非常清爽！

秘製鹹魚雞粒豆腐煲 NT.250 不客觀推薦★★★★★

我每次都很害怕鹹魚的料理會太鹹，但港Soul的豆腐煲處理得很剛好！保有鹹魚特殊的鹹香滋味，豆腐綿密在嘴中化開、嫩口雞肉，整體充斥香氣、不過鹹！

蘆筍百合(素) NT.300 不客觀推薦★★★★★

這道是喜歡時蔬香甜的人一定會愛的！蘆筍的清脆與爽甜的鮮百合，兩者搭在一起很絕配，吃得到自然鮮甜的口感與香氣～

咕咾肉 NT.250 不客觀推薦★★★★★

咕咾肉其實就很像糖醋肉，醬汁鹹中帶酸、酸中又有甜，加上肉的外皮有些許脆口，搭配香氣息，是道層次豐富的料理！

流沙包(2入) NT.90 不客觀推薦★★★★★

流沙包的包子皮不乾，富含香氣、鬆鬆軟軟又濕潤，裡頭爆出的沙沙口感、甜甜鹹鹹的，果然道港式餐廳流沙包是必點品項。

蟹黃燒賣(3入) NT.100 不客觀推薦★★★★★

恰到好處的咬勁、越嚼越香的肉質，很喜歡這種咀嚼到最後仍充滿肉香的燒賣！

水晶蝦餃皇(3入) NT.100 不客觀推薦★★★★★

每顆水晶蝦餃皇中就有一隻完整的蝦子！可透過外皮看見裡頭內餡，厚度不厚但富有咬勁與Q彈，即使不沾醬也十分好吃！

黑松露蘿蔔糕(素) NT.90 不客觀推薦★★★★★

我好愛他們的蘿蔔糕！外皮煎的脆脆的、內裡仍是軟綿的口感，每口都有松露氣息，醬油的一點點鹹提出鮮香，特別又好好吃！

港Soul海鮮金瓜湯 NT.90 不客觀推薦★★★★★

南瓜甜、海鮮的鮮混入，喝起來有種溫潤的香氣！

白川豚肚雞湯 NT.130 不客觀推薦★★★★★

尾韻有胡椒的香氣、但不是那種很嗆的味道，一點點在尾巴帶味！雞肉輕咬便骨肉分離～

龍鳳檸七 NT.80 不客觀推薦★★★★★

加入檸檬與他們自己的鹹檸檬，酸酸鹹鹹、加上氣泡喝起來清爽無比！

脆脆西多士 NT.100 不客觀推薦★★★★★

我們對於很多港式的點心，都有既定「很甜」的印象，但港Soul的西多士滿剛好的！有脆脆的巧克力味、醇厚的甜度、紮實但不會太濕爛，連不愛甜食的媽媽也讚不絕口～

港Soul是少數我吃完，會一直記得的港式料理～餐點中香氣的層次，一層層直到尾巴都有種讓人回味的感覺，給人極佳的感(港)受(Soul)😂推薦來中壢附近，一定要來吃吃看，交通、停車都方便！燒賣、流沙包是港式必點，另外我很推薦松露蘿蔔糕、蘆筍！