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沒在開玩笑的!這個脆皮肉圓真的是 超! 好!! 吃!!!

表皮炸的超脆，整個肉圓呈現金光閃閃，就連不愛吃炸肉圓的我都跪拜在地

酥脆口感完全無法想像是在吃肉圓!裡面搭配紅糟豬肉，真的一顆不夠吃，還想再吃更多

來松山站必吃的平價美食，位在饒河街夜市旁邊，雖然營業到晚上9點，但很快賣完就沒拉

冠捷脆皮黃金肉圓|交通方式&停車資訊

這間松山必吃冠捷脆皮黃金肉圓就在松山站二號出口，一出入口就馬上能看到

位於松山市場進去左邊第一攤，地理位置極好，最方便到達的交通方式就是坐捷運

如果開車的朋友就停到松山國小或著是饒河街夜市停車場吧

因為WILLIAM的公司就在松山捷運站附近，中午無聊來饒河街夜市旁的松山市場覓食

本來主要目標是旁邊的長廊岳式腸粉，但每次經過這間都看到一堆人在排隊

今天就趁比較沒人排隊的時候買一顆，在等待的期間一直聽到沙、沙、沙的聲音

原來是老闆正在用剪刀剪剛炸完的肉圓，這聲音真的是不尋常

冠捷脆皮黃金肉圓菜單

來這邊一定是要吃脆皮黃金肉圓阿!這肉圓有分兩種味道，一個是原味另一款是紅糟口味

除此之外還有販售小籠包、蒸餃、肉羹麵線跟酸辣湯

後面我有買過小籠湯包跟肉羹麵線，但跟肉圓相比實在是有夠普通，所以就不再多介紹

台北必吃的脆皮肉圓一顆要65元，算是有點小貴，但這個口感真的很特別，可以買一顆吃吃看

黃金脆皮肉圓介紹 65元

店內座位真的很少，最多座五個就滿了吧，所以我直接選擇外帶

在等待的過程中，看到選擇外帶的人也不少，每個人都直接外帶5碗以上，有時候真的需要等

這個黃金脆皮肉圓外表被炸得相當蘇脆，有點像是炸臭豆腐的外表

這個炸肉圓跟我想像中的炸到Q彈又有點油膩感的肉圓不同ㄟ

雖然一顆要65元，但肉圓裡面肉餡真的給的蠻大方的，這次選擇紅糟口味，肉質口感紮實，紅糟的香氣十足ㄟ

與這脆皮肉圓的酥脆口感超搭的拉~肉圓雖然經過油炸後表皮相當富有酥脆感，但裡面仍保有ＱＱ的口感

跟一般的肉圓比算很不油膩很好吃

脆皮肉圓淋醬則是使用傳統的米醬口感偏甜，選擇加辣後會更好吃

這間松山脆皮肉圓真的超級推!不說了，等下下班要再帶幾顆回家孝敬父母

喜愛吃炸肉圓的朋友，吃看看這個絕對會讓你體驗不同的口感

店家/景點資訊

店家名稱：冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）

所在地址：105臺灣台北市松山區八德路四段679號

營業時間：日 一 三 四 五 六 08:30-21:00

店家電話： 02 2768 4313 Google即時導航

交通資訊

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