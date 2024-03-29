又挖到寶了~
今天挖的是一間
價格超便宜，份量又無敵大
足足是別人家三倍份量的小吃店
而且這一家沒有人介紹過哦~
這麼便宜又大碗CP值這麼高的店
就位於板橋莒光路上的
宏長小吃
別人家三倍份量的爆高ＣＰ值小吃店
店家的室內空間比較簡單
是居家型兼內用空間
所以會有一些雜物
但裡面有冷氣~
桌子大概四桌
座位數約15個左右
店內的餐點以乾麵、肉羹湯、滷肉飯
還有小菜為主軸
羹湯的話有花枝羹、魷魚羹等等
價格不貴，非常的平價
送上來時
我整個嚇到
這碗意麵也太大了
仔細一看應該至少有3球的份量
這麼大碗
1碗只要50元
真的超便宜的
上面還淋有肉燥
味道帶有鹹香還有肉燥的香味
非常的順口又迷人
搭配些許的豆芽菜
增加不同的口感
讓人一口接一口的吃
肉羹湯 50元
肉羹湯也非常大碗
湯非常的好喝又有味道
裡面的肉羹是古早味型的
吃起來彈芽又滿滿的肉汁感~
我喜歡這種肉羹
最後努力的吃
湯是喝完了~
但麵至少還剩下三分之二
麵真的超大碗的
比很多店多了幾乎三倍的份量
真的是名符其實的
便宜又大碗
CP值又爆高的小吃店
怪不得那時候經過門口就一堆人
不是沒有道理的
不多說，再訪率100%
營業時間：11~20 日公休
地址：新北市板橋區莒光路182號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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