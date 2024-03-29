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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市板橋區宏長小吃｜別人家三倍份量的爆高ＣＰ值小吃店

新北市板橋區宏長小吃｜別人家三倍份量的爆高ＣＰ值小吃店

2024-03-29 14:05:14 布咕布咕 人氣：105
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2147篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：宏長小吃
place新北市板橋區莒光路182號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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又挖到寶了~

今天挖的是一間

價格超便宜，份量又無敵大

足足是別人家三倍份量的小吃店

而且這一家沒有人介紹過哦~

這麼便宜又大碗CP值這麼高的店

就位於板橋莒光路上的

宏長小吃

別人家三倍份量的爆高ＣＰ值小吃店

 

宏長小吃 目錄

宏長小吃 店內環境

宏長小吃 菜單

宏長小吃 推薦餐點

宏長小吃 評價

宏長小吃 影片介紹

宏長小吃 店家資訊

 

宏長小吃店內環境

店家的室內空間比較簡單

是居家型兼內用空間

所以會有一些雜物

但裡面有冷氣~

桌子大概四桌

座位數約15個左右

宏長小吃菜單

店內的餐點以乾麵、肉羹湯、滷肉飯

還有小菜為主軸

羹湯的話有花枝羹、魷魚羹等等

價格不貴，非常的平價

意麵大碗50元

送上來時

我整個嚇到

這碗意麵也太大了

仔細一看應該至少有3球的份量

這麼大碗

1碗只要50元

真的超便宜的

上面還淋有肉燥

味道帶有鹹香還有肉燥的香味

非常的順口又迷人

搭配些許的豆芽菜

增加不同的口感

讓人一口接一口的吃

肉羹湯 50元

肉羹湯也非常大碗

湯非常的好喝又有味道

裡面的肉羹是古早味型的

吃起來彈芽又滿滿的肉汁感~

我喜歡這種肉羹

最後努力的吃

湯是喝完了~

但麵至少還剩下三分之二

麵真的超大碗的

比很多店多了幾乎三倍的份量

真的是名符其實的

便宜又大碗

CP值又爆高的小吃店

怪不得那時候經過門口就一堆人

不是沒有道理的

不多說，再訪率100%

 

宏長小吃 影片介紹

 

2024板橋推薦80家美食

 

店名：宏長小吃

營業時間：11~20 日公休

地址：新北市板橋區莒光路182號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

隆炒飯大王｜人潮爆多，想吃至少要等３０分鐘以上的爆人氣炒飯店

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