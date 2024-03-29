按個讚支持D&W黑白雙搭

茶的魔手台北慶城店開幕啦！平均排隊加等候兩小時才拿的到飲料，不管你買幾杯都一樣！真的有必要排嗎？網路五大推薦飲品有必要喝嗎？好喝嗎？一次開箱告訴你。

手搖飲南霸天-茶的魔手

茶的魔手從美食之都台南發跡，主要集中在台南跟嘉義一帶，想要喝到這個南部獨有的飲料，現在台北也喝的到了！

茶的魔手台北店駐點在南京復興捷運站的慶城街一號一樓，遠遠的就可看到了～

茶的魔手慶城店排隊排至少兩小時

3月24日茶的魔手慶城店試營運，排隊真的超誇張！點餐至少排半小時，但是因為現在有活動「買五送一」，所以加上製作的時間幾乎就要等兩個小時！有夠久～

必喝六品項

台灣青茶

藍莓凍奶茶

山楂烏龍

白阿華田

伯爵鮮奶茶

青梅青茶

茶的魔手官方有提供，六個必喝品項，如果喜歡可以參考，這次也會開箱其中兩項給大家

茶的魔手台北慶城店菜單價格

茶的魔手台北慶城店的價格跟台南比平均多5元，但項目真的很多哀

特色茶拉霸機

茶的魔手台北慶城店的飲料機很酷，是拉霸機

看起來挺時尚的

費時做茶，做到黑眼圈

茶的魔手的牆壁上，有一段slogan

這句話的意思，其實就是因為他們有24道工序透過36小時的製茶，也就是說他的茶是讓他相當自信的部分

看著店員一杯接一杯，手都沒停過的做飲料

覺得台北人的消費力還真是驚人

拿到叫號單之後，就可以在旁邊等了

建議可以去逛一下～因為沒這麼快好，Dong今天是283號

牆上居然才220號，整整差了63號這麼多，而且每個都六杯六杯在帶，我可是等了將近兩個小時阿！

山楂烏龍 45元

茶的魔手山楂烏龍的山楂味道很香，如果你是吃飯喝的話真的是很解膩阿！

山楂本身就很回甘，所以無糖就很好喝了～不太需要再加糖

藍莓凍爵奶(藍莓凍奶茶) 55元

茶的魔手藍莓凍奶茶的藍莓味道超香！很像是蛋糕一樣的香甜味

喝下去就是很香的果凍，奶的部分有點像奶精粉，茶味很淡～

剛喝的時候覺得滿不錯的，但是當你把藍莓凍吸完後，他就會變成奶精水！瞬間會覺得無法接受！

今天開箱茶的魔手台北慶城店兩大推薦飲品，都是Dong自己的實際體驗，每個人喜歡的口感不同，可以喝喝看選擇自己想喝的！像是山楂烏龍我就覺得CP值滿高，很適合配餐。但是那個藍莓凍奶茶，就真的敬謝不敏啦～下次不會再買啦！但價格在現在飲料都要快破百的狀態下，算是便宜的啦～推薦給大家

店家/景點資訊

店家名稱：茶の魔手(台北慶城店)

所在地址：105臺灣台北市松山區慶城街1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-22:00

店家電話：02 2716 3388

評價：★★★★ Google即時導航

交通資訊

按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀