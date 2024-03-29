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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 鬥牛士經典牛排-土城日月光店 老字號牛排館 聚餐首選

鬥牛士經典牛排-土城日月光店 老字號牛排館 聚餐首選

2024-03-29 14:08:17 Ｍaggie 人氣：104
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窩客好文

Ｍaggie

發表篇數：129篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鬥牛士經典牛排土城店
phone02-82619968
place新北市土城區學府路二段210號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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鬥牛士經典牛排-土城日月光店

位於日月光廣場一樓裡，會知道日月光有開這間鬥牛士是因為之前來吃 打爆豬韓式燒肉 才發現的

日月光一樓廣場內美食店家不少，又有影城、店家可逛，加上停車方便，很適合一家大小來這消磨時間

 

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鬥牛士經典牛排土城店

地址：新北市土城區學府路二段210號 日月光廣場內1樓

電話：02-8261 9968

營業時間：週四-週日11:00-21:30 週五-週六11:00-22:00

 

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乾淨明亮的用餐空間，在這用餐讓人在這感到好舒服

 

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鬥牛士的生意很不錯，平日的午後還是滿滿的用餐人潮

若不想等候，建議還是先預約比較保險

 

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來看一下鬥牛士的菜單，排餐價位介於468-1000左右

想吃豐盛一點可以點雙拼.或單點加料都是不錯的選擇

 

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平日中午才有商業特餐，一客只要$398就吃享用到牛排(豬排)、鐵板麵，物超所值耶

今天我們點了 紅酒燉牛肉鐵板麵(平日商業午餐) & 超值雙併-美國板腱牛+香烤魚排 

 

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用餐有無限供應湯品、飲料吧、雙淇淋

店家很注重衛生，自助吧台很乾淨，讓人食用上更安心

 

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生菜沙拉 點排餐附贈，醬汁有和風、凱薩、千島 三種醬料可選擇

生菜沙拉清爽又開胃，可惜千島醬淋太多了，吃多了有點膩

 

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可頌麵包 點排餐附贈

烤過的可頌口感香酥很好吃

 

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玉米濃湯 跟記憶中的味道一樣還是很好喝

 

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蕃茄牛肉蔬菜湯，牛肉鮮嫩多汁，湯頭濃郁滿滿都是料

 

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鬥牛士提供三種醬料 黑胡椒醬、紅酒磨菇醬、蒜蓉醬油 ，三種都來試試

 

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美國板腱牛+香烤魚排 超值雙拼 

200g的美國板腱牛加上魚排 配上蔬菜 視覺上好豐富唷

 

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七分熟的板腱肉質粉嫩不柴，入口剛剛好

 

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板腱牛排沾點黑胡椒醬汁，香氣十足味道更好

 

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魚排烤的外酥內嫩，肉質細緻沒有刺，適合大小朋友食用

 

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紅酒燉牛肉鐵板麵

多了鐵板麵、太陽蛋，這擺盤好像在夜市吃牛排唷

唯一不同的是，鬥牛士比較大方，牛肉給的好多唷

 

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牛肉燉煮的剛剛好，吃的出牛肉的嚼勁

帶點紅酒的香氣，迷人的滋味越嚼越香

 

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鐵板麵條吸附著醬汁，Ｑ彈口感令人愛不釋口，一口接一口

 

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最後一定要來個甜點雙淇淋當個完成的Ending

草莓牛奶雙淇淋，酸酸甜甜的滋味，入口好幸福唷～～

 

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鬥牛士牛排 是我學生時代聚餐的回憶，今天來有種重溫舊夢的感覺

只能說姐吃的不是牛排而是回憶滿滿的過去～～

 

鬥牛士經典牛排土城店

地址：新北市土城區學府路二段210號 日月光廣場內1樓

電話：02-8261 9968

營業時間：週四-週日11:00-21:30 週五-週六11:00-22:00

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