今天帶大家來一家小神秘的咖啡廳【圈圈咖啡】

為什麼神秘呢? 因為咖啡廳在二樓，從外觀根本看不出什麼端倪

這個門口也沒有看起來有什麼特別之處

不過這裡可以算是超級好停車的地方

前面有一些機車停車格，旁邊也有汽車停車場

從桃園市政府走過來也算蠻近的，非常方便

【圈圈咖啡】

店址: 桃園區廈門街66號2樓

營業時間: 9:00-19:00

電話: 03-347-9795

推開門之後就沿著這個樓梯上二樓，準備進入圈圈咖啡囉!

走上去一回頭就會看到可愛的熊熊搭乘熱氣球，顏色鮮艷，很活潑的感覺

然後一走上去之後才發現上面竟然空間這麼大!

沒有很厲害很網美的裝潢，可是空間超級寬敞，而且座位有很多種選擇

看得出走道十分寬敞，比較不會彼此干擾到

想用電腦工作的可以選擇這一區，有附很多插座喔!

想跟朋友聊聊天的也有很多二人桌跟四人桌的選擇

想坐沙發看風景的，也有窗邊的沙發座喔! 真的是各種選擇，就看個人需求

我是平日下午前往，人沒有很多，真的很自在，

接著帶大家來看【菜單】的部分

菜單有一大張，低消是每人一杯飲品，最便宜的55元就有，

餐點的價位也算平價，而且採自助式，不收服務費很佛心

第一面是飲料區，先來看看【咖啡類】有經典咖啡，拿鐵咖啡，特調咖啡，手沖咖啡

光咖啡就有很多選擇呢! 價位也很平實喔! 還有澳洲小拿鐵(flat white)!好特別

沒那麼喜歡咖啡的也有很多茶類跟牛奶的選擇喔! 甚至還有氣泡飲呢!

然後冰沙都有!太狂了吧!選擇真的很多!

最後一個是【檸芭布爽】哈哈這個名字也太有趣

台灣人真的很愛諧音梗!

菜單背面是【餐點類】，有總匯三明治,貝果跟磚壓吐司

連美式熱狗堡都有!!之後如果開始賣披薩賣炸雞我也都不驚訝了

而且價錢真的很可以

餐點後面還有英文標示，還可以順便學英文呢! 讚讚

我第一次知道磚壓的英文是什麼 :)

也有一些蛋糕甜點類，不過這部分是以現場的甜點櫃為主

不是隨時全部都有喔! 朋友很推【鹹蛋黃巴斯克】，可惜我去的時候沒有供應

甜點櫃在點餐櫃檯旁邊，想吃什麼直接跟店員說就好

塔類，提拉米蘇杯，巴斯克都感覺很不錯，可惜沒有我最感興趣的【鹹蛋黃巴斯克】

三月份也開始供應義大利麵囉!套餐加起來是250元也不算太貴

大家在照片上看到人影也不用害怕，那就是我:)

同時結帳也提供多元支付方式喔!

櫃檯旁邊也有列出有特約的社區跟公司行號，住在附近的朋友可以參考一下，有折扣喔!

沒有吃到鹹蛋黃巴斯克的我就選擇了鹹食漢堡，畫完單之後到櫃台結帳

飲料可以調整甜度冰塊，我選了無糖

結帳完會拿到一個震動器跟明細，底下也可以掃碼加會員，消費累積點數

拿到我的餐點囉! 紅茶我選正常冰，所以冰塊很多，很棒!那正是我要的 :)

甜度上選擇無糖喝起來也很順口，不會澀喔!

我的漢堡打開長這樣，最棒的地方是裡面加了滿滿的顆粒花生醬，我喜歡花生醬

但肉排的部分就沒那麼牛肉，漢堡排可以再加油! :)

這個裝紅茶的杯子蠻特別的，我喜歡玻璃杯裝飲料，看得到茶湯的顏色很吸引人

【結論】

總之來訪用餐的體驗很不錯，消費160元有一個漢堡和一杯紅茶

最重要的是滿滿的自在感，很適合自己來工作看書追劇，也很適合跟朋友來聊天聯絡感情

我下次還要去，希望我可以順利吃到【鹹蛋黃巴斯克】:)

這個神祕的空間跟大家分享!!