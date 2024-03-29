爸媽步入老年後越來越愛吃蔬食料理，我投其所好！爸爸生日就帶全家來吃仙桃素的高級素食饗宴～

👇上次我和朋友來吃是午餐，今天吃晚餐菜色又不太一樣。

服務人員親切地向我們介紹每道餐點，一起分享給大家！

👇挽仙桃

可愛的開胃小點，就像繽紛的小太陽花！

中間是像仙桃的果凍，以蜜金棗＋桔醬製成，點綴胡椒木葉，吃起來會帶點花椒香氣，搭配西瓜大根＋客家桔醬美乃滋，香瓜紫蘇球、洛神凝膠球。

👇春天の菜捲

吃起來口感層次豐富，有一口吃進整個春天的感覺！

發想自越南春捲的概念，春捲皮刷上一層發酵汁，帶有天然酸味；餡料選用春天當季的有機蔬菜，萵苣、紫蘇、自己醃漬的洛神花等等蔬菜，包入三種不同的地瓜：清蒸紫地瓜、炭烤黃地瓜、酥炸紅心地瓜，底部是白花椰菜泥。

👇黃金番麥

極致的玉米料理～我爸有被濃厚的玉米香甜味驚訝到！

主廚使用整隻完整的玉米，玉米皮、玉米鬚、玉米芯熬煮高湯；玉米粒、燕麥奶以及白米一起熬煮，整道湯品呈現很濃郁的玉米風味。

👇大根煮

我媽說這應該是她吃過最費工費時的蘿蔔～能吃得出來有很多種食材的味道，但蘿蔔味依舊很突出。

以傳統日式料理方式熬煮的蘿蔔，慢火煮一個半小時，然後浸泡隔夜，再用香菇花椒油大火煎過，蘿蔔入味但口感紮實飽滿。上面搭配炭烤鹿茸菇、日本銀杏；底部搭配東北角的紫菜，提供更豐富的鮮味海味。

👇歐吉桑のヤムイモ

日本青森縣山藥，蒸到七分熟再以鐵鍋煎過進烤箱烘烤，口感介於鬆綿與爽脆之間。上方是綠色開心果香料粉，佐以傳統中式醬汁，較為濃郁的醬油烏醋風味～

👇九號傳奇

（加價選購品項）

使用台梗九號米，呈現傳統義式燉飯帶點米心的口感，我們家很喜歡這種不會太爛的米飯口感～青醬是用山茼蒿製成，很特別的青醬風味，第一次吃到！搭配發酵過的菜豆、烘乾過的海菜、素食鮭魚卵，對我們來說都是全新的素食料理滋味。

👇榎茸

這次輪到我姊驚喜了！第一次看到這麼大的金針菇，趕緊拿手機拍張照，挨個問朋友猜猜這是什麼！

原來是胖胖菇，size最大的金針菇，主廚取中段最扎實的部分大火煎過，保持爽脆的口感，佐以當歸蔬菜醬汁，奶油燴毛豆，上面像波浪的是酥炸綠海藻脆片，增添濃郁海味。

👇秋分

炭烤波特菇，中間是手炒至少兩小時的蕈菇泥(4~5種菇類+栗子+薏仁)，底部是三種蔬菜熬製的翠綠醬汁、以及馬告褐色醬汁，吃起來波特菇軟嫩多汁，搭配兩種醬汁味蕾層次感很豐富。

👇山珍

全素照燒醬炭烤猴頭菇排，口感扎實、風味濃郁，搭配老梅子醬汁，以老梅子+20多種蔬菜經過至少三天時間熬煮，滋味非常濃郁！

底部是主廚精心熬製的薯泥，可以搭配芥菜、甜菠菜，另外點綴紫色甜菜根泥+炭烤油封胡蘿蔔，為這道山珍料理增加不一樣的風味～

👇何首烏

使用何首烏傳統藥材，加入四種菇類：冬菇、帝王菇、柳松菇、蟲草花，將菇類的鮮味熬煮釋放在湯中，即便是素食料理，喝起來依舊鮮美鮮甜。

👇芋香西米

芋頭西米露變奏版

冰沙口味是薰衣草＋椰奶，有濃郁的薰衣草香氣～上面餅乾，下方則是芋頭慕斯＋紫地瓜，佐以西谷米＋雪燕（素食燕窩），青檸乳酪＋蜜芋頭。

原來芋頭西米露也可以這麼多變化！建議吃法～從上面挖到最下面，上面香氣比較重，越吃越清爽！

今天帶爸媽來吃高級素食饗宴，他們非常高興！每道菜在視覺和味覺上都讓人驚艷，爸媽一開始還有些擔心吃不飽，但吃完之後都非常滿意，讓他們對蔬食料理有了新的改觀。

下次有機會，我一定會再帶爸媽來仙桃素用餐，也推薦這間餐廳給所有喜歡蔬食料理的人。

仙桃素·創新蔬食美學

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00／週一公休

👉不定時公休日歡迎查看IG限時動態

預約電話：07-5227700

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