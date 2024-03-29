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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，肉多多丼飯128元起，內用麥茶免費，台北丼飯推薦│菜單

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，肉多多丼飯128元起，內用麥茶免費，台北丼飯推薦│菜單

2024-03-29 20:53:01 冠婷｜生活趣 人氣：129
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：732篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：新丼創意丼飯專賣
phone02-2555-9292
place台北市大同區長安西路66號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

Dcard推薦台北車站美食-新丼─台北大同區美食，起司控、豬排控超推的起司瀑布巨厚實爆汁豬排在這吃！現點現做肉多多丼飯128元起，+108元升級套餐任選兩樣心動小食，加35元飲品，大推必點鬆軟綿密起司可麗餅、咖哩可麗餅、爆汁炸雞、銷魂溫泉蛋│附菜單，台北丼飯推薦、台北車站美食推薦、台北車站美食ptt、台北大同區午餐

 

 

目錄索引

1. 關於新丼

2. 新丼環境開箱

2.1 交通指引│新丼

2.2 新丼接待區

2.3 新丼自助區

2.4 新丼用餐空間

3. 新丼餐點分享

3.1 人氣TOP1 無敵炸豬排丼

3.2 人氣TOP2 熔岩咖哩炸雞丼

3.3 單點無敵炸豬排

4. 消費資訊

4.1 新丼餐點評價

4.2 新丼菜單

5. Dcard推薦台北車站美食相關資訊

 

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新丼在哪裡？

新丼位於台北市大同區長安西路66號，主打26款超值創意丼飯，擁有絕佳的地理位置，捷運中山站R5出口步行2分鐘即可抵達，附近亦有機車停車格、汽車收費停車場，交通相當便利。

 

新丼特色

「內用飲料免費 x 味噌湯可續」

「嚴選高品質視好蛋」

「大份量丼飯 x 128元起大啖26款超值創意丼飯」

 

交通/停車資訊

大眾運輸：捷運-中山捷運站(R5出口，走路2分鐘)

機車：門口機車停車格 (長安西路)

汽車：Times長安西路停車場 (走路2分鐘)

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 新丼環境開箱

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 交通指引│新丼

中山捷運站附近 / 機車停車格 / 汽車收費停車場

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

讓人想一訪再訪的超值爆料系丼飯就是這家，位於台北市大同區長安西路66號的新丼，從捷運中山站R5步行2分鐘即可抵達，門口有機車停車格，附近也有汽車收費停車場，交通相當便利。

 

丼飯店門口

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

店門口有放上菜單提供給路過的朋友們參考。

 

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參考座位上的菜單，確認餐點內容到櫃檯點餐即可。

 

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【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 新丼自助區

味噌湯/白飯/沙拉免費續

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

大食量的朋友們看這邊！

新丼的味噌湯、白飯、沙拉都是可以無限續用的，吃得完不浪費即可，由店內夥伴協助續加。【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

冬春交接微涼夜晚，等候餐點時，在餐前來杯熱呼呼的暖心麥茶，很~暖。【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 新丼用餐空間

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在饕客們入座前，店內夥伴早已將菜單備妥於桌面上，方便入座後迅速點餐。

 

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整潔溫馨空間裡設置2人桌、4人桌。

 

2人桌

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【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 新丼餐點分享

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

這餐點了：

無敵炸豬排丼 + 套餐

-日式進口起司可樂餅

-日式進口咖哩可樂餅

-無情綠茶

熔岩咖哩炸雞丼 + 套餐

-日式炸雞

-甜蜜月見溫泉蛋

- 風騷紅茶

 

 

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 人氣TOP1 無敵炸豬排丼

無敵炸豬排丼 180元

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

白飯 → 滑蛋 → 足重200公克日式豬排，附上味噌湯、高麗菜絲。

超~厚切日式豬排，真材實料看得到也吃得到。 【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

 

升級套餐 108元

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可加價108元升級套餐，多一杯35元飲品 + 兩樣心動小食。

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 日式進口起司可樂餅

原來起司加入可樂餅中，相較於一般沒加的可樂餅好吃這麼多！！！滑順口感、濃郁奶香的起司加上鬆軟綿密馬鈴薯泥的口感，吃過一次就愛上。

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 日式進口咖哩可樂餅

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 人氣TOP2 熔岩咖哩炸雞丼

熔岩咖哩炸雞丼 228元

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

起司熔岩咖哩豬排丼飯一上桌，建議趁起司熔岩還熱騰騰的時候，迅速倒在日式炸雞上。

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

第一口先嚐嚐外表炸得酥脆可口、內裡完美保留滿滿鮮美肉汁的日式炸雞，加上濃郁系咖哩的辛香、起司熔岩為整體風味增添的奶香、鹹香，吃的每一口都是滿足。【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

 

升級套餐 108元

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 甜蜜月見溫泉蛋

使用高成本高葉黃素的視好蛋！

新丼的溫泉蛋是較偏溏心蛋的口感，內裡的蛋黃熟度約6.7分熟，不會讓人感覺生生的，蛋香十足、蛋白的部分蠻滑嫩的。

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 日式炸雞

新鮮嚴選雞肉裹上薄脆炸粉，醃料的鹹、甜通通鎖入雞肉中，軟嫩、紮實加上濃郁的醬汁香氣，就是美味。

 

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【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 無情綠茶

習慣喝無糖的捧油也有無糖綠可以選擇，茶感清甜、不澀，去除多層次口感餐點在嘴裡留下的味道。

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 風騷紅茶

新丼的紅茶是有加糖的，甜度嘟嘟好，茶香味頗明顯的，用來搭配餐點還不錯。

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 單點無敵炸豬排

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【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 消費資訊

用餐日期：2024/03月

付款方式：現金

每人低消：100元 (8歲以下免低消)

 

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【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

Dcard推薦台北車站美食，再訪中山捷運站R5出口附近的平價丼飯─新丼，吃晚餐。

點了給人深刻記憶點的熔岩咖哩炸雞丼、無敵炸豬排丼，升級套餐多了4樣心動小食，爽嗑大份量酥嫩多汁系豬排，爆汁炸雞搭配與咖哩、起司完美結合的香、Q、甜白米飯一起享用，太~滿足！【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， 新丼菜單

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食，

Dcard推薦台北車站美食-新丼菜單 (來源：新丼FB粉絲頁，2024/03月)

 

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Dcard推薦台北車站美食-新丼菜單 (來源：新丼FB粉絲頁，2024/03月)

 

【新丼】起司瀑布巨厚實爆汁豬排，Dcard推薦台北車站美食， Dcard推薦台北車站美食相關資訊

新丼

類型：Dcard推薦台北車站美食 / 台北大同區美食 / 台北丼飯推薦 / 台北車站美食推薦 / 台北車站美食ptt / 台北大同區午餐

設施：洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：30~21：00

📍 地址：台北市大同區長安西路66號1F

📞 電話：02-2555-9292

新丼FB粉絲頁

新丼IG

 


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文章標籤
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