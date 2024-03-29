那天到WilsonPark的時候下著大雨，朋友騎車載我到內湖，原本下雨有點打壞吃東西的興致，但一吃了這家餐酒館WilsonPark，我們瞬間興奮討論，也太好吃了！多是歐式料理，從沙拉、前菜到主食、甜點，每樣餐點的香氣風味都很讓人驚艷！豐富的層次與味道，吃過就會想再來～成為我們往後的約會餐廳口袋名單！

WilsonPark 威爾森公園(官網/粉專)

📍台北市內湖區民權東路六段125號之1

☎️02 8792 2461

🕰週一至週日 11:30~14:30/17:30~23:00

WilsonPark 威爾森公園 交通＆地理位置

WilsonPark 威爾森公園是一家在內湖、有點英倫工業風的餐酒館，附近算是滿好停車的！店內昏黃、整體是低調別緻的色系，很有種優雅成熟韻味！且一旁還有VIP包廂區！不僅是適合約會的餐廳，同時也是寵物友善喔！建議到訪前一定要預約訂位👉 線上預訂

還能直接瞧見他們開放式的酒櫃～WilsonPark 威爾森公園提供各種異國料理，像是牛排、燉飯、海鮮、創意甜點等，最有名的是他們的威靈頓牛排，下次來一定要點他們的招牌👉完整菜單

WilsonPark 威爾森公園 餐點

炒蘑菇 NT.380 不客觀推薦★★★★★

我自已非常喜歡這道！看似簡單的炒蘑菇，風味層次卻很豐富！先是聞到濃濃奧勒岡的木質與奶油香，搭著上方的巴西里葉與櫻桃蘿蔔，放入嘴中立刻嚐到鍋炒的氣息，大口咬下，蘑菇爆出鮮甜的鹹香其中加入生菜解膩，鹹而不膩口，一層層味道真的好好吃！

茴香帕瑪火腿沙拉＋無花果 NT.520+100 不客觀推薦★★★★★

帕瑪火腿的鹹香與芝麻葉、茴香頭等交織在一起，凸顯香氣之餘、沖淡過鹹的尾韻！最特別的是裡面的核桃，已事先裹滿匈牙利辣椒粉、肉桂及糖衣，因此在鹹香滋味中，竄出一股香料感，最後淋上百香果油醋，單單一碗沙拉就飽含多種味道！有遇到無花果季節時，一點點甜度增加韻味，推薦可加～

烤櫛瓜 NT.200 不客觀推薦★★★★★

烤櫛瓜烤完後，依然保有脆度與水分，先是櫛瓜的鮮甜，上方香料接著融進甜度裡，形成一種特色的味道！很讓人上癮的風味～

干貝海膽燉飯 NT.880 不客觀推薦★★★★★

新鮮的海膽與奶油混入壽司米中拌炒，因而呈現粒粒金黃色澤。吃起來軟但不過爛，有濃濃的海膽鮮甜、無腥味，光是飯就十足好吃，搭點微酸檸檬皮解除濃膩感，更有不同風味！上方的干貝嫩彈，加上滑順無腥味的馬糞海膽，這道頓飯真的印象深刻！

焗烤龍蝦 NT.1,580 不客觀推薦★★★★★

採用新鮮活體波士頓龍蝦，一般比較少見到用焗烤方式，和海鮮好搭口！鮮甜紮實的肉質，帶有濃濃焗烤、牽絲的味道，交融在一起十分美味～

經典花生派 NT.200 不客觀推薦★★★★★

我平時不太吃花生的甜點，但店員介紹說吃起來很像提拉米蘇😂果然沒有騙人！WilsonPark跳脫框架，用提拉米蘇的做法做花生派，吃起來非常滑順，幾乎一吃就化開～有花生濃郁香氣，但卻不會讓人感到膩或太強烈，鹹鹹甜甜的，大推～

沃斯柏林氣泡飲(泡泡松/藍女士)

當天我們騎車，因此沒有喝酒而是喝他們進口德國的氣泡飲！紅色是偏酸甜的柏松，淡雅的木質調很舒服！橘色則是以椰棗甜作為前味，摻雜蘋果的香氣與甜度！

雖然價位不算低，但是氣氛、餐點、服務等都是高級餐廳的水準，很適合偶爾來高檔餐廳約會或聚餐小酌！每道餐點都有豐富的層次及味道，因此你能細細品味香氣、最後回家還會一再回味～干貝海膽燉飯、龍蝦是必點，炒蘑菇則是我自己私心很愛！