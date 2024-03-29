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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 潔西麻的美食日記─【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

潔西麻的美食日記─【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

2024-03-29 22:56:57 潔西貝比的生活小事 人氣：131
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：464篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 東區

造訪商家：劉里長雞肉飯
phone05-222-7669
place嘉義市東區公明路197號
作者本次評價：
2.65
美味度
2.50
服務品質
2.50
裝潢氣氛
1.00
CP值
4.00
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【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

潔西麻到過嘉義很多次

一向都是去觀光景點

很少到當地的傳統市場或是小吃店

這次跟朋友來逛逛這個東公有零售市場

覺得還蠻不錯的

下次有機會再來逛逛

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

在市場的另一邊接近劉里長雞肉飯

於是就順便走過來用餐

劉里長雞肉飯也是嘉義有名的雞肉飯店家其中之一

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

第一次來吃嘉義有名的雞肉飯

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

很平價的小吃店

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

朋友點的火雞肉片飯55元

看起來很好吃的樣子

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

潔西麻則是點一個飯一碗湯

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

火雞肉絲飯35元

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

蚵仔湯40元

蚵仔還蠻多粒的

小小顆的蚵仔都蠻肥美

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

不像很多小吃店是重鹹口味

這碗湯的湯頭味道是屬於清淡的味道

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

雞肉飯也是

味道算清淡

不是那種又油又鹹的雞肉飯

整體吃起來還不錯

【嘉義/東區】劉里長雞肉飯

中午吃飯時間大排長龍

還好潔西麻有提早來

才剛坐下一下下而已

很快就客滿了

然後店外就等了這麼多的人

建議要來用餐的人提早十分鐘來 

比較會有位子坐 

不然會等較久

 

店家資訊：

劉里長雞肉飯

電話：05-2227669

地址：嘉義市東區公明路197號

 

 

延伸閱讀:

潔西麻的美食日記─【嘉義/太保】故宮南院與高鐵嘉義站週邊美食餐廳-->和樂日本料理 

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嘉義雞肉飯 劉里長雞肉飯 嘉義美食小吃 嘉義在地小吃
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