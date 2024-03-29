潔西麻到過嘉義很多次

一向都是去觀光景點

很少到當地的傳統市場或是小吃店

這次跟朋友來逛逛這個東公有零售市場

覺得還蠻不錯的

下次有機會再來逛逛

在市場的另一邊接近劉里長雞肉飯

於是就順便走過來用餐

劉里長雞肉飯也是嘉義有名的雞肉飯店家其中之一

第一次來吃嘉義有名的雞肉飯

很平價的小吃店

朋友點的火雞肉片飯55元

看起來很好吃的樣子

潔西麻則是點一個飯一碗湯

火雞肉絲飯35元

蚵仔湯40元

蚵仔還蠻多粒的

小小顆的蚵仔都蠻肥美

不像很多小吃店是重鹹口味

這碗湯的湯頭味道是屬於清淡的味道

雞肉飯也是

味道算清淡

不是那種又油又鹹的雞肉飯

整體吃起來還不錯

中午吃飯時間大排長龍

還好潔西麻有提早來

才剛坐下一下下而已

很快就客滿了

然後店外就等了這麼多的人

建議要來用餐的人提早十分鐘來

比較會有位子坐

不然會等較久

店家資訊：

劉里長雞肉飯

電話：05-2227669

地址：嘉義市東區公明路197號

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