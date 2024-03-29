再度參加新娘物語的婚宴試菜活動！這次的芙莉嘉讓我頗有印象，尤其是他絕美的婚宴場地，還有以上海菜系為主軸的餐點，有幾道真的是會讓人想一吃再吃～

芙莉嘉 Frigga Garden飯店式宴會廳(粉專)

📍新北市板橋區縣民大道二段275號3 樓(捷運板橋站)

☎️02 8969 6169

芙莉嘉 Frigga Garde 交通位置&宴會空間

芙莉嘉位在傑仕堡有氧酒店的3樓，從板橋站走過來約莫十分鐘，交通很方便～門口的造型花牆好好拍～

芙莉嘉是以北歐神話「眾神之后」為命名概念，不僅身為愛神，同時為掌控天與地的女神，象徵婚姻和家庭，因此整體風格皆是夢幻莫蘭迪帶金色系的北歐風格，優雅且浪漫。

戶外大坪數空中花園是證婚場地，一串串燈泡想必在夜晚亮起時，更烘托出唯美的氛圍！

芙莉嘉 Frigga Garde 2024婚宴專案 NT.21,800+10%

芙莉嘉的餐點不像許多婚宴會館是一大批一起製作，而是費心費時的一鍋鍋熬煮，餐點品質不在話下。以上海鄉村菜江浙菜為主軸，組成特殊的婚宴菜色。每桌皆會贈送果汁、紅酒無限暢飲！

迎賓碟(8選4)-上海油悶烤麩/蜂蜜南瓜/蟲草花蜇頭/脆皮素鵝

我自己喜歡蜂蜜南瓜，微甜淡雅的蜂蜜融進南瓜香氣，軟綿不過甜，且上頭還散發桂花香氣，一層層香氣與味道著實迷人！

烤麩是上海的經典菜色，能在婚禮中吃到真的很特別！烤麩悶煮後，沒有油耗味、且吸足醬香與湯汁～

蟲草花蜇頭選用肉質較豐厚的部位、脆口口感更甚，加入蟲草花，尾韻時有些許微辣，吃起來非常過癮

這道脆皮素鵝不禁讓大家驚呼，外層是腐皮，包裹粉絲、切絲蔬菜等後油炸，外層酥脆，裡頭清爽鹹香，富含酥脆炸香卻無一絲油膩

開胃碟(8選4)-花雕醉雞/滬式燻魚/麻辣牛肚筋/韭黃鱔糊

花雕醉雞酒香淡雅，肉質軟帶紮實

對於喜歡吃辣的人來說，麻辣牛肚筋吃起來很夠味！一吃會有股辣口的香氣，但很快便消退、不會太辣

韭黃鱔糊也是一道上海名菜，我今天是第一次吃！撕成小段的鱔魚肉，和切段的韭黃形成綿密、溫潤的口感，有一點點甜鹹的味道摻雜

上海的滬式燻魚頗像是糖醋魚的感覺！先醃後炸，炸至外皮酥脆後，放入中冰鎮，除了保持魚肉的彈牙，也讓肉質浸沾了甜度，外脆內軟、帶有甜度，讓人印象深刻！

花好月團圓

這道幾乎是歡宴必備菜色之一！但芙莉嘉的有些許不同，咬下去後，裏頭立刻爆出濃郁的山藥泥與地瓜泥！和外層花生交疊的香氣，好好吃！

松露上湯戲雙龍

採用兩隻龍蝦、搭配松露蒸煮，鮮嫩的肉質與海鮮鮮甜，流至底層的港式意麵中，因而麵體充斥甜香氣息外，還有豐厚的松露香！

山珍海味蟹黃盅

這絕對是我今日最愛的一道菜色！蟹黃基底，加入蛋白和雞蓉顆粒，熬煮多時，香氣都吸進麵包裡！將湯喝完後，麵包盅一定要吃完！吸收滿滿精華，會忍不住一口把它吃完～

龍井玉帶爆蝦球

鮮蝦、干貝的海味與鮮脆的豌豆組合，整體清甜又帶有甜香氣息，吃起來十分清爽！

香草爐烤牛小排

突然從上海菜系中，加入了西式的牛小排！爐烤後，牛小排並未失去嫩度，咬起來紮實且蘊含綿密口感，醬汁融進牛排中，鹹香滋味絕對是重口味之人的必選之一！

藤椒麒麟龍虎斑

這道充滿精湛刀工的餐點瞬間引起大家注意！不是一般婚宴中單純的蒸魚，而是將魚細心的切片，嵌入花菇、精華火腿、筍片，最後灑點花椒，因而鹹度中又運有微微麻香！

海鮮蟹粉湯泡飯

以往大家都是在婚宴中吃到油飯，芙莉嘉大膽的改成耳目一新的湯泡飯，著實大開眼界！泡飯軟糯、粒粒都能吃到海鮮的鮮美，偷偷說，比起傳統的油飯，我更愛他們的這道新菜色！

羊肚菌花膠燉雞湯

雞湯經長時間熬煮後，散發甘醇清甜口感，湯中雞肉輕咬便骨肉分離，還能吃到Q彈花膠。

水晶蝦餃皇

最後的小點就是他們細緻的水晶蝦餃皇～每顆都是點心師傅手工現包，皮不是那種薄到透光，而是有點厚度、更有嚼勁的口感！搭配Q彈鮮蝦，但淡鹹度不沾醬也很好吃

芙莉嘉的莫蘭迪色系宴會廳，充滿浪漫氣氛！享受氛圍的同時，吃著特色的上海婚宴菜色，絕對能讓新人擁有一個美麗難忘的婚禮～