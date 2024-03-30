那天到桃園復興露營，就順便到角板山吃午餐
桃園復興角板山這一帶有很多的原住民風味料理或是客家小吃店，我們隨意來到還蠻有人氣的【角板山老店家小吃】
是結合原住民料理及客家美食的小吃店家！
角板山老店家小吃 ❙ 原住民風味小吃，合菜、客家料理，桃園復興美食!
角板山老店家小吃就在角板山商圈內
假日的角板山照理說應該挺熱鬧的，不知道是不是天氣不太好關係，街道上的人氣就跟天氣一樣冷
ADD:桃園市復興區中正路7號
TEL:03-382-1988
營業時間:週一至週五 11:00-16:00 ; 週六及週日 11:00-19:00
帶有原住民元素風格的餐廳
有適合小家庭的四人桌也有適合聚餐的大圓桌
往內走也還有桌位喔
角板山老店家小吃菜單及價格
提供單點及合菜，最便宜的風味餐只要$680元
山產野菜、客家土雞可以一次吃到
滿足大家的味蕾
季節時蔬一盤$150元
當天有的蔬菜種類會貼出來，價格不同的時蔬也有另外標示
時蔬部份我們點了一般餐廳比較少見的山茼菜
山茼菜帶有獨特的味道，小朋友會比較不喜歡，但大人很愛
白切黃金雞前半$350元、腿部$400元
是放山土雞，雞皮彈Ｑ、肉質紮實鮮甜
大腸份量很多的薑絲大腸
醋酸味很夠，口感酸溜下飯
鹽酥雙菇一盤$150元有香菇及杏鮑菇
不知道是不是回炸關係？！
感覺麵衣口感偏硬些，就不是那麼喜歡
除了白飯、竹筒飯外也可以吃到不是原住民料理也不是客家料理的魯肉飯
小碗$30元魯肉還蠻多的
是帶有香菇香氣的魯肉飯
兒子指定要吃蔥爆山豬肉
肉的份量也不少吃起來不空虛
沙茶香氣十足很下飯
角板山老店家小吃生意挺不錯的
我們剛來時幾乎都要滿座了
不過大家用餐的速度也快，我們吃飽時大家也幾乎都餐畢離開了！
注意！！
每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊
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