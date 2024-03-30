白川燒肉しらかわ｜尋味領路人。沈浸式日本和牛饗宴｜台中燒肉推薦｜山形縣A5和牛｜火車站景點美食

白川燒肉しらかわ｜尋味領路人。沈浸式日本和牛饗宴

古城細路裡，追隨尋味領路人，覓得這處寂靜絕景；新登岸的白川燒肉しらかわ，猶如踏入京都，在古色空幽裡，來場沈浸式和牛饗宴

白川燒肉しらかわ｜餐廳環境

日本三大和牛，各有支持與擁護，其中山形牛一眾佳評入列好牛，白川燒肉以絕好良伴備長炭直火燒烤，將日本山形A5和牛的絕色精采優雅展現

位於民族路上的白川燒肉しらかわ，為台中燒肉的新生活泉，店址鄰近台中火車站，地利便捷。外觀沈穩內斂，潔淨如白與耀黑色完美相襯出古都的寧靜致遠，整棟建築很好的融入舊城氛圍裡。

很愛側面這片大面積的透明玻璃窗，在寂靜夜色裡燃起幽美燈火；

內室以溫雅的和風意象呈現，以木造質材引出古色氛圍；懸吊的人文水墨畫作，與溫婉低迴的背景音樂舒心相伴，彷彿踏入時空隧道，回到舊時代日本光景。

最愛莫屬板前座席，可將火光秀及料理細節飽覽入眼，滋滋作響可謂是締結幸福的天籟美聲，

一旁也有四人座席，可依需求提前預約試何座位。只有一座烤爐，請滿懷耐心等待。

台中燒肉推薦再一彈，火車站美食。

白川燒肉しらかわ｜菜單MENU

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(取自 白川燒肉しらかわ 官方)

白川燒肉しらかわ｜套餐餐程

◍━━ 白川和牛｜＄1880/人 ​━━◍

▎開胃前菜

▎生菜沙拉｜莎莎風味

▎和牛咖哩

▎和牛三盛

厚切牛舌｜去骨牛小排｜日本A5臀蓋

▎越光米飯｜升級和牛炊飯｜168

▎手沖湯品

▎當季時蔬

▎炙燒紐約客

▎和牛牛排

▎甜點

◍━━ 白川和牛｜＄1880/人 ​━━◍

▎開胃前菜

▎生菜沙拉｜莎莎風味

以酸香帶辣勁的泡菜來擔任開胃前菜恰好不過；

將莎莎醬那清香爽口的酸甜與辣，輕覆於鮮脆生菜裡，很好的啟動食慾開關

▎和牛咖哩

單嚐一口黝黑濃情的咖哩，而後淋上米飯同享，是主廚遊歷日本的寶藏收穫

▎和牛三盛：厚切牛舌｜去骨牛小排｜日本A5臀蓋

垂涎欲滴的鮮醇牛味與脆彈柔嫩，厚切牛舌一直是米心中的和牛霸主，燻染上迷醉炭火香，再簡單揮灑特製椒鹽，鮮度完美加乘

日本A5臀蓋的好，嚐過才能知曉，油花細緻肉質軟嫩，甜度與油脂也足，與柚子胡椒就是對神仙情侶，那抹醒腦辛香很好的突顯牛味與平衡膩口

在雲霧繚繞裡，漸現這塊色呈紅潤的去骨牛小排，眼球效應直給五顆星；筋膜與油花交錯，咀嚼Q彈不失豐富，稍嫌可惜的是冰霧雖美，卻加速了油脂凝固速度，不免期待熱騰上桌的美味肉感

▎越光米飯｜升級和牛炊飯｜168

將和牛脂美拌入青蔥與蛋絲，連著越光米飯大口扒起送入嘴，嗯～好滿足的幸福味。

▎手沖湯品

看似平凡的蛋花羹，卻意外很得米心，蛋液沖入滾燙沸水，宛如花朵盛開般療癒人心，土雞的自然甜香與甘美高湯合拍極了

▎當季時蔬

▎炙燒紐約客

大火炙燒過的紐約客，融合了油脂與肉香，

以昆布鹽搭佐提襯，放大了紐約客的牛香與鮮甜

▎和牛牛排

緊接而來是期待已久的和牛牛排，切開後的嫩粉玫瑰色與光澤宛如藝術品；

豐美油脂結合入口即化的甜嫩，佐以海鹽與現磨山葵令香氣與鮮甜無限漫延，

再以日本糖果甜心收尾，甘美生津，主角登場即無敵。

▎甜點

最後甜甜以切半檸檬皮為底並添入內餡，炙燒過後有著檸檬酸香與布蕾綿滑，一枚比讚驚喜

✿ 單點｜海洋珍珠堡

此堡也是一大亮點新推，以最中餅為蚌殼，內藏著鮮烤干貝與彈蝦，

一旁還有逼波紅寶石鮭魚卵點綴，小美人魚的家大概就是長這樣子吧

✿ 單點｜厚切牛舌根蔥包

帶有迷人厚度的牛舌根，就像只胖胖口袋，裏頭塞滿滿蔥鹽，

脆彈口感中溢滿蔥青香，牛汁也充盈，感覺鹹度降低些，較不會搶走牛味風采

◍━━ 白川左衛門｜＄1680/人 ​━━◍

▎開胃前菜

▎生菜沙拉｜柚子風味

▎豚肉咖哩

▎豚肉三盛

伊比利肋條｜伊比利豬舌｜伊比利松板

▎越光米飯｜升級海鮮丼飯｜＄288

▎手沖湯品

▎當季時蔬

▎炙燒松板豬

▎無骨雞腿肉

▎甜點

▎開胃前菜

▎生菜沙拉｜柚子風味

▎豚肉咖哩

將豚肉的脂香結合番茄的酸甜，先嚐一口再配上越光米，一道暖心溫潤

▎豚肉三盛：伊比利肋條｜伊比利豬舌｜伊比利松板

肉質堅實且飽含脆度彈性的西班牙伊比利豬舌，以炭火燒烤後香氣更足，搭佐些許椒鹽後，甜度更是一絕；

帶有韌性的伊比利肋條，越嚼越有勁；

最後是伊比利松板，一樣稍被乾冰的冷涼影響了口感～

▎越光米飯｜升級海鮮丼飯｜＄288

這碗閃耀寶石光茫的丼飯，有著嫩鮮干貝、晶透鮭魚卵、翠綠青蔥與吻仔魚炸等迷人海味，先各嚐一小口再劃破日月來提升濃醇香滑，彷彿在大海裡悠游了一回

▎手沖湯品

▎當季時蔬

▎炙燒松板豬

炙燒後的松阪豬，將油脂與香氣完美逼出

一樣以昆布鹽陪襯享用，一枚彈脆好豬味

▎無骨雞腿肉

烤至金黃上色的香彈腿肉，撒上特製椒鹽，畫面真迷人

▎甜點

最後收尾的焦糖布丁，看似平凡其實非凡，

濃情焦苦藏著一抹甜，與綿滑布丁是神仙組合，嘴角已上揚！

白川燒肉しらかわ｜餐廳資訊

白川燒肉 しらかわ YAKINIKU

評分： / 4.8

地址：400台灣台中市中區民族路68號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 17:30 – 00:00,



星期二: 休息,



星期三: 17:30 – 00:00,



星期四: 17:30 – 00:00,



星期五: 17:30 – 00:00,



星期六: 17:30 – 00:00,



星期日: 17:30 – 00:00

星期一: 17:30 – 00:00, 星期二: 休息, 星期三: 17:30 – 00:00, 星期四: 17:30 – 00:00, 星期五: 17:30 – 00:00, 星期六: 17:30 – 00:00, 星期日: 17:30 – 00:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎週二公休

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🅿️ 鄰近收費停車場：Times 台中自由路停車場、CITY PARKING 城市車旅停車場 財神站

白川燒肉しらかわ｜餐廳地圖