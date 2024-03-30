白川燒肉しらかわ｜尋味領路人。沈浸式日本和牛饗宴｜台中燒肉推薦｜山形縣A5和牛｜火車站景點美食

白川燒肉しらかわ｜尋味領路人。沈浸式日本和牛饗宴
古城細路裡，追隨尋味領路人，覓得這處寂靜絕景；新登岸的白川燒肉しらかわ，猶如踏入京都，在古色空幽裡，來場沈浸式和牛饗宴
白川燒肉しらかわ｜餐廳環境
日本三大和牛，各有支持與擁護，其中山形牛一眾佳評入列好牛，白川燒肉以絕好良伴備長炭直火燒烤，將日本山形A5和牛的絕色精采優雅展現
位於民族路上的白川燒肉しらかわ，為台中燒肉的新生活泉，店址鄰近台中火車站，地利便捷。外觀沈穩內斂，潔淨如白與耀黑色完美相襯出古都的寧靜致遠，整棟建築很好的融入舊城氛圍裡。
很愛側面這片大面積的透明玻璃窗，在寂靜夜色裡燃起幽美燈火；
內室以溫雅的和風意象呈現，以木造質材引出古色氛圍；懸吊的人文水墨畫作，與溫婉低迴的背景音樂舒心相伴，彷彿踏入時空隧道，回到舊時代日本光景。
最愛莫屬板前座席，可將火光秀及料理細節飽覽入眼，滋滋作響可謂是締結幸福的天籟美聲，
一旁也有四人座席，可依需求提前預約試何座位。只有一座烤爐，請滿懷耐心等待。
台中燒肉推薦再一彈，火車站美食。
白川燒肉しらかわ｜菜單MENU
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(取自 白川燒肉しらかわ 官方)
白川燒肉しらかわ｜套餐餐程
◍━━ 白川和牛｜＄1880/人 ━━◍
▎開胃前菜
▎生菜沙拉｜莎莎風味
▎和牛咖哩
▎和牛三盛
厚切牛舌｜去骨牛小排｜日本A5臀蓋
▎越光米飯｜升級和牛炊飯｜168
▎手沖湯品
▎當季時蔬
▎炙燒紐約客
▎和牛牛排
▎甜點
◍━━ 白川和牛｜＄1880/人 ━━◍
▎開胃前菜
▎生菜沙拉｜莎莎風味
以酸香帶辣勁的泡菜來擔任開胃前菜恰好不過；
將莎莎醬那清香爽口的酸甜與辣，輕覆於鮮脆生菜裡，很好的啟動食慾開關
▎和牛咖哩
單嚐一口黝黑濃情的咖哩，而後淋上米飯同享，是主廚遊歷日本的寶藏收穫
▎和牛三盛：厚切牛舌｜去骨牛小排｜日本A5臀蓋
垂涎欲滴的鮮醇牛味與脆彈柔嫩，厚切牛舌一直是米心中的和牛霸主，燻染上迷醉炭火香，再簡單揮灑特製椒鹽，鮮度完美加乘
日本A5臀蓋的好，嚐過才能知曉，油花細緻肉質軟嫩，甜度與油脂也足，與柚子胡椒就是對神仙情侶，那抹醒腦辛香很好的突顯牛味與平衡膩口
在雲霧繚繞裡，漸現這塊色呈紅潤的去骨牛小排，眼球效應直給五顆星；筋膜與油花交錯，咀嚼Q彈不失豐富，稍嫌可惜的是冰霧雖美，卻加速了油脂凝固速度，不免期待熱騰上桌的美味肉感
▎越光米飯｜升級和牛炊飯｜168
將和牛脂美拌入青蔥與蛋絲，連著越光米飯大口扒起送入嘴，嗯～好滿足的幸福味。
▎手沖湯品
看似平凡的蛋花羹，卻意外很得米心，蛋液沖入滾燙沸水，宛如花朵盛開般療癒人心，土雞的自然甜香與甘美高湯合拍極了
▎當季時蔬
▎炙燒紐約客
大火炙燒過的紐約客，融合了油脂與肉香，
以昆布鹽搭佐提襯，放大了紐約客的牛香與鮮甜
▎和牛牛排
緊接而來是期待已久的和牛牛排，切開後的嫩粉玫瑰色與光澤宛如藝術品；
豐美油脂結合入口即化的甜嫩，佐以海鹽與現磨山葵令香氣與鮮甜無限漫延，
再以日本糖果甜心收尾，甘美生津，主角登場即無敵。
▎甜點
最後甜甜以切半檸檬皮為底並添入內餡，炙燒過後有著檸檬酸香與布蕾綿滑，一枚比讚驚喜
✿ 單點｜海洋珍珠堡
此堡也是一大亮點新推，以最中餅為蚌殼，內藏著鮮烤干貝與彈蝦，
一旁還有逼波紅寶石鮭魚卵點綴，小美人魚的家大概就是長這樣子吧
✿ 單點｜厚切牛舌根蔥包
帶有迷人厚度的牛舌根，就像只胖胖口袋，裏頭塞滿滿蔥鹽，
脆彈口感中溢滿蔥青香，牛汁也充盈，感覺鹹度降低些，較不會搶走牛味風采
◍━━ 白川左衛門｜＄1680/人 ━━◍
▎開胃前菜
▎生菜沙拉｜柚子風味
▎豚肉咖哩
▎豚肉三盛
伊比利肋條｜伊比利豬舌｜伊比利松板
▎越光米飯｜升級海鮮丼飯｜＄288
▎手沖湯品
▎當季時蔬
▎炙燒松板豬
▎無骨雞腿肉
▎甜點
▎開胃前菜
▎生菜沙拉｜柚子風味
▎豚肉咖哩
將豚肉的脂香結合番茄的酸甜，先嚐一口再配上越光米，一道暖心溫潤
▎豚肉三盛：伊比利肋條｜伊比利豬舌｜伊比利松板
肉質堅實且飽含脆度彈性的西班牙伊比利豬舌，以炭火燒烤後香氣更足，搭佐些許椒鹽後，甜度更是一絕；
帶有韌性的伊比利肋條，越嚼越有勁；
最後是伊比利松板，一樣稍被乾冰的冷涼影響了口感～
▎越光米飯｜升級海鮮丼飯｜＄288
這碗閃耀寶石光茫的丼飯，有著嫩鮮干貝、晶透鮭魚卵、翠綠青蔥與吻仔魚炸等迷人海味，先各嚐一小口再劃破日月來提升濃醇香滑，彷彿在大海裡悠游了一回
▎手沖湯品
▎當季時蔬
▎炙燒松板豬
炙燒後的松阪豬，將油脂與香氣完美逼出
一樣以昆布鹽陪襯享用，一枚彈脆好豬味
▎無骨雞腿肉
烤至金黃上色的香彈腿肉，撒上特製椒鹽，畫面真迷人
▎甜點
最後收尾的焦糖布丁，看似平凡其實非凡，
濃情焦苦藏著一抹甜，與綿滑布丁是神仙組合，嘴角已上揚！
白川燒肉しらかわ｜餐廳資訊
- 白川燒肉 しらかわ YAKINIKU
- 評分： / 4.8
- 地址：400台灣台中市中區民族路68號( 地圖 )
- 電話：
- 營業時間
星期一: 17:30 – 00:00,
星期二: 休息,
星期三: 17:30 – 00:00,
星期四: 17:30 – 00:00,
星期五: 17:30 – 00:00,
星期六: 17:30 – 00:00,
星期日: 17:30 – 00:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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▎週二公休
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🅿️ 鄰近收費停車場：Times 台中自由路停車場、CITY PARKING 城市車旅停車場 財神站
白川燒肉しらかわ｜餐廳地圖