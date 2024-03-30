可人珠寶行 COREN JEWELRY

地址：300新竹市東區復興路36號

電話：03 521 6836

營業時間：

（週日、週一、週三、週四）19:00-03:00

（週五、週六）19:00-04:00

週二公休

平均消費：＄350/人（一杯調酒）

等待時間：有訂位

店內氣氛：★★★★☆

美味程度：★★★★

再訪率：★★★★

在新竹這個夜生活沙漠，每找到一家特色酒吧，都是滿滿感恩的心

前陣子在IG 上看到這家「可人珠寶行」，馬上被整間店的復古風格吸引到了

可人珠寶行位於復興路上，中正台商圈附近

就在文昌街跟復興路交叉路口

原本看google 地圖的時候，一直在想這地方到底哪裡有酒吧

沒想到真的隱藏得很好，店面外觀就是家中規中矩的飾品店，也沒什麼明顯招牌

但不要怕，大膽走進去就對了！！！

可人珠寶行原本真的是一家飾品店（老新竹人表示前幾年好像還有來買過耳環），去年才將內部改建為酒吧

「可人」取自「渴人」諧音，口渴來這邊解渴就對了！

進店內後看到一整面飾品牆其實有點朦，不知道怎麼進去酒吧

但仔細找可以看到左側有掛一個OPEN 的牌子，旁邊的櫃子往左推 就會發現新世界啦！

推開飾品牆後，仿佛穿越時空，來到70年代酒吧！！！

整個裝潢超級復古可愛

酒吧共兩層樓，座位蠻多的

每張桌椅都很有特色，任何角落都可以出大片

不定期還會請DJ 到店內辦活動～

沒有酒單也沒有菜單

調酒可以跟店員討論喜歡的風味、酸甜、酒感、氣泡，均一價每杯350元（低消每人一杯）

餐點我記得只有兩三種，塔可餅跟其他小點

每杯酒都美美的，在這麼復古的環境喝起酒來感覺更有氣氛

調酒都很特別，而且很多變化，光是水果風味就有火龍果、荔枝、芭樂

還有一杯有優格感，第一次喝到這種感覺的調酒

酒感都蠻低的，可惜濃度也偏低，比較希望喝到酒感低 但喝了會茫茫的飲料 XD

除了環境跟調酒外，可人珠寶行還有個優點

就是營業時間到凌晨三、四點！！！完全可以聊好聊滿！！

（新竹很多酒吧都只開到一兩點 ）

可人珠寶行 COREN JEWELRY

地址：300新竹市東區復興路36號

電話：03 521 6836

營業時間：

（週日、週一、週三、週四）19:00-03:00

（週五、週六）19:00-04:00

週二公休

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