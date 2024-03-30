↑小青又到哪~開心玩樂~吃美味佳餚

是的~假日在家總待不住~找個特殊景點

好好的吃喝玩樂~將一週疲憊的身心~好好洗滌~

↑113年3月23日週六~小青和爸爸開著噗噗

來到了新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~早午餐~

↑本店備有停車場~停好車~發現好大尊的彌勒佛就在不遠處

世界這麼大~還是遇見你~這該多有緣份

想到之前也曾去雪之湖及峨眉湖步道健走

之前心情文有興趣點我聯結 ~

↑黃金傳說窯烤麵包坊~也有補給站和道館

看來在這用餐~一點都不無聊~

↑店內看起來乾淨~整潔~販賣的各項產品~都圍四週

中間放置桌椅~現時間約10點左右~客人也不少喔~

↑菜單一大張雙面~各項飲品~咖啡~冰沙~熱茶飲

還有特調風味茶~輕食部分~有脆皮烤餅~就是9吋的披薩

焗烤飯~炸物~捲餅更有温沙拉~當然還有現場

販賣現做的各式麵包~吐司~餅干等~選項不少~

↑小青選了一個酒釀桂園雜糧160元

2杯飲品~及櫻桃鴨烤餅~看網友介紹

這烤餅很厲害的fu~想點來品嚐味道

不收服務費~結帳給陣動零~自己服務喔~

↑來瞧瞧店內的感覺~坐位數多~坐間距離也算大

坐在這沒有壓迫感~很舒服的fu~

↑往裡走還有座位~有預約席耶~像開放式的小包廂

若朋友或同事聚餐~這個場地~感覺也不錯~

↑超好笑~我們竟選在人多的地方

因為小青的手機~太室內會定不到位

定不到位~就無法玩手遊寶可夢~

↑用餐所需的餐具~醬料~有需要都請自取

店家太貼心~還幫準備打包袋~有意思~

↑販售各項小農產品~看著豆腐乳

有想買~但爸爸說~妳冰箱的還沒吃完吧~

↑各式麵包~工作人員時不時的來鋪貨

僅進來買麵包的客人~也很多~想來

應該是住附近的民眾或要野餐趕時間的遊客~

↑等了一會~震動鈴響起櫻桃鴨烤餅390元

9吋披薩~長這樣~厚實起司會牽絲~味道濃郁

烤的香氣迷人~餅皮酥脆~鴨肉Q嫩~

↑爸爸點的珍珠鮮奶茶160元~忘了說去冰

但爸爸說還好~珍珠不會硬~口感很Q彈

小青點的熱卡布奇諾160元~順口好喝~

↑給美食熱鬧合影一張~

↑想到臉書或IG打卡送麵包餅乾一份

酥酥脆脆的咖咖聲~得到味蕾的滿足感~

↑食物快吃完了~才想到~沒合影耶

太餓了嗎~

↑吃飽喝足~驅車來到峨眉湖附近的彌勒殿

這裡也有大大的停車場~停放車輛都免煩惱

開始慢遊環湖步道~

↑之前來彌勒殿休館~今日下午1點30分

可以入內參觀~有些需要信眾配合的事項

及防疫措施~請遵守

↑入內不可飲水~飲食~也不可躺地板~也不可坐下來

更不可拍照~錄影~所以僅有外圍可以拍照喔

↑之後來到停車場後方的世界幸福咖啡總店

因為今日天氣突然爆熱~戶外真的很不適合

↑世界幸福咖啡總店~分2區

幸福坊~可以用餐喝咖啡的地方

因早上喝過咖啡~肚子也飽飽~室內不能參觀

下回有機會再來這用餐了~

↑另一邊快樂坊~就是販賣麵包及各項小零食~飲品

我們就在這買了零食~飲品~坐下來休息囉~

↑最後要您看的是這張照片上的時鐘~世界一家

以充滿歡喜正向的字眼~代替數字1-12報時

幸福~快樂~歡喜~瀟灑~開心~心寧~希望~如意~光明

信心~自在~滿足~送給看到這張照片的每一位

希望大家~都以正能量的心情過每一天~

↑店家資訊

店名~黃金傳說窯烤麵包 峨嵋12寮店 備有停車場

營業電話~03-7602313

地址~新竹縣峨眉鄉湖光村14鄰西河排8-13號

營業時間~平日10:00-17:00 週末假日08:30-18:00