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新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日輕旅~

2024-03-30 12:24:11 小青姐姐 人氣：99
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：223篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：黃金傳說窯烤麵包
phone037-603159
place新竹縣峨眉鄉湖光村13鄰十二寮23號
作者本次評價：
4.15
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
4.50
CP值
4.50
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   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑小青又到哪~開心玩樂~吃美味佳餚

    是的~假日在家總待不住~找個特殊景點

    好好的吃喝玩樂~將一週疲憊的身心~好好洗滌~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日    

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑113年3月23日週六~小青和爸爸開著噗噗

    來到了新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~早午餐~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑本店備有停車場~停好車~發現好大尊的彌勒佛就在不遠處

    世界這麼大~還是遇見你~這該多有緣份

    想到之前也曾去雪之湖及峨眉湖步道健走

    之前心情文有興趣點我聯結~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑黃金傳說窯烤麵包坊~也有補給站和道館

    看來在這用餐~一點都不無聊~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑店內看起來乾淨~整潔~販賣的各項產品~都圍四週

    中間放置桌椅~現時間約10點左右~客人也不少喔~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日   

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑菜單一大張雙面~各項飲品~咖啡~冰沙~熱茶飲

    還有特調風味茶~輕食部分~有脆皮烤餅~就是9吋的披薩

    焗烤飯~炸物~捲餅更有温沙拉~當然還有現場

    販賣現做的各式麵包~吐司~餅干等~選項不少~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑小青選了一個酒釀桂園雜糧160元

    2杯飲品~及櫻桃鴨烤餅~看網友介紹

    這烤餅很厲害的fu~想點來品嚐味道

    不收服務費~結帳給陣動零~自己服務喔~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日   

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑來瞧瞧店內的感覺~坐位數多~坐間距離也算大

    坐在這沒有壓迫感~很舒服的fu~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑往裡走還有座位~有預約席耶~像開放式的小包廂

    若朋友或同事聚餐~這個場地~感覺也不錯~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑超好笑~我們竟選在人多的地方

    因為小青的手機~太室內會定不到位

    定不到位~就無法玩手遊寶可夢~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑用餐所需的餐具~醬料~有需要都請自取

    店家太貼心~還幫準備打包袋~有意思~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑販售各項小農產品~看著豆腐乳

    有想買~但爸爸說~妳冰箱的還沒吃完吧~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑各式麵包~工作人員時不時的來鋪貨

    僅進來買麵包的客人~也很多~想來  

    應該是住附近的民眾或要野餐趕時間的遊客~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑等了一會~震動鈴響起櫻桃鴨烤餅390元

    9吋披薩~長這樣~厚實起司會牽絲~味道濃郁

    烤的香氣迷人~餅皮酥脆~鴨肉Q嫩~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑爸爸點的珍珠鮮奶茶160元~忘了說去冰

    但爸爸說還好~珍珠不會硬~口感很Q彈

    小青點的熱卡布奇諾160元~順口好喝~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑給美食熱鬧合影一張~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑想到臉書或IG打卡送麵包餅乾一份

    酥酥脆脆的咖咖聲~得到味蕾的滿足感~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑食物快吃完了~才想到~沒合影耶

    太餓了嗎~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   ↑吃飽喝足~驅車來到峨眉湖附近的彌勒殿

     這裡也有大大的停車場~停放車輛都免煩惱

     開始慢遊環湖步道~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑之前來彌勒殿休館~今日下午1點30分

    可以入內參觀~有些需要信眾配合的事項

    及防疫措施~請遵守

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑入內不可飲水~飲食~也不可躺地板~也不可坐下來

    更不可拍照~錄影~所以僅有外圍可以拍照喔

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~  

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑之後來到停車場後方的世界幸福咖啡總店

    因為今日天氣突然爆熱~戶外真的很不適合

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑世界幸福咖啡總店~分2區

    幸福坊~可以用餐喝咖啡的地方

    因早上喝過咖啡~肚子也飽飽~室內不能參觀

    下回有機會再來這用餐了~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~  

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑另一邊快樂坊~就是販賣麵包及各項小零食~飲品

    我們就在這買了零食~飲品~坐下來休息囉~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑最後要您看的是這張照片上的時鐘~世界一家

    以充滿歡喜正向的字眼~代替數字1-12報時

    幸福~快樂~歡喜~瀟灑~開心~心寧~希望~如意~光明

    信心~自在~滿足~送給看到這張照片的每一位

    希望大家~都以正能量的心情過每一天~新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖步道~彌勒佛殿~新竹一日

   新竹峨眉黃金傳說窯烤麵包坊~近峨嵋湖彌勒佛殿~

  ↑店家資訊

    店名~黃金傳說窯烤麵包 峨嵋12寮店 備有停車場

    營業電話~03-7602313

    地址~新竹縣峨眉鄉湖光村14鄰西河排8-13號

    營業時間~平日10:00-17:00 週末假日08:30-18:00   

文章標籤
黃金傳說窯烤麵包 峨眉湖步道 環湖步道 彌勒殿 酒釀桂園麵包 櫻桃鴨烤餅 停車方便 免服務費
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