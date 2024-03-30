收藏口袋名單好一陣子！今天終於來嚐鮮，這間西餐廳好低調隱身商旅，近500則評論有4.9顆星，不是住客也能進來吃，菜單MENU全部7折，義大利麵份量很划算，還吃得到整尾龍蝦，明太子軟絲燉飯份量超足，甜點控一定要來盤火山熔岩，超濃郁冰淇淋與火山熔岩蛋糕一樣大！

隱身商旅4.9顆星西餐廳 在哪？

ANGLE 371西餐廳地址在桃園市大園區公園路一段，就藏在青埔商旅CP HOTEL裡面！附近很多景點，華泰名品城、X-PARK水族館、新光影城與IKEA約7分鐘車程，吃飽還能去走走，距離高鐵、機捷也是約7分鐘車程～

地址：桃園市大園區公園路一段82號

聯絡電話：03-4532115

營業時間：12:00～20:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

服務費：有10%

ANGLE 371西餐廳真的好隱密！一開始走進青埔商旅還有點猶豫，真的是這嗎？西餐廳在大廳左手邊，看到櫃檯旁「ANGLE 371」低調招牌就是～

一走進去挺驚艷！一整排玻璃落地窗，投射大量燈光美化餐廳環境，大地色幫餐廳增添不少溫馨感，餐廳內可容納約68位客人，工商聚餐、婚宴很適合來這包場～

戶外枯山水庭院充滿日式傳統美學感～

ANGLE 371 西餐廳 菜單

西餐廳菜單很豐富！有沙拉、湯品、開胃菜、小食、義大利麵、燉飯、主菜與甜點，即使非住客也有7折優惠，最便宜義大利麵打折一盤不用300元，趁打折想吃好一點，有龍蝦義大利麵、菲力牛排、肋眼牛排～

餐前麵包可先墊墊肚子！餐前麵包外層好酥脆，服務生說吃不夠還可續點來吃，沾點橄欖油巴薩米克醋，不但開胃還能增進食慾～

卡布奇諾蘑菇濃湯、法式洋蔥湯

卡布奇諾蘑菇濃湯，上層是微量奶泡，蘑菇濃湯喝起來好濃郁，沒有過多異國香料，每一口都是蘑菇精華，用餐前麵包沾濃湯也很搭～

法式洋蔥湯是經典法國湯品！上面放了一片起司麵包，湯喝起來有洋蔥甘甜味，搭配帶點鹹味起司麵包好喝～

低溫烹飪嫩肩牛

這道沙拉會不會太高級！一點都不像前菜沙拉！低溫舒肥過的嫩肩牛軟嫩又多汁，而且嫩肩牛長度讓人滿意，可以分上好幾口，搭配翠綠嫩生菜，沾點巴薩米克醋，這道沙拉散發著高級感～

香橙蜜芥大蝦＆黑松露干貝

開胃前菜再來一道！這道好豐富吃得到多種組合，薄荷洋芋泥搭配香橙蜜芥醬，口感綿密酸甜可口，搭配一旁香醋汁生菜沙拉很清爽，還有高級食材黑松露、北海道生食級干貝與大蝦，最後來口芒果奶酪～

這大蝦真的好大一隻！已經貼心幫忙去殼，大蝦相當有彈性，還有滿滿鮮蝦味～

這顆北海道生食級干貝！好大一顆！簡單原味油煎就很迷人，外層表面帶點焦香氣，裡面好Ｑ嫩，搭配濃郁松露醬，兩種高級食材搭配一起相得益彰，要細細品嚐我們一人一半～

明太子軟絲燉飯

這道創意料理！融合日式明太子與義式燉飯，加上鮮奶油與帕瑪森起司，十足奶香燉飯一吃很有記憶點，加上一整尾軟絲，點這道很有幸福感～

整尾軟絲視覺強大！香烤軟絲撒上香料粉，吃原味單純海鮮味，軟絲很有彈牙感，沾燉飯吃有香濃奶香氣～

伊比利梅花豬排

伊比利梅花豬排附酒漬黑櫻桃醬，還有多種時蔬搭配吃！伊比利豬排烹調的很剛好，美味關鍵粉嫩肉色有彈性， 肉質細嫩軟嫩，肉汁結合脂肪香，光吃原味就滿好吃～

搭配主廚特製酒漬黑櫻桃醬，醬汁中和了豬排油脂感，相當開胃～

比斯科龍蝦麵

這道龍蝦麵好多人推薦！有一整隻剖半的龍蝦，義大利麵加上蝦汁、風乾番茄、鮮奶油與羅勒拌炒，義大利麵偏扁卻挺有彈性，醬汁收乾很入味，還吃得到微酸的風乾番茄～

這義大利麵量不少耶！男生也能吃飽飽～

整尾霸氣登場！龍蝦肉質偏軟，沾附義大利麵醬很夠味，這一盤打完折不用550元，吃得到整尾龍蝦，這盤義大利麵還真沒什麼好挑惕～

美式炸物交響樂

多人一定還要來份炸物！這份炸物交響樂，有炸雞、起司條、薯條、玉米脆片與炸牛奶，有番茄醬、塔塔醬、主廚特製三種醬，炸物香酥、燙手不油膩，蘸醬肯定是好吃～

玉米脆片加上特製莎莎醬很耐吃！主廚特製醬真的是百搭！一沾就知道真材實料，起司條趁熱拉會牽絲，炸物沾塔塔醬吃很清爽～

熱拿鐵、玫瑰洛神花茶

拉花拿鐵增添不少美感，咖啡香醇濃郁很順滑，咖啡與牛奶完美融合，一不小心打趴一票咖啡館！玫瑰洛神花茶微酸沒什麼甜度，低熱量無負擔，還能促進代謝～

火山熔岩

甜點控一定要點！還沒吃到火山熔岩本體，火山熔岩打完折才175元！光是這擺盤就很划算，很有法式精緻感，外皮有點香酥，一切開巧克力醬緩緩流淌，巧克力熔岩超濃郁，甜點很有水準～

咖啡葡萄冰淇淋也很好吃！冰淇淋與熔岩巧克力一樣大，蘊含白蘭地香好有大人味！冰淇淋搭配熔岩巧克力好讚，這道CP質很高～

餐點與服務品質都很推！菜單MENU全部7折！550元就能吃到整尾龍蝦義大利麵，火山熔岩甜點打完折才175元，吃飽旁邊有日式庭院可拍拍照，來這請客吃飯有面子，揪姊妹來下午茶也很讚～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

ANGLE 371西餐廳 店家資訊

交通資訊

延伸閱讀