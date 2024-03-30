台中羊肉爐吃到飽-耀武羊威自助吧提供七種羊部位！聚餐還有VIP包廂

文章最後更新時間: 2024-03-29 / 作者: 棉花糖

羊肉爐吃到飽正當紅！耀武羊威台中最新分店～提供七種不同的羊肉部位吃到飽，不只有羊大骨、羊腳筋還有限量手撕羊肉～好料滿滿，自助吧上還有牛肉片、豬肉片、新鮮蔬菜～炸物、肉燥、火鍋料和點心蛋糕，耀武羊威南屯益豐帝王店用餐環境寬敞舒服～還有VIP包廂可以來聚餐喔！



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耀武羊威南屯益豐帝王店就在益豐路四段和五權西路交叉口附近，距離人氣很夯的黎新公園、李科永圖書館也不會太遠～旁邊還有準備停車場方便大家停車，很多人都是一家大小一起來吃羊肉爐的喔！

吃到飽自助吧耀武羊威七種羊肉任你吃

耀武羊威南屯店下午四點開始營業～阿季想說四點十分就到現場應該不會有人比我早吧?!結果沒想到裡面已經好幾組客人早就開吃了！難道現在大家下午茶都改吃羊肉爐吃到飽了嗎?!

耀武羊威自助吧的品項超多～第一個要介紹的當然就是獨家的新疆手撕羊肉！這是每天在店裡現場處理的羊小排～端上來都還冒著熱氣呢！

因為是現煮的所以不用再經過火鍋就可以直接吃，就算冷掉也只要放入鍋中煮三分鐘就可以開動，剛好可以在等待的時間裡填填肚子，阿季一邊拍照就先忍不住嗑了好幾塊，現煮的口感很有彈性～但又不會太“潤”，淡淡的中藥香氣就算不沾醬也很可以！

厲害的還不只這個！耀武羊威總共準備了七種不同的羊肉部位～當然每一種都要試試看啊！第一個先來一盤的就是羊大骨加上羊腳筋，這也是無限量供應的耶！外面一般加點兩三隻就要近百元～現在直接吃到飽超划算的啦！

羊大骨直接動手拿起來啃最爽快！上面大概有一半是羊肉、一半是QQ的腳筋，吃完肉還可以拿吸管吸裡面的骨髓唷～超過癮的啦！

羊腳筋煮到呈現半透明的時候最好吃！Q軟Q軟的～每一口都是滿滿的膠原蛋白，阿季要先貼心提醒一下～剛煮起來的羊腳筋和羊大骨都非常的燙，記得一定要放涼一點再開動唷！

羊小排的部位和上面的手撕羊類似～只是先處理起來冷凍，所以自己上桌煮過後口感也是很不錯，因為只有小骨頭所以吃起來也會比吃大骨來得優雅一些，有偶像包袱的朋友可以考慮這一味～

羊腿肉的部分就比較紮實啦！但吃起來也請也是很過癮，建議可以多燉煮一下再吃軟硬比較適中，大片大片的～厚度十足吃起來也是很過癮！

特別的還有這兩盤！一盤是切成薄片的羊心、另外還有一段一段的羊嫩筋喔！這都有事先用中藥材泡煮過～只要在湯底再燙過之後就可以大口吃！

推推這個羊嫰筋也是軟Q軟Q～超彈的耶！因為外面很少見～阿季一開始吃的時候還有點懷疑他的口感，但一吃就愛上～還馬上又到自助吧多夾幾塊！想吃筋又不想“稱”骨頭的朋友就選這一味！

肉片、肉燥飯、甜點、水果~無限量供應

除了七種不同的羊肉部位之外～耀武羊威還有更多的好料也是吃到飽的喔！旁邊的冰箱裡面還有豬肉片、牛肉片、雞肉片～雖然上面的羊肉真的太好吃了但想要換換口味也是沒問題的！

吃火鍋一定要搭配的火鍋料們也有很多選擇！魚餃、鑫鑫腸、魷魚羹、北海翅～還有阿季最愛的芝麻燒耶！飯後一定要來一顆當作飯後甜點的阿～

旁邊還有金黃金黃的邪惡炸物～洋蔥圈、雞米花、薯條…..炸到金黃的樣子真的讓人無法抗拒，小銀絲卷還準備了煉乳耶～太邪惡了啦！在等待火鍋煮開的時間～就可以先裝一些來打打牙祭。

另外一邊還有超好料的肉燥飯可以把自己裝，這肉燥裡面的料超多～沒有因為是自助吧上的配料之一就馬虎耶！真的很實在～

耀武羊威用餐區正中間美美的餐檯就是各式各樣的水果可以當作飯後甜點，阿季在現場用餐的當天連單價比較高的蓮霧也一盤一盤的補上來～很有誠意耶！

旁邊還有小蛋糕、豆花～雖然吃一輪下來真的會飽到天靈蓋但是甜點是另外一個胃嘛！一定要來一點做一個完美的句點阿～

飲料、汽水、冰淇淋當然也沒有少！還有熱咖啡、熱牛奶可以搭配上面的小蛋糕～一家大小一起來吃飯全家人的喜好都可以被滿足啦！

耀武羊威精燉羊肉爐湯底超加分

一般羊肉爐的湯底選擇都比較少～但是耀武羊威準備了六種不同的湯底讓大家可以搭配，常見的藥燉跟清燉都是花了幾個小時熬煮～還有少見的山神種子、川味香辣、鮮蒜羊肉湯！

阿季這天就用清燉湯頭搭配鮮蒜羊肉湯～兩種湯頭都是老少通吃的，鮮蒜湯頭裡面加了蛤蠣和蒜頭，蛤蠣的鮮甜融入湯頭裡面加上蒜頭的香氣真的很不一樣！這蒜頭看起來也是特別處理過的耶～香氣更加分

清燉口味是店家用大火熬煮兩個小時～把羊肉、羊骨的精華逼出來，也是個很費工的湯頭，這不管拿來肉或煮青菜都好好味～自助吧區也都有原湯可以續加的唷！好料不怕大家吃的啦~

現場只要加價100元就可以升級鴛鴦鍋～一次就可以吃到兩種口味，阿季已經預備好下次要再來試試耀武羊威的麻辣鍋啦！

耀武羊威台中南屯店還有VIP包廂

走進耀武羊威南屯店阿季其實蠻驚艷的！這裝潢水準真的很可以～位置寬敞燈光也很有氣氛，而且不只一樓～二樓也有用餐區。

二樓的用餐區還準備了兩個大包廂！一個是類似榻榻米的包廂，另外一個包廂還有自己專屬的洗手間喔！都可以坐下十幾個人～部門慶功或是家族聚餐都非常可以。

所以不管是兩個人要約會～或是小家庭要聚餐，再大到同學會、公司部門都可以來耀武羊威羊肉爐吃到飽飽餐一頓喔！想吃什麼自己夾～大口大口吃肉保證每個人都會滿意的摸著肚皮回家的啦！

耀武羊威台中南屯益豐帝王店營業資訊、用餐收費

耀武羊威台中南屯益豐帝王店大大的紅色招牌力在路邊超級顯眼，目前都是下午4點鐘開始營業～週末假日延長營業到晚上12點，因為自助吧好料實在太多熱門用餐時段很容易就會客滿建議大家一定要提早預約喔！

最近天氣多變化大家趕快揪一波來耀武羊威補一下！七種不同的羊肉部位搭配新鮮蔬菜、滷肉飯、炸物外加甜點冰淇淋～套一句最近網路流行的用語…“CP值簡直不要太高阿！”

====店家資訊====

耀武羊威南屯益豐帝王店

地址：台中市南屯區益豐路四段500號

營業時間：週一-週四16:00–23:00(最後收客至21:00)、週五-週日16:00-24:00(最後收客至22:00)

電話：04 2389 6601

粉絲專頁： 耀武羊威南屯店粉絲頁

用餐收費方式：(以下不加服務、清潔費)

單人用餐：750

成人：599

兒童：100公分以下免費、100- 140公分 半價299、超過140公分以成人計價

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