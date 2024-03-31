喔謀，不用去台南也能吃到美味溫體牛肉火鍋啦 !

新北蘆洲第一間溫體牛，汆牛溫體牛肉火鍋，一口就融化我的心

這鮮切牛肉到底為何能夠如此好吃銷魂，真的是吃過立馬原地上癮

汆牛熱炒也是不能錯過的美味，軟嫩多汁的蔥爆牛肉MIX香氣爆棚的三杯塔香炒牛筋

整個好吃一直吃，停不下來的內種，配上招牌肉燥飯，不給個100分我會對不起良心!!

汆牛 溫體牛肉火鍋

電話: (02) 8286-0002

地址: 新北市蘆洲區長樂路38號

營業時間: 週四～週一 11:00~15:00、17:00~22:00， 週三 17:00~22:00 (週二公休)

粉絲團: https://bit.ly/46KzO2C

IG: https://bit.ly/3QwtlCA

汆牛溫體牛肉火鍋用餐時間店內都是滿滿滿的 !

想吃可得要先訂位，才不會落得只能在門口聞香喔

店內主要以溫體牛火鍋為主，也有各種牛肉熱炒料理

火鍋沾醬和飲料，還有甜點冰淇淋，都是可以自助式取用的

小朋友來到這裡用餐真的超開心，有可爾必思喝還能吃冰呀

汆牛溫體牛肉火鍋菜單選項非常豐富，無論是牛肉滷味或是熱炒，我想吃的通通都有

單點的火鍋料也有很多種選擇，如果來到蘆洲溫體牛肉火鍋汆牛，不知道怎麼點餐

我推薦直接點套餐，內容都已經搭配好，像我們2大1小來都點溫體牛雙人套餐組合

汆牛牛肉火鍋雙人套餐內容有精燉蔬菜牛筋高湯，搭配本體溫體牛肉兩盤

還有綜合蔬菜盤和丸餃拼盤，熱炒有4種可以選，我激推必吃必點蔥爆牛肉

副食可以選兩種，牛肉火鍋煮烏龍麵很好吃，汆牛肉燥飯超好吃，絕對不能PASS

汆牛溫體牛火鍋湯底滿滿都是蔬菜的鮮甜滋味，天冷喝兩碗有夠舒服

裡面也有燉得Q嫩的牛筋，放進嘴裡真的會越嚼越香，實在是很迷人

菜盤也很新鮮漂亮，肌膚都是原型食物，吃得到美味也吃得到健康

我就很愛帶我的小寶貝來享受汆牛鍋物料理，讓她從小就當個懂吃的小吃貨

汆牛溫體牛是本土現切溫體牛，端上桌之前都是師傅手工鮮切的

肉的部位都是精選的，厚薄度也是黃金比例，稍微涮過變粉紅色就超好吃

肉燥飯真的很銷魂，充滿阿嬤家的古早味，是台灣的味道也是懷念的味道

上週親友從國外回來，問我新北美食和新北火鍋推薦，我真的推薦蘆洲美食汆牛 !

汆牛牛肉熱炒料理蔥爆牛肉的牛肉片軟嫩入味

鮮甜洋蔥和青蔥帶著微辣的滋味，吃起來鹹淡剛剛好

不用配飯就很好吃，當然配飯的話根本是白飯殺手等級的

三杯塔香炒牛筋是我們另外單點的，因為看到旁邊桌的客人吃的超香，我就原地+1

軟軟QQ的牛筋果然美味，我的小寶貝吃的很有滋味，肯定是老饕不會想錯過的好味道

溫體牛肉火鍋的迷人之處就是湯頭，原本就很鮮甜的牛肉湯，煮什麼都特別好吃

煮出來的蔬菜小朋友也大口大口的吃，這迷人的湯頭真是讓大人小孩都無法抗拒

老闆娘服務很親切用心，主動教我們涮出最美味的牛肉

粉粉嫩嫩就是最剛好的夢幻口感，放上舌尖牛肉香氣瞬間炸出來

小朋友要吃的可以煮熟一點，新鮮的牛肉全熟也很好吃，肉香和肉汁都還在

我真的發自內心要說一句好吃死了 !!!!!!!!

今年聖誕節大餐和跨年餐廳還沒訂好的朋友，想要吃鍋聚餐的話，現在就可以訂位訂起來

能不能訂到我不敢保證，但美味程度我可以跟你保證，汆牛就是台北溫體牛火鍋天花板等級的

汆牛 溫體牛肉火鍋

電話: (02) 8286-0002

地址: 新北市蘆洲區長樂路38號

營業時間: 週四～週一 11:00~15:00、17:00~22:00， 週三 17:00~22:00 (週二公休)

粉絲團: https://bit.ly/46KzO2C

IG: https://bit.ly/3QwtlCA

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