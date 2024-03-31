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《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/CP值高/會議旅遊休閒皆宜 in -『北京龍城華美達酒店』 Iven の窩-分享生命中的美好

2024-03-31 00:20:55 Ivenの窩 人氣：1,268
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：497篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 中國

《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

《2024/3月北京之旅》第一部曲北京五星級飯店 『北京龍城

▲因為疫情肆虐，睽別四年多，终於要出國了，2024.03.20 踏上為期五天的 北京之旅」《2024/3月北京之旅》第一部曲北京五星級飯店 『北京龍城

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傍晚到達北京機場，機場超大，領行李還要改搭地鐵去第二站，簡直有如劉姥姥逛大觀園。《2024/3月北京之旅》第一部曲北京五星級飯店 『北京龍城
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▲說著一口標準流利好聽的北京話，大陸導遊劉洋先生來近機，在前往飯店途中，跟我們介紹北京風土民情，注意事項。《2024/3月北京之旅》第一部曲北京五星級飯店 『北京龍城

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▲北京都會高樓建築上，閃亮著"我愛北京"的迷人的夜景迎賓。《2024/3月北京之旅》第一部曲北京五星級飯店 『北京龍城

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到飯店途中，貼心的導遊，讓我們在飯店附近的小吃店，下車買小吃。

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▲在車上導遊叮嚀大家，說北京比較乾燥，要多喝水多吃水果，所以我們在雜貨店買了很多水果，再在隔壁的羊肉小吃店，買大餅卷肉，帶回飯店吃；餐點現點現做，等待餐點中，對於他們用塑膠袋套在大碗公上，熱湯放在塑膠碗上食用，很不以為然，這麼懶得洗碗? 這樣可是有健康及環保的疑慮。《2024/3月北京之旅》第一部曲北京五星級飯店 『北京龍城

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大餅卷肉很大一個，人民幣11元，裡面就碎肉加些青菜，吃起來很鹹，很飽足，趕緊吃隔壁水果攤買的水梨解渴，水梨甜又多汁，很是不錯哦。《2024/3月北京之旅》第一部曲北京五星級飯店 『北京龍城

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▲晚上入住的「北京龍城華美達酒店」這次北京之旅，都住在這裡，實在太方便了。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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「北京龍城華美達酒店」酒店是美國溫德姆酒店集團（WYNDHAM HOTEL GROUP) 旗下的商務酒店，位於京藏（G6）高速公路北清路出口西側，距市中心、首都國際機場、著名旅游景點如長城、十三陵、香山、頤和園、國家體育場、國家會議中心、中關村軟件園、中關村生命科學園、小米移動互聯網產業園及上地等均在半小時車程之內。全酒店無線網絡全覆蓋，酒店擁有擁有大約344間各類寬敞的高級房、豪華房；蜀香閣中餐廳，就餐選擇丰富提供川、粵、淮陽等多種融合菜；酒店配套設施齊全，包括具有專業足療、水療中心等，與龍城溫德姆酒店共享康樂中心，室內外網球場，桑拿、蒸汽按摩，是會議、旅遊及休閒的放鬆好住處。

(《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/http://ramadabeijingnorth.ramadahotel.top/)
《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

▲飯店夜景的視野，酒店位於昌平區昌平路，對面是華北電力大學 。

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▲好幾層高的巨大水晶燈垂下，金碧輝煌白色的裝潢，整個大廳高雅華麗。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲1樓旁一層層的深度廊道，讓人驚豔。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲辨完入住手續，我們搭電梯上來5樓住宿房間，我背後的深邃長廊，見證這裡的房間超多的。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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這裡的飯店超大的，所以房間也很大，設施也很豪華，二個超大床鋪，大電視、貴妃椅，整個是豪華的住宿品質，上網查了一下他們雙人大床的價格，以台灣的品質來說，他們算是很親民價呢。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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有主管辦公桌規格的書桌。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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插電水壺、水杯、咖啡包、茶包都乾淨齊備。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲衣帽間有浴袍、紙拖鞋、待洗衣物袋等等...竟然有個保管箱。

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▲浴室超大間，浴缸、淋浴設備都有，洗漱用品、吹風機、大小浴巾、洗漱用品更齊全，應有盡有，跟本用不到自備的。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲早上Morning Call，梳洗後下樓覓食，在餐廳前，發現這間美麗的小客廳室，這趟行程太趕，都沒好好坐下來享受悠閒時光。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲飯店的唯一餐廳：蜀香閣中餐廳《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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蜀香閣中餐廳，場地寬敞，佈置高雅舒適，用餐位置很多。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲最愛這個靠窗，有竹林為屏的位置，來晚了可坐不到。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲飯店提供豐富的川、粵、淮陽等多種融合的中式菜餚，應有盡有，而且每天都有變換菜式，讓人恨不得有多幾個胃來享用，唯一可惜的是，咖啡太苦，品質不OK。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

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▲2024年的3月，我們在北京之旅，五天四夜的住宿：  『北京龍城華美達酒店，交通上離首都國際機場、著名旅游景點如長城、十三陵、香山、頤和園、國家體育場、國家會議中心、中關村軟件園、中關村生命科學園、小米移動互聯網產業園等景點，均在半小時車程之內；飯店住宿房間超大，蜀香閣中式餐廳，料理豐富品項多，全區的WIFI提供，有康樂、足療、水療中心，以及室內外網球場等，配套設施齊全，是會議、旅遊，以及休閒的好住宿；只能說整個是大氣派的景象，給人很不錯的印象，特地寫來分享。《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/

 

  『北京龍城華美達酒店
地       址：北京昌平區昌平路319號 
電       話：020-86007566
官網：《北京住宿》2024/3月北京之旅第一部曲/北京五星級飯店/http://ramadabeijingnorth.ramadahotel.top/

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北京之旅 Iven の窩分享生命中的美好 北京住宿推薦 北京五星級飯店 北京龍城華美達酒店
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