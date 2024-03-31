會發現這間火鍋真的是路過發現

因為新開幕不久，餐廳燈光的亮度很亮

因此吸引我的目光

壹之壹日式鍋物

星期五下班日就是吃美食的好時光

我們是今天晚上第一組來用餐的客人

新裝潢的新店就是明亮乾淨

服務人員知道我們是第一次來用餐還很親切的介紹用餐方式喔!

採一人一鍋

一個人也可以享用鴛鴦鍋喔!

所有的湯頭除了日式和風湯，其餘的湯頭都要加價

選好你想吃的餐點

餐廳使用QR碼點餐

最後上面會秀出今天用餐的價格

和所有你點餐的明細表

只要確定餐點沒有問題按確定送出及可

餐廳的服務人員就會開始幫你準備囉!

醬料區

保持的非常的乾淨

所有的醬料都標註的非常清楚

最特別的居然有香菜耶!

醃蘿蔔、大頭菜

都是可以自取無限享用

看似普通，2款醃漬物都很脆口、味道也很清爽

開胃、單吃、轉換口味都很適合

水果、餅乾也是想吃都可以拿

研磨熱咖啡、可可

冰烏龍、綠茶、柳澄汁、蘋果汁

都可以免費飲用

連玻璃瓶裝的可樂、芬達、雪碧

餐廳也是大方請大家喝

不另收費

滷鴨血 50元

吃火鍋的時候只要有鴨血我幾乎都會加點

是的~火鍋時刻我就是一個鴨血控

他們家的鴨血是已經滷好不一定要入火鍋煮，上桌就可以吃了!

很燙喔~而且鴨血粉嫩會噴汁，吃的時候要小心

滷的非常入味，鴨血吃的到麻辣鍋湯汁香

太迷人了~下次來吃一定要吃他們家的麻辣鍋

台灣梅花豬套餐 379元

日式和風鍋

日式和風的湯頭都是淡到不能再淡

這裡的日式湯頭真的有昆布香甜、久滾不死鹹

好好喝喔~

而且煮食材還能保有食材的原味，這湯頭我喜歡!

主食：雞蛋

另有王子麵、白飯、冬粉可選

只有選擇讚岐烏龍麵需加價15元

綜合蔬菜盤

餐廳的菜盤不但排很整齊

配色似乎也很講究

原形食蔬和加工食品比例約8:2

蔬菜的量不一定多但給很多不同的種類的食蔬喔!

蔬菜盤清空的時候才發現盤上有店家的名字

看來這盤子可是特別訂做的

所有的肉片都是現點現場立馬切片

新鮮衛生看的見!

主餐：台灣梅花豬

豬肉的油花分佈很美麗

肉片也不會切的太薄

肉的柔嫩度比我預想中的高喔!

至於個人最怕的豬腥味嘛...

有那麼一點點但是可接受的範圍

這樣的價位拿出這樣的品質是很OK的喔!

培根豬五花套餐 479元

起司牛奶鍋 +80元

起司在牛奶鍋滾的時候再放入鍋內喔!

來來來~~~這裡的起司牛奶鍋真的超無敵讚的啦!

才上桌就聞的到濃濃的奶香味

湯的濃郁但喝來非常順口

加入高湯滾了多次也不會油水分離，很厲害的呢!

主食：白飯

主餐：培根豬五花

如果跟梅花豬相比

個人覺得它略遜一籌，因為它的豬腥味不但比較重

肉片都帶有一條筋...個人很不愛肉片帶筋的

因為這樣整體肉片的品質都會下滑

柔嫩的程度也比沒有比梅花豬強大多少

鯛魚 80元

好友是魚控吃火鍋必要有魚片

鯛魚有用碎冰保鮮

魚片的亮澤度、新鮮度、厚度都很好

好友說+80元可以吃到6片很划算喔!

吃飽喝足時

別忘了來上一隻牛奶霜淇淋

這牛奶霜淇淋吃起來不但奶味十足

還帶有一點牛奶糖的感覺

好吃耶~本人吃了2隻喔!

餐廳很大方

只要你留下五星好評就送你一份美國去骨牛小排

但我們今天真的已經飽到頂胃了

吃不下了啦~

下次來嚐店家的單人鴛鴦鍋時，再來好好嗑肉吧!

店址：新北市板橋區雙十路二段42-5號

平日中午是不營業的喔!

平日17:00~23:00

假日11:30~23:00

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