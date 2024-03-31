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板橋火鍋|壹之壹日式鍋物，漬物、水果、餅乾、牛奶霜淇淋、飲料皆無限享用喔!起司牛奶、日式和風湯頭都超讚!

2024-03-31 10:30:48 纖茹 人氣：107
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窩客好文

纖茹

發表篇數：108篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：壹之壹日式鍋物
place新北市板橋區雙十路二段42-5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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板橋美食|壹之壹日式鍋物

會發現這間火鍋真的是路過發現

因為新開幕不久，餐廳燈光的亮度很亮

因此吸引我的目光

板橋美食|壹之壹日式鍋物

壹之壹日式鍋物

星期五下班日就是吃美食的好時光

我們是今天晚上第一組來用餐的客人

板橋美食|壹之壹日式鍋物

新裝潢的新店就是明亮乾淨

服務人員知道我們是第一次來用餐還很親切的介紹用餐方式喔!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

採一人一鍋

一個人也可以享用鴛鴦鍋喔!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

所有的湯頭除了日式和風湯，其餘的湯頭都要加價

選好你想吃的餐點

板橋美食|壹之壹日式鍋物

餐廳使用QR碼點餐

板橋美食|壹之壹日式鍋物

最後上面會秀出今天用餐的價格

和所有你點餐的明細表

板橋美食|壹之壹日式鍋物

只要確定餐點沒有問題按確定送出及可

餐廳的服務人員就會開始幫你準備囉!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

醬料區

保持的非常的乾淨

板橋美食|壹之壹日式鍋物

所有的醬料都標註的非常清楚

最特別的居然有香菜耶!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

醃蘿蔔、大頭菜

都是可以自取無限享用

看似普通，2款醃漬物都很脆口、味道也很清爽

開胃、單吃、轉換口味都很適合

水果、餅乾也是想吃都可以拿

板橋美食|壹之壹日式鍋物

研磨熱咖啡、可可

冰烏龍、綠茶、柳澄汁、蘋果汁

都可以免費飲用

板橋美食|壹之壹日式鍋物

連玻璃瓶裝的可樂、芬達、雪碧

餐廳也是大方請大家喝

不另收費

板橋美食|壹之壹日式鍋物

滷鴨血 50元

吃火鍋的時候只要有鴨血我幾乎都會加點

是的~火鍋時刻我就是一個鴨血控

他們家的鴨血是已經滷好不一定要入火鍋煮，上桌就可以吃了!

很燙喔~而且鴨血粉嫩會噴汁，吃的時候要小心

滷的非常入味，鴨血吃的到麻辣鍋湯汁香

太迷人了~下次來吃一定要吃他們家的麻辣鍋

板橋美食|壹之壹日式鍋物

台灣梅花豬套餐 379元

日式和風鍋

日式和風的湯頭都是淡到不能再淡

這裡的日式湯頭真的有昆布香甜、久滾不死鹹

好好喝喔~板橋火鍋|壹之壹日式鍋物，漬物、水果、餅乾、牛奶霜淇淋、飲料

而且煮食材還能保有食材的原味，這湯頭我喜歡!

主食：雞蛋

另有王子麵、白飯、冬粉可選

只有選擇讚岐烏龍麵需加價15元

板橋美食|壹之壹日式鍋物

綜合蔬菜盤

餐廳的菜盤不但排很整齊

配色似乎也很講究

原形食蔬和加工食品比例約8:2

蔬菜的量不一定多但給很多不同的種類的食蔬喔!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

蔬菜盤清空的時候才發現盤上有店家的名字

看來這盤子可是特別訂做的

板橋美食|壹之壹日式鍋物

所有的肉片都是現點現場立馬切片

新鮮衛生看的見!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

主餐：台灣梅花豬

豬肉的油花分佈很美麗

肉片也不會切的太薄

板橋美食|壹之壹日式鍋物

肉的柔嫩度比我預想中的高喔!

至於個人最怕的豬腥味嘛...

有那麼一點點但是可接受的範圍

這樣的價位拿出這樣的品質是很OK的喔!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

培根豬五花套餐 479元

起司牛奶鍋 +80元

起司在牛奶鍋滾的時候再放入鍋內喔!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

來來來~~~這裡的起司牛奶鍋真的超無敵讚的啦!

才上桌就聞的到濃濃的奶香味

湯的濃郁但喝來非常順口

加入高湯滾了多次也不會油水分離，很厲害的呢!

主食：白飯

板橋美食|壹之壹日式鍋物

主餐：培根豬五花

如果跟梅花豬相比

個人覺得它略遜一籌，因為它的豬腥味不但比較重

板橋美食|壹之壹日式鍋物

肉片都帶有一條筋...個人很不愛肉片帶筋的

因為這樣整體肉片的品質都會下滑

柔嫩的程度也比沒有比梅花豬強大多少

板橋美食|壹之壹日式鍋物

鯛魚 80元

好友是魚控吃火鍋必要有魚片

鯛魚有用碎冰保鮮

板橋美食|壹之壹日式鍋物

魚片的亮澤度、新鮮度、厚度都很好

好友說+80元可以吃到6片很划算喔!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

吃飽喝足時

別忘了來上一隻牛奶霜淇淋

板橋美食|壹之壹日式鍋物

這牛奶霜淇淋吃起來不但奶味十足

還帶有一點牛奶糖的感覺

好吃耶~本人吃了2隻喔!

板橋美食|壹之壹日式鍋物

餐廳很大方

只要你留下五星好評就送你一份美國去骨牛小排

但我們今天真的已經飽到頂胃了

吃不下了啦~

下次來嚐店家的單人鴛鴦鍋時，再來好好嗑肉吧!

店址：新北市板橋區雙十路二段42-5號

平日中午是不營業的喔!

平日17:00~23:00

假日11:30~23:00

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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