宜蘭美食，必吃宜蘭蔥油餅，

Bunny最愛的蔥油餅是曾經分享過的

【宜蘭美食】礁溪 柯氏蔥油餅

排隊小吃名店 / 銅板價 觀光必吃

一試成主顧，吃過就回不去了～



在Youtube看了Joeman的蔥油餅對決，

Bunny被影片介紹的第一間蔥油餅燒到，

就為位於宜蘭頭城的『頂埔阿嬤蔥油餅』，

Bunny去沒多久，如今換了新店面，

搬往巷內約5公尺距離而已，

可自行參考Google地圖上的網友評論照片



前往當天下雨，排隊的人潮不多，

等待時Bunny被一旁的飲料櫃吸引，

有販售奶茶、紅茶，

小孩才做選擇，

Bunny直接各來一杯，

兩種都是偏微甜的古早滋味，

很合Bunny的味蕾，大推～～

更新：2024/3 採瓶裝販售，

奶茶 NT$ 20、紅茶 NT$ 15



蔥油餅 NT$ 30，

蔥油餅加蛋 NT$ 45，

蔥油餅雙蛋 NT$ 55，

阿嬤蔥油餅的製作和柯氏蔥油餅大同小異，

外表幾乎看不出差別，

大多數的人吃蔥油餅都會加蛋，

若不加蛋一定要事先說喔～



剛出爐的蔥油餅相當燙手，

不過Bunny就愛這種燙手感覺，

畢竟蔥油餅冷了之後多少會有油味，

所以Bunny偏好一入手就開吃



沾醬的部分對於重口味的Bunny來說是適中，

感覺餅皮比較扎實，越嚼越香，

不過和內餡一起入口，會有種內餡吃光了還在吃餅皮的感覺



內餡雞蛋與青蔥的搭配，

吃起來很有家常味的FU～

不過當天吃到的蛋比較熟，

若保有些濕潤度一定更好吃～



『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

頂埔阿嬤蔥油餅 | Facebook



地址：

宜蘭縣頭城鎮三和路18號

電話：

039-789-234

營業時間：

平日 09:00–18:00

假日 08:00–18:00

文章標籤