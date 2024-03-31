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【宜蘭美食】頂埔阿嬤蔥油餅 / 頭城必吃排隊美食 炸蛋蔥油餅 / 銅板美食推薦

2024-03-31 14:13:28 Bunny 人氣：103
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窩客好文

Bunny

發表篇數：405篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：頂埔啊嬤蔥油餅
phone03-9789234
place宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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IMN_01660_調整大小.jpg

宜蘭美食必吃宜蘭蔥油餅
Bunny最愛的蔥油餅是曾經分享過的
【宜蘭美食】礁溪 柯氏蔥油餅 
排隊小吃名店 / 銅板價 觀光必吃
一試成主顧，吃過就回不去了～

【宜蘭美食】頂埔阿嬤蔥油餅 / 頭城必吃排隊美食 炸蛋蔥油餅
在Youtube看了Joeman的蔥油餅對決，
Bunny被影片介紹的第一間蔥油餅燒到，
就為位於宜蘭頭城的『頂埔阿嬤蔥油餅』，
Bunny去沒多久，如今換了新店面，
搬往巷內約5公尺距離而已，
可自行參考Google地圖上的網友評論照片

IMN_01670_調整大小.jpg
前往當天下雨，排隊的人潮不多，
等待時Bunny被一旁的飲料櫃吸引，
有販售奶茶、紅茶，
小孩才做選擇，
Bunny直接各來一杯，
兩種都是偏微甜的古早滋味，
很合Bunny的味蕾，大推～～
更新：2024/3 採瓶裝販售，
奶茶 NT$ 20、紅茶 NT$ 15

IMN_01672_調整大小.jpg
蔥油餅 NT$ 30，
蔥油餅加蛋 NT$ 45，
蔥油餅雙蛋 NT$ 55，
阿嬤蔥油餅的製作和柯氏蔥油餅大同小異，
外表幾乎看不出差別，
大多數的人吃蔥油餅都會加蛋，
若不加蛋一定要事先說喔～

IMN_01680_調整大小.jpg
剛出爐的蔥油餅相當燙手，
不過Bunny就愛這種燙手感覺，
畢竟蔥油餅冷了之後多少會有油味，
所以Bunny偏好一入手就開吃

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沾醬的部分對於重口味的Bunny來說是適中，
感覺餅皮比較扎實，越嚼越香，
不過和內餡一起入口，會有種內餡吃光了還在吃餅皮的感覺

IMN_01690_調整大小.jpg
內餡雞蛋與青蔥的搭配，
吃起來很有家常味的FU～
不過當天吃到的蛋比較熟，
若保有些濕潤度一定更好吃～

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『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

 

頂埔阿嬤蔥油餅 | Facebook

地址：
宜蘭縣頭城鎮三和路18號

電話：
039-789-234

營業時間：
平日 09:00–18:00
假日 08:00–18:00

文章標籤
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