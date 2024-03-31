這家是全台首創生啤用古早味的紅茶冰袋裝外帶〔 酒食棲居酒屋 〕餐點多樣美味用心，老闆待客親切熱情，很多熟客都跟朋友一樣呢。【文末提供店家資訊/菜單】
👣〔 酒食棲居酒屋 〕交通
◆ GOOGLE定位連結：https://maps.app.goo.gl/srofeYjTo4z7Kaen8
◆ 位於公益路上的小巷內，從台中銀行這條走進去右手邊。
👣〔 酒食棲居酒屋 〕環境
◆ 從門口開始就充滿濃厚的日式風格，紅燈籠、鳥居造型的大門口等，很有特色。
入內桌位數不多，建議提前訂位，也有提供包廂式的座位喔。
冷藏漁獲乾淨明亮，一目瞭然，也有提供飲料跟酒水等。
👣〔 酒食棲居酒屋 〕餐點
▫️用餐會先送上招待的兩樣小菜，小魚乾菜圃非常辣，超過癮！
📌生菜沙拉/佃煮丁香$120
▫️沙拉我們選的是胡麻醬，因為店家說他們特製的胡麻醬是低卡的，那當然要試試看囉，醬汁吃起來確實比一般胡麻醬更加清爽，把番茄切丁很好入口。
▫️佃煮丁香煮到非常鹹香入味的丁香魚，蛋白質鈣質補滿，非常下酒。
📌手作雞肉串$55（1入） 📌香嫩雞翅$50（1入）
📌明太子雞翅$170（2入）
▫️手作雞肉串幾乎是到居酒屋必點，烤到表面微脆，搭配生蛋黃非常口感更加滑順。
雞翅雞皮烤出漂亮的金黃焦黃，肉質保留嫩度，明太子是塞在雞翅裡面的，帶有辣度的明太子與雞肉相互輝映。
📌三色丼$550
▫️個人認為超級划算的一碗，裡面有鮪魚泥、蟹膏、鮭魚卵，鮪魚泥是手工現點現刮，經過師傅細心把筋膜挑掉，保留細緻的魚肉口感。蟹膏擠到滿滿滿，在日式料理店一個小小的蟹膏壽司就要上百元，這邊擠超多還不划算嗎！
醋飯口感濕潤有彈性，一碗可以享用到三種不同海鮮太幸福，尤其是蟹膏非常鮮美。
📌鮭魚全長$160（可生食或炙燒）
📌紋甲花枝$100（可生食或炙燒）
▫️人氣餐點鮭魚全長真的很長，厚度切的也很大方，軟嫩鮮美。有著精細刀工的紋甲花枝，無腥味，口感爽脆。
📌香魚甘露煮$250
▫️當天我最愛的一道，愛到差點多點一隻外帶回家！在日本很常見的家常菜，在台灣做的人不多，大概是因為前置作業比較繁瑣，料理入味，骨酥肉嫩、整條都能吃，最讚的就是超級大塊的香魚卵，入口觸電般的口感，出現就是王炸！
📌焗烤海大蝦$220
▫️大的上桌我以為是兩隻，結果是對半切的海大蝦，肉質鮮甜彈嫩, 再加入乳酪絲烘烤上色，色香味俱全。
📌鹹豬肉$180
▫️皮Q肉嫩的鹹豬肉是喜歡台式口味的最讚下酒菜，本來看到有點半透明的肥肉有點怕怕的，結果入口完全沒有肥膩感，很可以喔。
👣〔 酒食棲居酒屋 〕優惠活動
⭐️生啤平日6折，一杯只要90元。
👣〔 酒食棲居酒屋 〕店家資訊
★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★
📍台中市西區大同街291號
📍17:30–00:30 最後點餐23:30（週一公休）
📍04 2323 5899
📍FB官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552806898078
👣〔 酒食棲居酒屋 〕菜單
（串燒類價格皆為一串）
👣 更多美食分享
🔍 黛咪Facebook 🔍 https://www.facebook.com/demifoodie
🔍 黛咪Instagram 🔍 https://www.instagram.com/demi.foodie