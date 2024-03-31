這家是全台首創生啤用古早味的紅茶冰袋裝外帶〔 酒食棲居酒屋 〕餐點多樣美味用心，老闆待客親切熱情，很多熟客都跟朋友一樣呢。【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 酒食棲居酒屋 〕交通

👣〔 酒食棲居酒屋 〕環境

◆ 從門口開始就充滿濃厚的日式風格，紅燈籠、鳥居造型的大門口等，很有特色。

入內桌位數不多，建議提前訂位，也有提供包廂式的座位喔。

冷藏漁獲乾淨明亮，一目瞭然，也有提供飲料跟酒水等。

👣〔 酒食棲居酒屋 〕餐點

▫️用餐會先送上招待的兩樣小菜，小魚乾菜圃非常辣，超過癮！

📌生菜沙拉/佃煮丁香$120

▫️沙拉我們選的是胡麻醬，因為店家說他們特製的胡麻醬是低卡的，那當然要試試看囉，醬汁吃起來確實比一般胡麻醬更加清爽，把番茄切丁很好入口。

▫️佃煮丁香煮到非常鹹香入味的丁香魚，蛋白質鈣質補滿，非常下酒。

📌手作雞肉串$55（1入） 📌香嫩雞翅$50（1入）

📌明太子雞翅$170（2入）

▫️手作雞肉串幾乎是到居酒屋必點，烤到表面微脆，搭配生蛋黃非常口感更加滑順。

雞翅雞皮烤出漂亮的金黃焦黃，肉質保留嫩度，明太子是塞在雞翅裡面的，帶有辣度的明太子與雞肉相互輝映。

📌三色丼$550

▫️個人認為超級划算的一碗，裡面有鮪魚泥、蟹膏、鮭魚卵，鮪魚泥是手工現點現刮，經過師傅細心把筋膜挑掉，保留細緻的魚肉口感。蟹膏擠到滿滿滿，在日式料理店一個小小的蟹膏壽司就要上百元，這邊擠超多還不划算嗎！

醋飯口感濕潤有彈性，一碗可以享用到三種不同海鮮太幸福，尤其是蟹膏非常鮮美。

📌鮭魚全長$160（可生食或炙燒）

📌紋甲花枝$100（可生食或炙燒）

▫️人氣餐點鮭魚全長真的很長，厚度切的也很大方，軟嫩鮮美。有著精細刀工的紋甲花枝，無腥味，口感爽脆。

📌香魚甘露煮$250

▫️當天我最愛的一道，愛到差點多點一隻外帶回家！在日本很常見的家常菜，在台灣做的人不多，大概是因為前置作業比較繁瑣，料理入味，骨酥肉嫩、整條都能吃，最讚的就是超級大塊的香魚卵，入口觸電般的口感，出現就是王炸！

📌焗烤海大蝦$220

▫️大的上桌我以為是兩隻，結果是對半切的海大蝦，肉質鮮甜彈嫩, 再加入乳酪絲烘烤上色，色香味俱全。

📌鹹豬肉$180

▫️皮Q肉嫩的鹹豬肉是喜歡台式口味的最讚下酒菜，本來看到有點半透明的肥肉有點怕怕的，結果入口完全沒有肥膩感，很可以喔。

👣〔 酒食棲居酒屋 〕優惠活動

⭐️生啤平日6折，一杯只要90元。

👣〔 酒食棲居酒屋 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

📍台中市西區大同街291號

📍17:30–00:30 最後點餐23:30（週一公休）

📍04 2323 5899

📍FB官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552806898078

👣〔 酒食棲居酒屋 〕菜單

（串燒類價格皆為一串）

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