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潔西麻的美食日記─【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)(2024年上半年新菜色)

2024-03-31 21:45:41 潔西貝比的生活小事 人氣：103
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：464篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：喫茶趣(新竹愛買店)
phone03-5728345
place新竹市東區公道五路二段469號1樓
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)  

好久沒來喫茶趣用餐

週末問了一下女兒想吃什麼

她說想來喫茶趣

於是就帶著女兒來

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

一樣是來到公道五愛買店

因為這裡停車很方便

不論是開車或是騎車

很快就能停好車子進去用餐

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

這次來用餐發現菜單更新了

用很亮的黃色當封面

裡面的餐點特色跟過去差不多

有一些品項略為改變而已

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

菜單的頁數不多

內容變為更簡單的點餐方式

像這頁的喫茶套膳是469元+10%

主食有12種可選

其它附餐也是跟以前差不多

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

還有素食餐點與麵類套膳

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

不想吃套餐的話

也能在這頁點想吃的主食

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

飲料類

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

新菜色介紹

這是蔬菜沙拉

單點230元+10%

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

還有茶點加價購

這些很適合家庭用餐來加點

覺得套餐吃不飽的話

點幾樣茶點來搭配會剛剛好飽足

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

然後點餐方式已經不是人工了

而是用QR code掃碼點餐

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

點完餐陸續送來飲品

入座後會先送來熱茶

然後是這杯綠茶岩鹽醋飲

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)  

點餐項目裡面還可以要求飲料先送

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)  

女兒點的913茶王冰淇淋奶茶

其實這是潔西麻套餐裡的飲料

跟女兒那份套餐的飲料互換

這樣就不用加價

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

這些是套餐附餐部份

包含熱茶 醋飲 沙拉 山藥 雲吞湯

以及先出餐的QQ奶茶

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

沙拉跟綠茶梅醬山藥的醬汁都是酸甜味的

非常開胃

但二者的酸甜汁又有點不太一樣

沙拉裡不是和風醬了

是很好吃的酸酸甜甜的很像醋飲的醬汁

如果加上冰塊用來喝的話也會很好喝那樣

這個山藥也很特殊

山藥刨成細絲口感

滑滑脆脆的

沾著梅醬一起吃很像甜品

第一次吃到不是鹹味的山藥

山藥跟梅醬意外的很搭很好吃

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

這一整套是這次潔西麻點的阿薩姆月亮軟排套膳580元+10%

所有附餐是固定的

不像以前有三樣能選

開胃飲是綠茶岩鹽醋飲

前菜是綠茶梅醬山藥

配菜是包種南瓜花椰

主菜是阿薩姆月亮軟排

主食是美人山珍海味拌飯

湯品是碧螺春干貝雲吞湯

這些食物都煮的很軟很好入口

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

這碗餛飩湯以前是餛飩與小白菜

現在是小干貝與餛飩

還加了薑絲提味

剛送餐來的時候趁熱喝

非常好喝的一碗湯 

20.jpg

套餐裡的這碗素食美人山珍海味拌飯非常好吃

裡面的素肉醬炒的很夠味

加上最上面的木鱉果素鬆與薄切小黃瓜片

在吃飯的時候不覺得是在吃素食

很像真的肉醬拌飯

21.jpg

主菜的軟排也燉的很軟爛

喜歡脆脆口感的人可以連軟排一起咀嚼

但是要咀嚼到細一點再吞唷

其它還有加了栗子與鵪鶉蛋 紅蘿蔔

整體很不錯

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

女兒點的喫茶套膳

主食是她最愛吃的天廬捲豬肉

前菜的沙拉是這份套餐的

【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)

配菜則選了素米豆茶油豆腐

味道跟以前差不多

23.jpg

女兒的飯後點選了913茶王冰淇淋

24.jpg

潔西麻的飯後甜點是紅茶梅醬桂圓蛋糕

22.jpg

口感像布朗尼蛋糕的口感

但是偏向濕軟

上面的核桃與桂圓肉都很好吃

梅醬不會太過明顯

所以蛋糕的味道沒跑掉

算是一份好吃的蛋糕

25.jpg

帳單封面

這次來吃飯的感覺是CP值降低了

因為餐點的所有品項都漲價

但是內容卻沒有提升很多

不過值得安慰的是東西變好吃

最可惜的是竟然將鬆餅這個品項刪除了

女兒這次來就是想吃鬆餅的

以後想吃鬆餅要去別的地方尋找了

累的是潔西麻@@

要來好好搜尋好吃鬆餅的咖啡廳了

26.jpg

二個人結帳1154元

雖然店家的改變不至於讓潔西麻不再來

但可能會拉長時間才會再來

還是很推薦他們家的餐點

畢竟是好吃的餐食

簡單的食記分享給大家

 

店家資訊：

天仁喫茶趣官網

天仁喫茶趣

新竹愛買店電話:(03)5728345

新竹愛買店地址:新竹市東區公道五路二段469號一樓(新竹愛買量販店)

 

 

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