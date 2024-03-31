好久沒來喫茶趣用餐

週末問了一下女兒想吃什麼

她說想來喫茶趣

於是就帶著女兒來了

一樣是來到公道五愛買店

因為這裡停車很方便

不論是開車或是騎車

很快就能停好車子進去用餐

這次來用餐發現菜單更新了

用很亮的黃色當封面

裡面的餐點特色跟過去差不多

有一些品項略為改變而已

菜單的頁數不多

內容變為更簡單的點餐方式

像這頁的喫茶套膳是469元+10%

主食有12種可選

其它附餐也是跟以前差不多

還有素食餐點與麵類套膳

不想吃套餐的話

也能在這頁點想吃的主食

飲料類

新菜色介紹

這是蔬菜沙拉

單點230元+10%

還有茶點加價購

這些很適合家庭用餐來加點

覺得套餐吃不飽的話

點幾樣茶點來搭配會剛剛好飽足

然後點餐方式已經不是人工了

而是用QR code掃碼點餐

點完餐陸續送來飲品

入座後會先送來熱茶

然後是這杯綠茶岩鹽醋飲

點餐項目裡面還可以要求飲料先送

女兒點的913茶王冰淇淋奶茶

其實這是潔西麻套餐裡的飲料

跟女兒那份套餐的飲料互換

這樣就不用加價

這些是套餐附餐部份

包含熱茶 醋飲 沙拉 山藥 雲吞湯

以及先出餐的QQ奶茶

沙拉跟綠茶梅醬山藥的醬汁都是酸甜味的

非常開胃

但二者的酸甜汁又有點不太一樣

沙拉裡不是和風醬了

是很好吃的酸酸甜甜的很像醋飲的醬汁

如果加上冰塊用來喝的話也會很好喝那樣

這個山藥也很特殊

山藥刨成細絲口感

滑滑脆脆的

沾著梅醬一起吃很像甜品

第一次吃到不是鹹味的山藥

山藥跟梅醬意外的很搭很好吃

這一整套是這次潔西麻點的阿薩姆月亮軟排套膳580元+10%

所有附餐是固定的

不像以前有三樣能選

開胃飲是綠茶岩鹽醋飲

前菜是綠茶梅醬山藥

配菜是包種南瓜花椰

主菜是阿薩姆月亮軟排

主食是美人山珍海味拌飯

湯品是碧螺春干貝雲吞湯

這些食物都煮的很軟很好入口

這碗餛飩湯以前是餛飩與小白菜

現在是小干貝與餛飩

還加了薑絲提味

剛送餐來的時候趁熱喝

非常好喝的一碗湯

套餐裡的這碗素食美人山珍海味拌飯非常好吃

裡面的素肉醬炒的很夠味

加上最上面的木鱉果素鬆與薄切小黃瓜片

在吃飯的時候不覺得是在吃素食

很像真的肉醬拌飯

主菜的軟排也燉的很軟爛

喜歡脆脆口感的人可以連軟排一起咀嚼

但是要咀嚼到細一點再吞唷

其它還有加了栗子與鵪鶉蛋 紅蘿蔔

整體很不錯

女兒點的喫茶套膳

主食是她最愛吃的天廬捲豬肉

前菜的沙拉是這份套餐的

配菜則選了素米豆茶油豆腐

味道跟以前差不多

女兒的飯後點選了913茶王冰淇淋

潔西麻的飯後甜點是紅茶梅醬桂圓蛋糕

口感像布朗尼蛋糕的口感

但是偏向濕軟

上面的核桃與桂圓肉都很好吃

梅醬不會太過明顯

所以蛋糕的味道沒跑掉

算是一份好吃的蛋糕

帳單封面

這次來吃飯的感覺是CP值降低了

因為餐點的所有品項都漲價

但是內容卻沒有提升很多

不過值得安慰的是東西變好吃

最可惜的是竟然將鬆餅這個品項刪除了

女兒這次來就是想吃鬆餅的

以後想吃鬆餅要去別的地方尋找了

累的是潔西麻@@

要來好好搜尋好吃鬆餅的咖啡廳了

二個人結帳1154元

雖然店家的改變不至於讓潔西麻不再來

但可能會拉長時間才會再來

還是很推薦他們家的餐點

畢竟是好吃的餐食

簡單的食記分享給大家

店家資訊：

天仁喫茶趣官網

天仁喫茶趣

新竹愛買店電話:(03)5728345

新竹愛買店地址:新竹市東區公道五路二段469號一樓(新竹愛買量販店)

延伸閱讀:

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】Morimori Yakiniku森森燒肉(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】STARBUCKS星巴克(芎林文德門市)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】客美多咖啡(コメダ珈琲店)(新竹公道店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】伊勢路-勝勢日式豬排

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】小鎮的巷弄美食餐廳-->東風南喃 咖啡 甜點

潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】新美珍古早味布丁蛋糕

潔西麻的美食日記─【新竹/北區】王子神谷 おうじかみや日式厚鬆餅(新竹城隍店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】手工製作花生糯米腸、香腸、鹹豬肉的移動美食-->胖子修行動餐車(不固定地點)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】煙波大飯店(新竹湖濱館)莫內西餐廳晚餐自助Buffet吃到飽

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】がってん寿司(合點壽司/竹北遠百店)

潔西麻的美食日記─【桃園/中壢區】がってん寿司(合點壽司/桃園華泰店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】艾記海南雞飯

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)(2021年上半年新菜色)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->夏慕尼新香榭鐵板燒(竹北光明店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->王品牛排(竹北光明店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->くら寿司(KURA SUSHI藏壽司/竹北文興店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】鬍鬚張魯肉飯(新竹關新店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】大河屋 燒肉丼 串燒(新竹巨城店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】台湾スシロー(Sushiro壽司郎/新竹慈雲路店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】國賓大飯店-->八方燴西餐廳晚餐Buffet吃到飽(2020年菜色)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】キムカツ晴木千層豬排(新竹巨城店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】くら寿司(KURA SUSHI藏壽司/竹北文興店)

潔西麻的美食日記─【台中/梧棲】MITSUI OUTLET PARK 台中港-->くら寿司KURA SUSHI (藏壽司 台中港三井OUTLET店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】Magic Touch 点爭鮮(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】來嚐2020年上半年新菜色-->天仁喫茶趣(新竹愛買店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】石記魚丸

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】石二鍋(新竹林森店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】田季發爺燒肉吃到飽(竹北店)

潔西麻的美食日記─【愛評體驗券】【新竹/竹北】千葉火鍋吃到飽(竹北尊爵館)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】我家牛排(竹北店)

【新竹/橫山】數訪大嬸婆的家手工窯烤麵包-->大山背樂善堂-->聯安古橋(糯米橋)-->南寮漁港-->賞蟹步道

【新竹/新埔】2019新埔花鳥溫泉季-->雲夢山丘

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】包Sir水餃-->二訪北埔六塘休閒谷落羽松-->合興愛情車站

潔西麻的美食日記─【苗栗/南庄】Sud Vista蘇維拉莊園餐廳

【苗栗/南庄】Sud Vista蘇維拉莊園(園區景觀/蘑菇屋/樹屋/森林溜滑梯)

【苗栗/南庄】台3線省道101公里處的水中唯美落羽松

【新竹/北埔】六塘休閒谷的美麗落羽松

【新竹/竹北】小學堂飄移卡丁車(竹北館/6+plaza)

【新竹/橫山】大山背半日小旅行(上)-->豐鄉瀑布-->顯伯公百年古廟-->騎龍古道口

【新竹/橫山】大山背樂善堂

潔西麻的美食日記─【新竹/橫山】二訪大嬸婆的家手工窯烤麵包

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】白色小舖Bazar Blanc

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】來品嚐新菜色-->喫茶趣(新竹愛買店)

【新竹/橫山】大山背小健行-->樂善堂-->大嬸婆的家手工窯烤麵包

潔西麻的美食日記─【新竹/湖口】拍夕陽與夜景的絕佳地點-->夏季三角景觀咖啡廳

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】久違的鬆餅下午茶-->喫茶趣(新竹愛買店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】肉多多火鍋(新竹竹科店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】爭鮮迴轉壽司(新竹愛買店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】公學新城旁的在地眷村美食-->山東家味麵食館

潔西麻的美食日記─【新竹/香山區】鷹王肉圓

潔西麻的美食日記─【新竹/湖口】湖口火車站的週邊銅板美食-->老五鹹粥

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】VANESSA Continental Cuisine 凡妮莎南歐花園餐廳

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】湯頭濃郁好喝的藥燉排骨v.s藥燉土虱-->排骨奶奶(竹北博愛店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】重慶孫子文牛肉麵(高翠店)

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->學做鄉村核桃塔(製作過程完整分享)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】數訪五花馬水餃館(建中店)

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->第一次做蛋糕就上手-->6吋草莓可可夾心蛋糕

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->全程DIY自己動手做蛋糕-->8吋香蕉戚風蛋糕

潔西麻也來玩烘培─【新竹/竹北】艾佳食品烘培教室的烘培課(親子系列)-->糖霜檸檬杯子蛋糕

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】2訪+3訪AMICI PASTA & PIZZA艾蜜奇義大利坊(竹北店)

潔西麻的美食日記─【試吃體驗】【新竹/竹北】經典的義式美味-->Tino's Pizza Cafe 堤諾比薩(竹北文田店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】AMICI PASTA & PIZZA艾蜜奇義大利坊(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】香帥蛋糕(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】春上布丁蛋糕

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】厚切牛排

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】BRAVO普拉伯義大利坊(竹北文興店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】金石堂書局隔壁的百分百100%大腸麵線+豆花甜品店

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】鬼椒一番鍋 (竹北店)