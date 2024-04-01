平溪秘境咖啡廳【藍鵲咖啡】距離熱鬧的平溪老街只要3分鐘車程

一週僅營業兩天，咖啡廳緊鄰著芊蓁林溪，可以享受在溪畔旁用餐、喝咖啡的美好！

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藍鵲咖啡 ❙ 溪畔旁秘境咖啡廳，一週僅營業兩天，新北平溪景觀餐廳!

藍鵲咖啡雖然位於馬路旁，但不是太醒目，導航直接搜尋＂藍鵲咖啡＂即可抵達

大約就是經過平溪老街後再開3分鐘左右

馬路上的藍鵲咖啡招牌讓人經過容易錯過

沒有停車場，車子可以停放馬路白線不影響行車安全處

ADD:新北市平溪區東勢里芊蓁林2號

TEL:02 2495 2306

營業時間:週六11:00-18:00 週日 09:30-18:00

FB粉絲專頁

外觀不是很吸引人，但進入後會發現別有洞天

要注意的是，藍鵲咖啡目前只有週六及週日營業，國定例假日是否營業可以關注店家粉絲專頁

我們是在非週六及週日的228當天前往，就是剛好在店家粉專發現公告有營業，就來了

很清幽的環境，依山傍水

會取名為藍鵲咖啡，就是因為生態豐富，常有藍鵲現身覓食，運氣好的話可以看到喔！

開業已經好幾年了，建築也有年代感

庭院有兩艘木船，也種植了許多花草草，清幽愜意

餐廳內桌位數多，陳列物也多

有展示老闆拍攝的藍鵲相片

餐廳就在溪旁，往下探就是碧綠的芊蓁林溪了

溪水潺潺地流著

青山綠水，絕佳視野，舒心且美好

藍鵲咖啡菜單及價格

有午餐時間限定的主廚料理（套餐及火鍋）、輕食小點、飲料及下午茶優惠

低消每人一杯飲料，飲料最低價$130元，跟其他的景觀餐廳比算是比較便宜的低消了

小火鍋有養生及麻辣兩種口味，一份$420元

火鍋還蠻推薦，不過火鍋部分僅冬季供應，有點可惜

火鍋肉片雖然是冷凍的，但色澤油花都不錯

切的厚實且大片，CP值不錯

菜盤顏色搭配得不錯，還有兩隻大蝦！

不敢吃辣的可以點養生小火鍋，敢吃辣的就點麻辣小火鍋

上桌時鍋內已經放有丸子及餃類，湯頭風味不馬虎

蝦子新鮮肥美，肉質彈脆

奶油蜂蜜鬆餅

我喜歡簡簡單單的鬆餅口味

只要有鮮奶油就足夠了

熱巧克力牛奶

新鮮水果茶

熱卡布奇諾

享用美食伴隨著潺潺溪水真是享受

不過要注意的是藍鵲咖啡只有風扇，夏季的話可能會偏熱

庭院裡也有桌椅，但室內空間會比較舒適些

不過坐這裡的話應該會比較有機會見到藍鵲

庭院裡還有可以玩樂的設施

像是弓箭及套圈圈等，小朋友可以打發時間也挺好的！

吃飽喝足我們就往平溪老街出發，開車過去只要3分鐘時間

假日的老街熱鬧滾滾，美食多遊客也多，週休假日大家也安排來平溪走走吧！

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